De voordelen van hardlopen met een gewichtsvest

Het aantal onderzoeken naar de voor- en nadelen van gewichtsvesten is klein, met ofwel een bescheiden aantal deelnemers, ofwel een kort tijdsbestek, of beide.

Maar uit een aantal resultaten blijkt dat trainen met een gewichtsvest voordelen oplevert voor hardlopers. In een kleinschalig onderzoek uit 2012, gepubliceerd in The Journal of Strength and Conditioning Research, kwam bijvoorbeeld naar voren dat gewichtsvesten effectief zijn bij het verbeteren van de wendbaarheid van hardlopers, wat zich uitte in dat ze met meer kracht konden springen als ze het vest uittrokken.

Een onderzoek uit 2021 in hetzelfde tijdschrift toonde aan dat een persoon die een vest met een gewicht van 10 procent van het eigen lichaamsgewicht droeg meer calorieën tijdens het hardlopen verbrandde dan zonder vest. Dat is vergelijkbaar met een klinische trial waarbij deelnemers gedurende drie weken acht uur per dag een gewichtsvest droegen — zonder fysieke activiteiten te doen — en beduidend meer afvielen dan degenen die geen vest droegen.

En een review van 11 onderzoeken naar training met een gewichtsvest voor betere sprintprestaties wees uit dat het gebruik van vesten een positief effect had op de lactaatdrempel, wat betekent dat hardlopers langer konden sprinten voordat vermoeidheid optrad. Vesten met een lager gewicht, bijvoorbeeld een vest zonder extra gewicht — meestal rond de 2,5 kilo — bleken ook nuttig te zijn voor langere afstanden.

Het algehele effect was echter moeilijk te bepalen, omdat het gewicht van de vesten sterk varieerde, van 5 tot 40 procent van het lichaamsgewicht. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat bij toekomstige studies nauwkeuriger gekeken moet worden naar het optimale gewicht en volume om te kunnen bepalen wat de trainingsvoordelen voor sprinters en duurlopers zijn.