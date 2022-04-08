Hardlopen vs. roeien: welke work-out is beter?

Stel, je voelt je fit en staat te popelen om een goede work-out te doen. In de sportschool zie je dat het roeiapparaat en de loopband nog vrij zijn, maar welke kies je? Is roeien beter dan hardlopen als je energie kwijt wil? Of, als je de apparaten vergelijkt en niet de activiteit zelf: is een roeiapparaat beter dan een loopband als je jezelf in het zweet wil werken?

Dat zijn alleen niet de juiste vragen om te stellen. Je kunt een uitstekende conditietraining als work-out doen op beide. De 'beste' optie voor jou hangt samen met je doelen, vertelt Reda Elmardi, R.D., C.S.C.S. Om te bepalen wie er wint in de strijd tussen roeien en hardlopen, adviseert hij om eerst te kijken naar je einddoel.

Afhankelijk van wat je wilt bereiken, kun je de hierop volgende voordelen van elke work-out inzetten.