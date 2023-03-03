Los beneficios del ejercicio del insecto muerto, según los expertos

Aunque el ejercicio del insecto muerto pertenece a la categoría de fortalecimiento del torso, hace mucho más que eso, afirma Bill Kelley, doctor en fisioterapia y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

Además de involucrar los músculos flexores de cadera, cinco músculos básicos para un movimiento eficiente, el insecto muerto también usa tu cerebro.

"Los brazos y las piernas se mueven de forma recíproca y en dirección opuesta, esto crea una gran demanda mental para realizar el movimiento correctamente y mantener estabilizado el tronco", dice.

Rocky Snyder, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y autor de la guía de entrenamiento de fuerza "Return to Center", comenta que "el propósito del ejercicio del insecto muerto es propiciar que los músculos que conectan la caja torácica con la pelvis mantengan un nivel de rigidez mientras las extremidades se mueven".

Cuando los brazos y las piernas se mueven de manera independiente a las caderas y el torso, no siempre es tarea fácil, asegura Snyder. "Esto requiere de un control muscular más profundo y fuerza en la zona alrededor de la columna vertebral".

Todo esto ayuda a tener un mejor movimiento al hacer deporte, levantar una canasta de ropa o correr para tomar el autobús.

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