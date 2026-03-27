De voordelen van hardlopen met een gewichtsvest

Is hardlopen met een gewichtsvest een goed idee? Experts leggen uit wat de voor- en nadelen zijn
Activiteit
Over multitasking gesproken: je krijgt tegelijk cardio en krachttraining, maar er zijn een paar kanttekeningen om in gedachten te houden.
Gewichtsvesten zijn precies wat de naam doet vermoeden: nauwsluitende vesten waarvan het gewicht meestal aangepast kan worden. Maar is hardlopen met een gewichtsvest een goed idee? Hoewel het antwoord afhangt van persoonlijke voorkeur, volgen hier enkele voor- en nadelen volgens experts.
Belangrijkste punten
- Hardlopen met een gewichtsvest verhoogt de belasting en de calorieverbranding.
- Het gewicht van het vest mag over het algemeen niet meer bedragen dan 10 procent van het lichaamsgewicht.
- Hardlopen met een verzwaringsvest kan de kracht en de cardiovasculaire belasting verbeteren.
- Onjuist gebruik kan de belasting van de gewrichten en het risico op blessures vergroten.
- Beginners moeten eerst hun hardloopconditie opbouwen voordat ze extra gewicht toevoegen.
Is hardlopen met een gewichtsvest veilig?
Voor ervaren hardlopers kan het veilig zijn om tijdens hun trainingen een gewichtsvest te dragen, mits ze het geleidelijk introduceren en licht beginnen. Bouw op naar een vest dat niet meer weegt dan 10 procent van je lichaamsgewicht.
Mogelijke voordelen van hardlopen met een gewichtsvest
Hardlopen met een gewichtsvest biedt een paar specifieke voordelen, zegt Meghan Kennihan, CPT, RRCA-gecertificeerde hardloopcoach en USATF-gecertificeerde atletiekcoach.
- Het kan je balans verbeteren: hardlopen met een gewichtsvest legt nadruk op je lichaamshouding en de manier waarop je je voeten neerzet, volgens Kennihan.
- Het kan je snelheid verbeteren: bij hardlopen met een gewichtsvest train je je lichaam om tijdens deze sessies meer kracht te leveren, zodat je lichaam, wanneer je zonder vest loopt, onthoudt hoe het diezelfde kracht moet leveren, waardoor je sneller wordt zonder vest, volgens Kennihan.
- Het kan je uithoudingsvermogen en je loopefficiëntie verbeteren: bij hardlopen met een gewichtsvest moet je lichaam harder werken om je vooruit te bewegen, volgens Kennihan. Daardoor gaat je hartslag omhoog en moet je hart sneller pompen om bloed naar de spieren en door de aderen te laten stromen. Zolang je geen hart- of vaatproblemen hebt die dit proces riskant maken, kan het een prestatiebevorderend effect hebben.
Als je echter gevoelig bent voor blessures of een onderliggende gezondheidsaandoening hebt, kan hardlopen met een gewichtsvest het risico op complicaties vergroten. Overleg eerst met je arts of specialist voordat je een gewichtsvest gaat uittesten.
Dit blijkt uit onderzoek
Het aantal onderzoeken naar de voor- en nadelen van gewichtsvesten is klein, met ofwel een bescheiden aantal deelnemers, ofwel een kort tijdsbestek, of beide.
Dat gezegd hebbende, laten sommige onderzoeken zien dat trainen met een gewichtsvest voordelen kan bieden voor hardlopers. Zo toonde een kleinschalige studie uit 2012 in The Journal of Strength and Conditioning Research aan dat gewichtsvesten effectief waren in het licht verbeteren van de behendigheid van hardlopers, wat ertoe leidde dat ze meer kracht konden zetten bij het springen wanneer het vest werd verwijderd.
En een kleine studie uit 2024 toonde aan dat voor elke 10% extra gewicht met een vest, het aantal verbrande calorieën met bijna 14% kan toenemen. Dat is vergelijkbaar met een klinische trial waarbij deelnemers gedurende drie weken acht uur per dag een gewichtsvest droegen, zonder fysieke activiteiten te doen, en beduidend meer afvielen dan degenen die geen vest droegen.
En een review van 11 onderzoeken naar training met een gewichtsvest voor betere sprintprestaties wees uit dat het gebruik van vesten een positief effect had op de lactaatdrempel, wat betekent dat hardlopers langer konden sprinten voordat vermoeidheid optrad. Vesten met een lager gewicht, bijvoorbeeld een vest zonder extra gewicht — meestal rond de 2,5 kilo — bleken ook nuttig te zijn voor langere afstanden.
