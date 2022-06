Kledingtips voor hardlopen bij verschillende temperaturen

Misschien woon je op een plek waar de wintertemperatuur normaal rond de 4 °C ligt en verder kan dalen tot -7 °C of lager.



Laagjes zijn een essentieel onderdeel van je winterse hardloopoutfit. Laagjes, laagjes, laagjes! Met basislagen kun je jezelf efficiënt aanpassen aan de wisselende temperatuur van je lichaam en de omgeving. Zo ben je goed voorbereid in elke omgeving, zodat je optimaal kunt presteren. Hier is een snelle handleiding voor laagjes.



Een vuistregel voor laagjes in koudere klimaten is om je 5 tot 10 °C warmer aan te kleden dan de buitentemperatuur. Er zijn uitzonderingen op deze regel: als je het van nature warmer hebt en tijdens het sporten sneller opwarmt, moet je hiermee rekening houden.



Basislaag

Een goede basislaag is essentieel om je warm en comfortabel te houden en zorgt ervoor dat je goed presteert bij koud weer. De ideale basislaag is een dunne laag waarboven je meerdere extra lagen kunt dragen zonder oververhit te raken. Het werkt ook goed als enkele beschermlaag, zodat je de bovenste laagjes tijdens je run uit kunt trekken.



Let bij het zoeken naar een geschikte basislaag vooral op kleding met ventilerende en vochtafvoerende functies. Nike Dri-FIT technologie en gerichte ventilatie voeren zweet en regen weg van de huid.



Tussenlaag

Met deze laag hou je extra warmte vast tussen de verschillende lagen. Het belangrijkste doel hiervan is isolatie.



Hou er bij het kiezen van een tussenlaag rekening mee dat het weer kouder kan aanvoelen als het regent, hard waait of sneeuwt. Je kunt een tussenlaag boven een basislaag dragen of gewoon op zich, als onderlaag. Als de temperatuur daalt tot onder de 4 °C, zul je meerdere tussenlagen moeten dragen voor een betere isolatie.



Buitenlaag

Buitenlagen zijn essentieel om je te beschermen tegen de omgeving. Denk aan wind, regen, sneeuw — alle weersomstandigheden die je kunt verwachten als het kouder wordt. Een buitenlaag wordt noodzakelijk wanneer de temperatuur onder het nulpunt daalt. Dat is het moment waarop je bepaalt dat je niet met je laat sollen. Je hebt een goede isolerende laag nodig van licht materiaal waarin je jezelf comfortabel voelt.



Handschoenen

Het dragen van handschoenen bij koud weer vermindert warmteverlies dankzij de isolatie. Als je handen bloot worden gesteld aan de kou, gaat er warmte verloren door straling. Zelfs als de rest van je lichaam goed bedekt is, kunnen blote handen je lichaamstemperatuur aanzienlijk beïnvloeden.



Hardloophandschoenen worden vaak vergeten bij temperaturen boven het nulpunt, maar kunnen er wel voor zorgen dat je niet al te snel extra laagjes nodig hebt. De Dri-FIT technologie in onze handschoenen biedt warmte en bescherming tegen kou zonder extra gewicht toe te voegen. De handschoenen hebben ook siliconen vingertoppen voor touchscreens, zodat je zonder problemen je tempo in de Nike Run Club app kunt controleren. Onze hardloopbeanies bieden dezelfde Dri-FIT technologie om je hoofd en oren warm te houden.



Hardloopschoenen en -sokken

Vergeet de belangrijkste benodigdheden bij het hardlopen niet — je voeten! Je schoenen moeten niet alleen warm zijn, maar moeten je ook beschermen tegen de weersomstandigheden en grip bieden op gladde ondergronden. Je sokken moeten ventilerend zijn en moeten zweet van de huid kunnen afvoeren om te voorkomen dat er warmte verloren gaat door verdamping.



Nike Shield technologie biedt bescherming tegen de grillen van het weer met behulp van waterafstotende materialen, betere grip en reflecterende details rondom de hele schoen.



Je zult misschien geneigd zijn om fleece of wollen sokken te dragen om je voeten warm te houden. Maar deze materialen zijn niet geschikt om zweet af te voeren. Ze belemmeren namelijk de bloedsomloop en absorberen vocht. Nike Training sokken bevatten gerichte demping om je voeten comfortabel te houden bij elke stap. Ze zijn gemaakt met garen dat zich aanpast aan de temperatuur om je warm te houden en zweet af te voeren tijdens het trainen.