Hardloopgear voor koud weer

Hardlopen in de kou hoeft niet te betekenen dat je handen bevriezen of tanden klapperen. Als je je in de juiste lagen kleedt - en met de juiste Nike-technologieën - is het concept van slecht weer echt verleden tijd.

Slim laagjes dragen is de sleutel tot hardlopen in het koude winterweer zonder in te leveren op comfort. Je wilt kledingstukken dragen die met je lichaam meebewegen terwijl het opwarmt. Dat betekent basislagen die zweet van je huid afvoeren voor snelle verdamping, tussenlagen die warmte vasthouden, en buitenlagen die je beschermen tegen wind, regen en sneeuw. Als je het slim aanpakt doet, helpt je gear je om de elementen te omarmen en in beweging te blijven, ongeacht de temperatuur.

Of je nu een tempoloop voor zonsopgang begint of kilometers rent op de koudste dag van het jaar, het doel is hetzelfde: warm blijven zonder oververhit te raken. Zo maak je hardloopoutfits voor koud weer met behulp van enkele van de beste innovaties van Nike op het gebied van performancekleding.