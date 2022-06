Wat je het beste voor en na je work-out kunt eten

Er is geen kant-en-klare aanbeveling voor wat je voor en na een work-out kunt eten dat geschikt is voor iedere atleet of voor elke work-out. Organisaties als de International Society of Sports Nutrition (ISSN) bieden in plaats daarvan algemene, op wetenschap gebaseerde adviezen voor geschikte voeding voor en na het sporten.



Volgens de experts zou je sportvoeding moeten aanpassen aan het soort work-out en de duur ervan, net als hoe ver je in je trainingsschema zit en wat je doelen zijn.



Het kan wat veel zijn om op alle details te letten, dus maak je niet al te druk als niet elk tussendoortje of elke maaltijd precies aan de eisen voor voedingswaardes voldoet. In je zoektocht naar de beste voeding is het normaal dat je zo nu en dan de plank misslaat.



Experts bieden algemene richtlijnen voor de inname van koolhydraten, eiwitten en vetten. Iedereen heeft alle drie de macronutriënten in verschillende hoeveelheden nodig om optimaal te kunnen presteren, maar elk van de macronutriënten speelt een andere rol en zal daarom voor verschillende soorten atleten een andere toegevoegde waarde hebben.

geven energie. Je lichaam zet deze om in glucose om direct als energie te gebruiken, of slaat ze op als glycogeen in je spieren. Duursporters kunnen zich het beste richten op koolhydraten voor en na hun work-outs. Eiwitten bevatten aminozuren die nodig zijn om spieren op te bouwen en te behouden. Essentiële aminozuren worden niet door je lichaam aangemaakt, dus je moet ze innemen via voeding of supplementen. Doe je aan krachttraining, let dan op je eiwitinname voor en na je work-out.

bevatten aminozuren die nodig zijn om spieren op te bouwen en te behouden. Essentiële aminozuren worden niet door je lichaam aangemaakt, dus je moet ze innemen via voeding of supplementen. Doe je aan krachttraining, let dan op je eiwitinname voor en na je work-out. Vetten zijn nodig voor de opname van belangrijke micronutriënten (vitamine A, D, E, en K). Gezonde vetten kun je voor of na een work-out in kleine hoeveelheden innemen.