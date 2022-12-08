¿Te hace bien el jugo de pepinillos? Un nutricionista titulado explica los posibles beneficios

En realidad, existen pocas investigaciones que hayan analizado si el jugo de pepinillos ayuda o no a aliviar los calambres musculares o a rehidratar. La hipótesis de por qué el jugo de pepinillos puede ayudar se debe a que tiene un alto contenido de sodio y una base de vinagre. Cuando el sudor, que contiene sodio, se pierde durante un entrenamiento, es importante reponerlo con electrolitos para prevenir calambres musculares y deshidratación.

Una prueba de control clínico aleatoria, publicada en una edición de 2009 del Journal of Athletic Training, analizó los cambios de electrolitos en la sangre después del consumo de tres líquidos diferentes: jugo de pepinillos, agua y una solución común de carbohidratos y electrolitos. El estudio consistió en una muestra limitada de nueve hombres, sin embargo, los investigadores descubrieron que no había diferencias significativas en las concentraciones de electrolitos entre las diferentes bebidas.

En 2010, un artículo de investigación publicado en el Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise analizó si el jugo de pepinillos reducía la duración de los calambres musculares. En ese estudio a pequeña escala (una vez más, de solo nueve participantes), se indujeron calambres musculares en nueve hombres que tenían un déficit de líquidos. Una vez que se estimuló el nervio y se produjeron los calambres musculares, los participantes bebieron una pequeña cantidad de jugo de pepinillos o agua desionizada (agua sin iones).

El estudio concluyó que el jugo de pepinillos reducía la duración de los calambres en comparación con el agua y los aliviaba más rápidamente que cuando se bebía agua o no se hacía nada. La parte interesante de este estudio consistió en que los cambios en los niveles de electrolitos no resultaron significativos, de modo que es posible que el contenido de electrolitos del jugo de pepinillos no fuera lo que afectara a los calambres musculares.

Si los electrolitos no son la solución para evitar los calambres musculares, los investigadores consideraron que tenía que haber otro mecanismo en juego. En ese mismo artículo de investigación de 2010, se sugirió que el efecto que tenía el jugo de pepinillos en los calambres musculares se debía al contenido de ácido acético (vinagre). Se dice, aunque todavía no hay investigaciones suficientes que sustenten esta idea, que el sabor agrio del ácido acético estimula los receptores del sistema nervioso en la parte posterior de la garganta. Esto, en teoría, provoca un reflejo que aumenta lo que se llama actividad de los neurotransmisores inhibidores. Los neurotransmisores inhibidores bloquean los mensajes (como el que indica a una célula de un músculo que se contraiga) para que no se transmitan por todo el sistema nervioso, pues al inhibir la actividad de los neurotransmisores los calambres musculares se reducen.