Het algehele effect was echter moeilijk te bepalen, omdat het gewicht van de vesten sterk varieerde, van 5 tot 40 procent van het lichaamsgewicht. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat bij toekomstige studies nauwkeuriger gekeken moet worden naar het optimale gewicht en volume om te kunnen bepalen wat de trainingsvoordelen voor sprinters en duurlopers zijn. Mogelijke voordelen van wandelen met een verzwaard vest in de menopauze
Tijdens de menopauze veroorzaakt een daling van het oestrogeengehalte een “significant verlies aan botsterkte,” volgens een onderzoeksartikel uit 2024 in Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. Deze hormonale verandering kan je risico op het ontwikkelen van osteoporose verhogen, een aandoening die je botten verzwakt en je vatbaar maakt voor fracturen.
Hoewel het onderzoek beperkt is, bestaat er een verband tussen trainen met een gewichtsvest tijdens de menopauze en een verminderd risico op vallen en botbreuken bij oudere vrouwen. Een kleine studie uit 1998 in The Journal of Gerontology: Biological Sciences toonde aan dat vrouwen van 50 tot 75 jaar (met botverlies en lage oestrogeenspiegels) die negen maanden trainden met een gewichtsvest, verbeteringen zagen in stabiliteit, kracht van het onderlichaam, krachtontwikkeling en spiermassa – allemaal factoren die het risico op vallen en botbreuken kunnen verminderen.
Wat hardlopen betreft, kan “een vest op zichzelf voordelig zijn omdat het de belasting op je spieren en botten verhoogt, en dat is hoe ze beide sterker worden,” zegt Erica Coviello, CPT, RRCA-gecertificeerde hardloopcoach en eigenaar van Run Fit Stoked. "Dit is vooral belangrijk zodra je hormonen beginnen te veranderen en de manier waarop je lichaam mineralen opslaat verandert."
Vrouwen in de menopauze hebben echter een hoger risico op blessures door botverlies en verminderde kracht, dus Coviello raadt aan om het niet te overdrijven. Als je merkt dat je houding begint te verslappen, is het het beste om te stoppen met hardlopen.
“Je zult waarschijnlijk meer voordeel hebben als je wandelt met een gewichtsvest en hardloopt zonder,” zegt Coviello. “Hardlopen zonder extra gewicht verhoogt de belasting al, waardoor de botten gestimuleerd worden om zich aan te passen en nieuw weefsel te vormen.”
Potential Benefits of Walking With a Weighted Vest in Menopause
When you hit menopause, a drop in estrogen causes a “significant loss in bone strength,” according to a 2024 research article in Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. This hormonal change may boost your risk of developing osteoporosis, a condition that weakens your bones and makes you susceptible to fractures.
While the research is limited, there is a link between exercising with a weighted vest in menopause and the reduction of the risk of falls and fractures in older women. A small 1998 study in The Journal of Gerontology: Biological Sciences found that when women ages 50 to 75 (who had bone loss and low estrogen) worked out with a weighted vest for nine months, their stability, lower-body strength, power and muscle mass improved — all of which can reduce fall and fracture risk.
In terms of running specifically, “a vest itself can be beneficial because it increases the load on your muscles and bones, which is how they both get stronger,” said Erica Coviello, CPT, RRCA-certified running coach and owner of Run Fit Stoked. “This is especially important once your hormones start changing and the way your body deposits minerals changes."
However, women in menopause are at higher risk of injury due to bone loss and reduced strength, so Coviello suggests not overdoing it. If you notice your posture starting to falter, it’s best to stop running.
“You'll probably see more benefit if you walk with a weighted vest and run without it,” Coviello said. “Running without the weight already increases load, therefore sparking your bones' ability to adapt and grow new tissue.”
Nadelen van hardlopen met een gewichtsvest
Je moet er rekening mee houden dat bij hardlopen al veel grotere krachten op het lichaam worden uitgeoefend dan bij wandelen, aldus Rachel MacNeill, D.P.T. en eigenaar van Flexibility Physical Therapy. Ze merkte bijvoorbeeld op dat elke landing op de hiel een kracht produceert die gelijk is aan drie tot vier keer je lichaamsgewicht. Is hardlopen met een gewichtsvest dus wel of niet veilig?
"We proberen deze krachten constant te verminderen om de kans op blessures te verkleinen", zegt ze. "Een gewichtsvest zal de druk op de gewrichten en de totale belasting van het lichaam verhogen, wat contra-intuïtief lijkt. Als hardlopers gewichten willen gebruiken, kunnen ze beter gewoon aan krachttraining doen in de sportschool."
