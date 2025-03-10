Los mejores shorts de correr de Nike para mujer
Guía de compra
De la caminadora a la pista, el sendero y más allá, estos ligeros shorts de correr para mujer te ayudarán a mantener la frescura y la comodidad.
Si te estás preparando para una carrera en un día caluroso o en un entorno cerrado, necesitas ir bien equipada. Unos shorts de correr perfectos pueden ayudarte a alcanzar un rendimiento óptimo. Tanto si eres una runner con experiencia y necesitas uno o dos pares nuevos, como si estás iniciando en el running y quieres comprar tus primeros shorts de correr para mujer, necesitas saber qué buscar.
Al igual que los runners, los shorts de correr son todos diferentes; cuál sea el mejor para ti dependerá de tus necesidades y preferencias. Los shorts de correr vienen disponibles en diferentes longitudes, materiales y modelos, y la gran cantidad de opciones puede resultar abrumadora. Afortunadamente, has venido al lugar correcto para encontrar los mejores shorts de correr para mujer.
¿Qué características deberías buscar?
- Materiales ligeros que absorban el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad
- Compresión (o ajuste ceñido) para ayudar a sujetar los músculos de la cadera y las piernas, lo que mejorará la circulación y ayudará a disminuir el dolor muscular
- Un forro interior o una capa interior para evitar el roce, que ocurre cuando la tela (o la misma piel) roza la piel
- Bolsillos para tener a mano lo necesario
1. Material
Que estés sudando no significa que tus shorts tengan que sudar mucho. Los mejores shorts de correr para mujer están confeccionados con telas sintéticas que alejan la humedad y aportan transpirabilidad. Entre ellas, se incluyen el poliéster, el nylon y el spandex elástico (también llamado elastano).
El polipropileno es otra buena opción. Es un material resistente al agua que regula la temperatura y se suele utilizar en los shorts de correr para mantener la frescura y la transpirabilidad. Los shorts Nike Dri-FIT están confeccionados con un diseño avanzado y una tela ligera que absorbe la humedad para mantenerla alejada de la piel.
¿Prefieres las alternativas a los materiales sintéticos? El bambú es una opción. Esta alternativa a los materiales sintéticos, que se utiliza a menudo en la ropa de bebé, es supersuave y absorbe el sudor de forma natural.
2. Longitud
Algunos runners prefieren que los shorts sean bien cortos, mientras que otros se siente cómodos con una mayor longitud. Los shorts de correr a la mitad del muslo suelen tener al menos 10 cm de entrepierna para ofrecer un poco más de protección, y los shorts de correr más cortos te permiten moverte con más facilidad y pueden ser más adecuados para runners de competición. Los shorts de correr hasta la parte superior del muslo tienen una entrepierna de 8 cm o menos.
3. Compresión y sujeción
Hay runners a los que les gusta el ajuste holgado de los típicos shorts de correr, mientras que otros prefieren la sujeción de unos shorts más ceñidos. Unos shorts de correr ceñidos para mujer, también conocidos como shorts de compresión, te proporcionarán más sujeción y ayudarán a evitar el roce que aparece cuando la tela (o la misma piel) roza la piel mientras corres. Los mejores shorts de correr de compresión para mujer tienen, como mínimo, una longitud hasta la mitad del muslo, por lo que no se suben.
4. Forro interior
Si conoces los shorts de correr para mujer, quizá hayas notado que algunos tienen un forro interior. Este forro puede reemplazar el uso de ropa interior, lo que hará que te sientas más cómoda y tengas más movilidad. El forro previene los roces, proporciona transpirabilidad y protege los shorts de la acumulación de bacterias.
Otros shorts de correr para mujer llevan incorporado un forro de compresión. Estos shorts también suelen llamarse shorts de correr 2 en 1, ya que cuentan con una capa exterior más holgada y una capa interior ceñida que ayuda a protegerte de los roces.
5. Costuras
Las costuras son otra característica de los shorts de correr para mujer que debes tener en cuenta. ¿Has considerado alguna vez unos shorts de correr sin costuras? Algunas personas se inclinan por la ropa interior sin costuras porque apenas se sienten, y lo mismo ocurre con los shorts de correr. Si ninguna costura se interpone en tu camino, es menos probable que sufras roces.
Por otro lado, los shorts de correr con costuras ofrecen la estructura y la sujeción de la que carecen los shorts sin costuras. Todo depende de tus preferencias.
6. Pretina
La pretina de unos shorts de correr puede ser un factor decisivo. Necesitas una que no se suba mientras corres ni que te apriete demasiado. Busca un par de shorts de correr para mujer con una pretina ancha y gruesa que ofrezca más protección. Una pretina con cordón también es una ventaja.
7. Almacenamiento
Añadir bolsillos a unos shorts de correr es una muy buena idea. Si cuentan con bolsillos, puedes llevar tu teléfono, dinero, llaves y cualquier otra cosa que necesites. Si el almacenamiento es un punto importante para ti, busca unos shorts de correr con muchos bolsillos. Por cierto: además de los bolsillos más obvios en las piernas, algunos tienen bolsillos ingeniosamente ocultos en la pretina. El cierre es un elemento adicional que te permite mantener tus cosas seguras mientras estás en movimiento.
Con tantos diseños de shorts de correr Nike para mujer disponibles, seguro que encuentras unos que tengan las características que necesitas y un look que combine con tu estilo. Los shorts de correr Nike para mujer vienen disponibles en una gran variedad de colores, desde blanco y negro hasta rosa cálido, morado y azul marino, y también con estampados.
Texto: Erica Brooke Gordon