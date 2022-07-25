Los mejores entrenamientos de espalda con mancuerna según los entrenadores

Los mejores entrenamientos de espalda con mancuernas se componen de excelentes ejercicios que se enfocan en los músculos de la espalda desde diferentes ángulos. Aquí, Vesco y Thompson comparten sus ejercicios favoritos de espalda con mancuernas.

1. Remo inclinado

“El remo inclinado mejora la fuerza en la parte superior e inferior de la espalda, los glúteos, los isquiotibiales, los dorsales y los hombros”, dijo Vesco.

El remo inclinado también activa la estabilidad del core, dijo Thompson.

Cómo hacerlo: párate con los pies separados al ancho de los hombros, sosteniendo una mancuerna en cada mano, los brazos a los costados y las piernas ligeramente flexionadas. Inclina hacia adelante las caderas para que el torso quede paralelo al piso, o tan cerca como lo permita tu movilidad. Extiende los brazos hacia abajo, hacia el suelo, con las palmas de las manos una frente a la otra. Jala lentamente de las mancuernas hacia el pecho, con los codos pegados al cuerpo, hasta llegar a la espalda, de modo que sientas que los omóplatos se contraen. Baja las pesas a la posición inicial.

Haz tres series de ocho repeticiones con un peso moderadamente pesado.

2. Mosca inversa con mancuernas

“Este ejercicio es beneficioso para mejorar la postura”, dijo Thompson. Trabaja la parte posterior de los hombros, el trapecio medio (el músculo grande que se extiende por la parte inferior del cuello y los hombros) y los romboides (debajo de los omóplatos), comentó.

Cómo hacerlo: párate con los pies separados al ancho de los hombros, sosteniendo una mancuerna en cada mano, los brazos a los costados y las piernas ligeramente flexionadas. Inclina hacia adelante las caderas para que el torso quede paralelo al piso, o tan cerca como lo permita tu movilidad, y con los brazos hacia abajo. Manteniendo una ligera flexión de los codos, junta los omóplatos y levanta los brazos hacia los lados. Baja lentamente las pesas.

Haz tres series de 12 repeticiones con un peso moderadamente liviano.

3. Caminata con peso por encima de la cabeza

“Este ejercicio trabaja toda la espalda, los hombros y los músculos estabilizadores de la escápula”, dijo Vesco. "Adicionalmente, permite trabajar el core".

Cómo hacerlo: toma una mancuerna con cada mano. Flexiona el brazo con las pesas hasta los hombros y luego por encima de la cabeza para que los brazos queden extendidos hacia el techo, con las palmas de las manos enfrentadas. Mantén los hombros hacia abajo y activados. Camina lentamente hacia adelante manteniendo las pesas estables y evita levantar los hombros hacia las orejas.

Haz tres series de 60 segundos con un peso moderadamente pesado.