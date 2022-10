Nike Run Club-app NRC

Nike Run Club is ontworpen om elke hardloper vooruit te helpen. Je kunt de app personaliseren, zodat je er alles uit kunt halen wat je nodig hebt.

Vind je Nike Run Club tempo

Je hardlooptempo geeft je inzicht in de afstand die je kunt afleggen binnen een bepaalde tijd. Het laat ook zien of je sneller of langzamer moet gaan of juist hetzelfde tempo moet blijven aanhouden. Vind jouw NRC tempo door tijdens een run op het scherm te tikken of door in de app in het gedeelte 'Activiteiten' je gemiddelde tempo te zoeken.

Push jezelf met Nike Run Club challenges

Stel jezelf een doel met Nike hardloopchallenges. Of dat nu 15 km in een week, 100 km in een maand of een unieke challenge is — kies een doel en ga ervoor met steun van vrienden en de hardloopcommunity. Als je challenges voltooit, verdien je beloningen en prestaties, zodat je kunt genieten van wat je hebt bereikt.

Integreer andere apps

Hou de focus en laat je extra motiveren door een lekkere beat. Met de Nike Run Club integratiefunctie voor Spotify en Apple Music kun je tijdens je runs naar muziek en podcasts luisteren. Ook kun je Nike Run Club en Nike Training Club met elkaar verbinden zodat je runs en work-outs tussen de apps kunt delen.