¿Te hace bien el jugo de pepinillos? Un nutricionista titulado explica los posibles beneficios

¿Te hace bien el jugo de pepinillos? Un dietista registrado explica los posibles beneficios
Nutrición
Una dietista registrada aclara si el jugo de pepinillos es un remedio para los calambres musculares.
La recuperación óptima, la energía, la concentración, el metabolismo y el estado de ánimo tienen un efecto positivo con la hidratación adecuada. Más allá del agua, hay muchas opciones de bebidas ricas en electrolitos con las que puedes rehidratarte. Sin embargo, tal vez hay una opción que no has probado: el jugo de pepinillos.
Por el momento, en los supermercados no venden muchas opciones de jugo de pepinillos embotellado orientadas a la recuperación de los atletas, por lo que hay que beber el jugo directamente del frasco de pepinillos. Aunque sorber este líquido salado y agrio puede parecer la bebida menos refrescante después del entrenamiento, algunos atletas lo recomiendan. De hecho, algunos dicen que la bebida puede evitar o aliviar los calambres musculares que provoca la actividad física. Los informes individuales de que el jugo de pepinillos alivia los calambres musculares (probablemente debido a la deshidratación) son buenos, sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar si el jugo de pepinillos es o no una opción recomendable para los atletas.
¿El jugo de pepinillos ayuda con los calambres musculares?
En realidad, existen pocas investigaciones que hayan analizado si el jugo de pepinillos ayuda o no a aliviar los calambres musculares o a rehidratar. La hipótesis de por qué el jugo de pepinillos puede ayudar se debe a que tiene un alto contenido de sodio y una base de vinagre. Cuando el sudor, que contiene sodio, se pierde durante un entrenamiento, es importante reponerlo con electrolitos para prevenir calambres musculares y deshidratación.
Una prueba de control clínico aleatoria, publicada en una edición de 2009 del Journal of Athletic Training, analizó los cambios de electrolitos en la sangre después del consumo de tres líquidos diferentes: jugo de pepinillos, agua y una solución común de carbohidratos y electrolitos. El estudio consistió en una muestra limitada de nueve hombres, sin embargo, los investigadores descubrieron que no había diferencias significativas en las concentraciones de electrolitos entre las diferentes bebidas.
En 2010, un artículo de investigación publicado en el Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise analizó si el jugo de pepinillos reducía la duración de los calambres musculares. En ese estudio a pequeña escala (una vez más, de solo nueve participantes), se indujeron calambres musculares en nueve hombres que tenían un déficit de líquidos. Una vez que se estimuló el nervio y se produjeron los calambres musculares, los participantes bebieron una pequeña cantidad de jugo de pepinillos o agua desionizada (agua sin iones).
El estudio concluyó que el jugo de pepinillos reducía la duración de los calambres en comparación con el agua y los aliviaba más rápidamente que cuando se bebía agua o no se hacía nada. La parte interesante de este estudio consistió en que los cambios en los niveles de electrolitos no resultaron significativos, de modo que es posible que el contenido de electrolitos del jugo de pepinillos no fuera lo que afectara a los calambres musculares.
Si los electrolitos no son la solución para evitar los calambres musculares, los investigadores consideraron que tenía que haber otro mecanismo en juego. En ese mismo artículo de investigación de 2010, se sugirió que el efecto que tenía el jugo de pepinillos en los calambres musculares se debía al contenido de ácido acético (vinagre). Se dice, aunque todavía no hay investigaciones suficientes que sustenten esta idea, que el sabor agrio del ácido acético estimula los receptores del sistema nervioso en la parte posterior de la garganta. Esto, en teoría, provoca un reflejo que aumenta lo que se llama actividad de los neurotransmisores inhibidores. Los neurotransmisores inhibidores bloquean los mensajes (como el que indica a una célula de un músculo que se contraiga) para que no se transmitan por todo el sistema nervioso, pues al inhibir la actividad de los neurotransmisores los calambres musculares se reducen.
¿Te hace bien el jugo de pepinillos?
El hecho de que la ciencia respalde o no la idea de que el jugo de pepinillos puede ayudar al alivio de los calambres musculares sigue sin estar claro, sin embargo, para cualquier atleta que quiera probarlo, no hay daño alguno, siempre y cuando su consumo se limite a un mililitro por kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, esto implica que un adulto de 68 kilos consumiría unos 59 mililitros de jugo de pepinillos. Es importante recordar que los beneficios del jugo de pepinillos provienen principalmente del hecho de que puede ayudar a aliviar los calambres musculares (gracias al vinagre) y no por su contenido de electrolitos.
Si tu objetivo principal es aliviar los calambres musculares, el jugo de pepinillos puede ayudarte, así como otras fuentes de salmuera a base de vinagre, como el kimchi o el jugo de chucrut. Con respecto a la rehidratación, los artículos de investigación anteriores sugieren que el jugo de pepinillos no es mejor para rehidratar a las personas que el agua.
Otra vez, es importante recordar que el jugo de pepinillos tiene un alto contenido de sodio, por lo que es mejor que las personas con presión arterial alta limiten su consumo al mínimo. Y las personas con problemas gastrointestinales o con el síndrome del colon irritable pueden llegar a sentir malestar gastrointestinal por el contenido de vinagre en el jugo de pepinillos.
Consejos para mantener la hidratación
Si tu objetivo es la hidratación, hay muchas formas de evitar la deshidratación. De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina, los hombres adultos deben beber unas 13 tazas de agua al día y las mujeres unas nueve, y cada taza equivale a 59 ml. Por supuesto, las necesidades aumentarán si hay atletas que realizan ejercicios que generen una gran pérdida de sudor. Mantener la hidratación es una de las mejores formas de prevenir la deshidratación y los síntomas relacionados, como son los calambres musculares.
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Por lo general, la mejor manera para beber suficiente líquido es disfrutar del sabor. Si el agua no te encanta, agrega una fruta (como un trozo de limón o de lima) para darle sabor. Otra forma de hacer que el agua resulte más agradable es congelar fruta fresca en charolas para cubos de hielo y utilizar los cubos congelados para darle sabor al agua. Los tés de hierbas se incluyen en el objetivo diario de líquidos, al igual que el agua carbonatada. Cuando te involucras en el deporte o si vives en un lugar caluroso, quizá convenga consumir una bebida deportiva o agua de coco para poder reponer los electrolitos de forma adecuada.
Conclusión
En definitiva, el jugo de pepinillos no es malo para ti, pero es posible que tampoco te haga mucho bien. Las pruebas circunstanciales y la poca investigación sugieren que puede ayudar con los calambres musculares, pero, fuera de eso, no es mejor para hidratarte que el agua.
Texto: Sydney Greene, maestra en ciencias y dietista nutricionista registrada.