Que estés sudando no significa que tus shorts tengan que sudar mucho. Los mejores shorts de correr para mujer están confeccionados con telas sintéticas que alejan la humedad y aportan transpirabilidad. Entre ellas, se incluyen el poliéster, el nylon y el spandex elástico (también llamado elastano).

El polipropileno es otra buena opción. Es un material resistente al agua que regula la temperatura y se suele utilizar en los shorts de correr para mantener la frescura y la transpirabilidad. Los shorts Nike Dri-FIT están confeccionados con un diseño avanzado y una tela ligera que absorbe la humedad para mantenerla alejada de la piel.

¿Prefieres las alternativas a los materiales sintéticos? El bambú es una opción. Esta alternativa a los materiales sintéticos, que se utiliza a menudo en la ropa de bebé, es supersuave y absorbe el sudor de forma natural.