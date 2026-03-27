De voordelen van hardlopen met een gewichtsvest

Het aantal onderzoeken naar de voor- en nadelen van gewichtsvesten is klein, met ofwel een bescheiden aantal deelnemers, ofwel een kort tijdsbestek, of beide.

Dat gezegd hebbende, laten sommige onderzoeken zien dat trainen met een gewichtsvest voordelen kan bieden voor hardlopers. Zo toonde een kleinschalige studie uit 2012 in The Journal of Strength and Conditioning Research aan dat gewichtsvesten effectief waren in het licht verbeteren van de behendigheid van hardlopers, wat ertoe leidde dat ze meer kracht konden zetten bij het springen wanneer het vest werd verwijderd.

En een kleine studie uit 2024 toonde aan dat voor elke 10% extra gewicht met een vest, het aantal verbrande calorieën met bijna 14% kan toenemen. Dat is vergelijkbaar met een klinische trial waarbij deelnemers gedurende drie weken acht uur per dag een gewichtsvest droegen, zonder fysieke activiteiten te doen, en beduidend meer afvielen dan degenen die geen vest droegen.

En een review van 11 onderzoeken naar training met een gewichtsvest voor betere sprintprestaties wees uit dat het gebruik van vesten een positief effect had op de lactaatdrempel, wat betekent dat hardlopers langer konden sprinten voordat vermoeidheid optrad. Vesten met een lager gewicht, bijvoorbeeld een vest zonder extra gewicht — meestal rond de 2,5 kilo — bleken ook nuttig te zijn voor langere afstanden.

Het algehele effect was echter moeilijk te bepalen, omdat het gewicht van de vesten sterk varieerde, van 5 tot 40 procent van het lichaamsgewicht. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat bij toekomstige studies nauwkeuriger gekeken moet worden naar het optimale gewicht en volume om te kunnen bepalen wat de trainingsvoordelen voor sprinters en duurlopers zijn. Mogelijke voordelen van wandelen met een verzwaard vest in de menopauze

Tijdens de menopauze veroorzaakt een daling van het oestrogeengehalte een “significant verlies aan botsterkte,” volgens een onderzoeksartikel uit 2024 in Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. Deze hormonale verandering kan je risico op het ontwikkelen van osteoporose verhogen, een aandoening die je botten verzwakt en je vatbaar maakt voor fracturen.

Hoewel het onderzoek beperkt is, bestaat er een verband tussen trainen met een gewichtsvest tijdens de menopauze en een verminderd risico op vallen en botbreuken bij oudere vrouwen. Een kleine studie uit 1998 in The Journal of Gerontology: Biological Sciences toonde aan dat vrouwen van 50 tot 75 jaar (met botverlies en lage oestrogeenspiegels) die negen maanden trainden met een gewichtsvest, verbeteringen zagen in stabiliteit, kracht van het onderlichaam, krachtontwikkeling en spiermassa – allemaal factoren die het risico op vallen en botbreuken kunnen verminderen.

Wat hardlopen betreft, kan “een vest op zichzelf voordelig zijn omdat het de belasting op je spieren en botten verhoogt, en dat is hoe ze beide sterker worden,” zegt Erica Coviello, CPT, RRCA-gecertificeerde hardloopcoach en eigenaar van Run Fit Stoked. "Dit is vooral belangrijk zodra je hormonen beginnen te veranderen en de manier waarop je lichaam mineralen opslaat verandert."

Vrouwen in de menopauze hebben echter een hoger risico op blessures door botverlies en verminderde kracht, dus Coviello raadt aan om het niet te overdrijven. Als je merkt dat je houding begint te verslappen, is het het beste om te stoppen met hardlopen.

“Je zult waarschijnlijk meer voordeel hebben als je wandelt met een gewichtsvest en hardloopt zonder,” zegt Coviello. “Hardlopen zonder extra gewicht verhoogt de belasting al, waardoor de botten gestimuleerd worden om zich aan te passen en nieuw weefsel te vormen.”