Ocho ejercicios de tríceps para fortalecer los brazos según los entrenadores

Cuando se trata de entrenar la parte superior del cuerpo, es prácticamente innegociable trabajar los tríceps. Esto se debe a que los tríceps, que constituyen aproximadamente dos tercios de todo el brazo, son los principales motores de muchos otros ejercicios compuestos multiarticulares, como el press de banca y el press superior.

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Estos tipos de ejercicios compuestos (en comparación con los ejercicios aislados de una sola articulación, como las extensiones de tríceps y los curls de bíceps) son fundamentales para aumentar la fuerza y la masa muscular en general.

"Presionar por delante y por encima de la cabeza son movimientos habituales en nuestra vida diaria", afirma David Otey, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. "El tríceps se encarga de extender el codo, lo que lo convierte en un motor secundario para cualquier acción de empuje".

Sin embargo, entrenar los tríceps únicamente para aumentar la fuerza en ejercicios compuestos no es el único beneficio, señala Noam Tamir, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Explica que unos tríceps débiles pueden provocar rápidamente desequilibrios musculares en la parte superior del cuerpo. Estudios demuestran que esos desequilibrios pueden hacer que los atletas sean susceptibles de sufrir lesiones.

¿Todo listo para encender tus tríceps? Incorpora uno o varios de estos movimientos a tu entrenamiento diario de la parte superior del cuerpo o de todo el cuerpo.