Andere nadelen zijn dat je niet zo snel kunt lopen en dat je lichaamshouding verandert, waardoor je een verkeerde loophouding zou kunnen aannemen, voegt Kennihan eraan toe. Hoewel een lager gewicht je houding kan verbeteren omdat je meer rechtop gaat lopen, kan een hoger gewicht ertoe leiden dat je gaat compenseren door voor- of achterover te leunen, of door je staplengte aan te passen.
"Overbelasting van het bovenlichaam door een gewichtsvest kan verder ook leiden tot letsel aan de wervelkolom, en een slechte houding bij het gebruik van een te zwaar vest kan in het algemeen leiden tot een 'gebogen' houding", zei ze. Dat is vooral het geval als je niet genoeg spierkracht in je core hebt ontwikkeld, die je nodig hebt om het vest effectiever te gebruiken.
Waarom wandelen met een gewichtsvest vaak veiliger is dan hardlopen met een gewichtsvest
Wandelen heeft een aanzienlijk lagere impact dan hardlopen, waardoor het een slimme manier is om voor het eerst een gewichtsvest te gebruiken zonder het extra risico op blessures. Wandelen met extra gewicht, ook wel 'rucking' genoemd, is een beproefde militaire trainingstechniek om je aerobe conditie op te bouwen. Het biedt een degelijke training voor het opbouwen van kracht en uithoudingsvermogen, zelfs op een langzamer tempo. Als je voor het eerst met een vest traint, overweeg dan om het vest eerst tijdens een wandeling te gebruiken voordat je het tijdens een hardloopsessie gebruikt.
Wanneer trainen met een gewichtsvest zinvol is
Een gewichtsvest is niet geschikt voor elke training – duurlopen en snelheidstrainingen zijn met de extra belasting mogelijk niet veilig of effectief. Bewaar de vest voor korte, makkelijke runs, weerstandstrainingen en wandelen of rucking.
Hoe zwaar moet een gewichtsvest zijn?
Hoe zwaar moet een gewichtsvest zijn om mee te hardlopen? Volgens Kennihan mag het niet meer zijn dan 10 procent van je lichaamsgewicht. Als door het gewichtsvest je houding verandert, is het te zwaar, zegt Coviello.
Signalen dat je gewichtsvest te zwaar is
- Veranderingen in houding.
- Overmatige vermoeidheid.
- Ongemak bij de gewrichten.
Beginnen met hardlopen met een gewichtsvest
Als je nog nooit eerder met een gewichtsvest hebt hardgelopen, stelt Coviello voor om het slechts een paar minuten per keer te dragen. Ook raadt ze aan om eerst met een gewichtsvest te wandelen voordat je ermee gaat hardlopen, zodat je eraan kunt wennen. Verhoog geleidelijk aan de duur, afstand en snelheid bij het hardlopen met een vest, zegt ze.
Coviello stelt ook voor om geen vest te dragen voor snelheidstrainingen, intervallen, herstelruns of lange runs, tenzij je specifiek traint voor een duursportevenement waarbij je een rugzak moet dragen.
Je kunt het vest het beste dragen bij een korte tot middellange gemakkelijke run, zegt ze.
Tips voor houding en veiligheid
Volg deze tips voor houding en veiligheid van Coviello:
- Land met je voet onder je heup en niet voor je uit.
- Houd je ribben boven je bekken en sta rechtop, met een lichte vooroverbuiging vanuit je enkels.
- Houd je ellebogen naar achteren.
- Stop als je pijn of ongemak voelt.
- Geef jezelf de tijd om te herstellen van de inspanning.
Best practices voor hardlopen met een gewichtsvest
- Begin licht.
- Houding behouden.
- Vermijd snelheidstrainingen.
- Blijf bij kortere duurtijden.
Verhoogt een gewichtsvest het risico op blessures?
Hardlopen met een gewichtsvest kan je risico op blessures op een aantal belangrijke manieren verhogen.
- Belasting van de gewrichten: door de extra gewichten wordt de impact op je gewrichten tijdens het hardlopen groter, wat na verloop van tijd kan leiden tot overbelasting en pijn.
- Veranderde houding: als je je lichaam overbelast met extra gewicht, kan dit je hardlooptempo vertragen, wat leidt tot een verandering in je lichaamsmechanica die het risico op blessures vergroot. Het kan zijn dat je te ver naar voren of naar achteren leunt, of dat je je pas op een andere manier aanpast. Deze compensaties belasten gewrichten en weefsels op manieren die zich na verloop van tijd opstapelen.
- Compressie van de wervelkolom: een vest zorgt voor extra belasting van de wervelkolom, waardoor de tussenwervelschijven kunnen worden samengedrukt en de wervelkolom naar voren kan buigen. Dit kan je risico op rugpijn en wervelkolomblessures verhogen.
