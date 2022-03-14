Tres beneficios de beber café antes y después de hacer ejercicio

Cuando se utiliza la cafeína del café correctamente, puede reducir el esfuerzo percibido durante el ejercicio, lo que a menudo te permite ejercitar más, según Kacie Vavrek, R.D., especialista en nutrición deportiva en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

"Los estudios han demostrado los beneficios del consumo de la cafeína para la resistencia y el ejercicio de alta intensidad que dura más de 20 minutos", comenta. Esto es cierto no solo para los suplementos de cafeína, sino también para los cafés más tradicionales.



Por ejemplo, en un estudio de 2013 en PLoS One se compararon los efectos metabólicos y de rendimiento de las bebidas con cafeína en contraposición al café regular cafeinado (ambos contenían una cantidad equivalente de cafeína) durante el ejercicio de resistencia. Los hallazgos arrojaron que no había diferencia alguna entre ambos, puesto que los dos proporcionaron un rendimiento considerable cuando se consumían una hora antes del ejercicio.