De beste manier om deze risico's te beperken, is door het gewichtsvest geleidelijk in je hardlooptrainingen te introduceren en te beginnen met een lichter gewicht.
Wie kunnen hardlopen met een gewichtsvest beter vermijden?
Ben je een beginnende hardloper, een hardloper met gewrichtspijn of een hardloper die van een blessureherstelt? Geef je lichaam dan de tijd om een basis van cardiovasculaire conditie en spieruithoudingsvermogen op te bouwen voordat je een gewichtsvest gaat gebruiken. Als je je hardloopavontuur met een gewichtsvest begint, worden je gewrichten en spieren aan hogere belastingen en inspanningen blootgesteld dan waar je mogelijk nog niet klaar voor bent.
Waar het op neerkomt
Net als bij andere aanvullende fitnessgear komt het gebruik van een gewichtsvest neer op persoonlijke voorkeur en welk effect het op je lichaam heeft. Sommige mensen kunnen niet zonder, terwijl anderen een grotere kans op rugblessures hebben als ze een vest dragen. Het is belangrijk om je huisarts of een fysiotherapeut te raadplegen voordat je een gewichtsvest gaat gebruiken om blessures te voorkomen.
Als je een vest wilt uitproberen, raadt Kennihan aan om er een te kiezen die dicht tegen je lichaam zit en nauw aansluit tijdens het hardlopen. Het gewicht moet gelijkmatig verdeeld zijn over je romp, dus niet alleen aan de voorkant, aangezien je daardoor voorover gaat leunen.
"Het beste is om een aanpasbaar vest aan te schaffen, zodat je kunt beginnen met een leeg vest dat je geleidelijk kunt verzwaren tot je op de volledige capaciteit zit", zegt ze. "Loop in het begin slechts een paar minuten achter elkaar met een leeg vest, en bouw daarna de tijdsduur en het gewicht langzaam op."
Veelgestelde vragen
Is hardlopen met een gewichtsvest goed voor gewichtsverlies?
Hoewel hardlopen met een gewichtsvest mensen kan helpen om af te vallen als dat het doel is, zou het volgens Coviello niet de primaire methode moeten zijn.
"Aan de ene kant kun je natuurlijk meer calorieën verbranden in dezelfde tijd terwijl je hetzelfde tempo aanhoudt, maar mogelijk kun je minder lang trainen dan je zou willen vanwege een slechtere houding en vorm, en omdat je sneller vermoeid raakt, kan het risico op blessures groter zijn", zei ze. "Het voordeel weegt niet op tegen het nadeel. Voeding, het totale wekelijkse volume en continuïteit zijn veel belangrijker als je wilt afvallen."
Kunnen beginners hardlopen met een gewichtsvest?
Nee. Coviello raadt beginners niet aan om met een gewichtsvest te hardlopen. "Beginnende hardlopers moeten zich vooral richten op het opbouwen van aerobisch uithoudingsvermogen", zegt ze.
Hoe vaak moet ik hardlopen met een gewichtsvest?
Als je niet traint voor een langeafstandsloop, hoef je volgens Coviello niet elke dag een gewichtsvest te dragen. "Het zou gewoon een manier moeten zijn om de weerstand te vergroten om spier- en botkracht op te bouwen als je weinig tijd hebt en probeert om meerdere vliegen in één klap te slaan", zegt ze. Draag alleen een gewichtsvest bij korte tot middellange gemakkelijke runs, zegt ze.
Is hardlopen met een gewichtsvest slecht voor je knieën?
Dat kan het geval zijn als je al vatbaar bent voor kniepijn of overbelastingsblessures, aldus Coviello. "Met het extra gewicht van het vest zie je een snellere verslechtering van de houding en de hardloopvorm, wat het risico op blessures kan vergroten", zei ze.
Is hardlopen met een gewichtsvest wel of niet veilig?
Ja, maar alleen als je eerst een basis van cardiovasculaire conditie en spieruithoudingsvermogen opbouwt. Begin vanaf dat punt met een lichter gewicht en minder frequente sessies, en verhoog beide geleidelijk in de loop van de tijd.
Hoe zwaar moet een gewichtsvest zijn?
Deskundigen raden aan om een verzwaard vest te gebruiken dat niet meer weegt dan 10 procent van je lichaamsgewicht.
Bouw je met hardlopen met gewicht meer spieren op?
Nee. Hardlopen met een gewichtsvest bouwt spieruithoudingsvermogen op – niet daadwerkelijke spiermassa.
Vergroot hardlopen met een gewichtsvest het risico op blessures?
Ja, hardlopen met een gewichtsvest kan de gewrichten belasten, de hardlooptechniek veranderen en de wervelkolom samendrukken, waardoor het risico op blessures toeneemt.
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