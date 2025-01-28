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Por qué tus shorts de running necesitan un bolsillo para el teléfono

Guía de compra

Si quieres música, podcasts, seguimiento de ruta o poder hablarle a un amigo mientras corres, aquí te decimos cómo llevar de forma segura tu accesorio favorito de fitness, tu teléfono, mientras sales.

Última actualización: 28 de enero de 2025
6 minutos de lectura
Pantalones cortos para correr con bolsillo para el teléfono: por qué son tan prácticos

Si buscas algo de estímulo adicional en tu rutina de running, una forma de aumentar la motivación es correr escuchando una lista de reproducción inspiradora, podcast o carrera guiada por audio en la Nike Run Club App. Claro, para hacerlo debes tener contigo tu teléfono cuando salgas a correr.

Agarrar el teléfono mientras corres puede ser complicado y, con este en la mano, corres el riesgo de tropezarte y romperlo. O puede sudarte mucho la mano y el teléfono se te puede resbalar. Para evitar problemas con las manos, puedes considerar qué equipo usar al correr para asegurarte de proteger tu teléfono. Después de todo, invertirás tiempo para escoger el calzado de running correcto, el equipo y otras prendas básicas para protegerte del clima. Así que no olvides considerar un lugar seguro para tu teléfono al momento de correr.

Conoce algunos de los shorts y pants de running más populares de Nike con bolsillos para guardar tu teléfono:

¿Por qué salir a correr con tu teléfono?

Por muchas razones, los teléfonos celulares pueden ser útiles al salir a correr o en un entrenamiento de condición física. Primero que nada, la seguridad: si tienes tu teléfono contigo, puedes llamar a familiares o amigos si te lesionas o te pierdes en tu ruta. También puedes hablarle a un amigo si necesitas motivación o aliento en ese momento. Tu smartphone te da acceso a música o podcasts para escuchar con audífonos si buscas formas de mantenerte concentrado y entretenido en una carrera más larga. Solo trata de no escuchar la música tan alto, especialmente si corres de noche en exteriores, para mantenerte alerta y escuchar a los autos u otros sonidos a tu alrededor.

Cómo llevar tu teléfono cuando sales a correr

Si decides llevar tu teléfono a tus carreras, tienes algunas opciones para hacerlo:

  1. Usa shorts de running o pants con bolsillos para el teléfono. Nike tiene opciones de shorts de running con bolsillos en todas las formas y tallas. Los corredores pueden encontrar prendas con bolsillos tradicionales de cierre o bolsillos laterales profundos con el tamaño ideal para el teléfono. Hay shorts transpirables con bolsillo interno a lo largo de la pretina interior y algunos incluso tienen un bolsillo posterior para guardar tus cosas de forma segura. Cualquiera de estas opciones puede mantener seguro el teléfono mientras corres.
  2. Amárratelo en el brazo. Existen brazaletes especiales con una bolsa diseñada para guardar teléfonos. Esta es una opción ideal para muchos corredores. Si no te molesta añadir un accesorio extra al cuerpo mientras corres, esta puede ser tu solución.
  3. Guárdalo en tu bra deportivo. Así tu teléfono estará seguro, pero puede ser incómodo, dependiendo de cómo te quede tu bra deportivo, y es probable que se llene de sudor una vez que tu cuerpo haya calentado y trabajado duro.
  4. Agárralo con la mano, con una correa. Una funda antideslizante con correa ajustable puede ayudarte a llevar tu teléfono asegurado en la mano en lugar de solo agarrarlo. Tu mano no se cansará tan rápido como si lo agarraras sin la correa, pero seguirás agarrando algo durante toda la carrera.

También hay chalecos, cinturones y mochilas donde puedes guardar tu teléfono, pero el nivel de comodidad puede variar al usarlos mientras corres. Añadir otra capa más a tu atuendo de running puede reducir tu amplitud de movimiento. Puedes terminar comprando muchos accesorios para guardar el teléfono y al final regresándolos por ser voluminosos o sentirse antinaturales al correr. Para evitar estos problemas, trabaja con lo que tienes. Usa shorts de running (o pants, mallas o leggings) que tengan un bolsillo integrado.

Deja de agarrar tu teléfono con la mano

Aunque parezca la forma más conveniente de tenerlo disponible, no es ideal llevar tu teléfono en la mano mientras corres. Hace que una mano pese más que la otra, lo que puede causar desequilibrio al correr. Al mover los brazos con cada zancada, el lado contrario al que tiene el teléfono tiende a compensar el peso de su contraparte y, de esta manera, con el tiempo, ciertos músculos trabajan más que otros. Puede que no sientas la tensión de inmediato, pero sucede al agarrar el teléfono con la mano y es posible comenzar a sentir el impacto, especialmente si corres a diario.

Otra razón para evitar agarrar el teléfono al correr es que puede distraerte. Ver el teléfono mientras corres puede hacerte tropezar o caer si das un mal paso y pierdes el control de los pies. No querrás lesionarte ni dañar tu teléfono. Ten cuidados adicionales para guardar tu teléfono en un lugar seguro.

Un bolsillo mantiene seguro el teléfono

No importa dónde esté el bolsillo para el teléfono en los shorts, su tamaño es lo que marcará la diferencia. Los corredores quieren que su teléfono se ajuste perfectamente al bolsillo, solo con un poco de espacio de sobra. Debes considerar el tamaño completo de tu teléfono, incluyendo la funda, por lo que puede ser necesario un bolsillo más grande. Los bolsillos que dejan descubierta una parte del teléfono aumentan el riesgo de que este se salga mientras corres. Te recomendamos un bolsillo que cierre de forma segura.

Las mejores partes de abajo de running con bolsillo para teléfono

Lo principal que deben considerar los corredores al tratarse de shorts de running o pants con bolsillo para teléfono es la calidad de las prendas mismas. Lo más importante del equipo de running es que rinda en tu entrenamiento. Es genial que también guarden tu teléfono, pero si el material no es transpirable o si no te quedan bien, ¿qué caso tiene?

Una vez escogidos los shorts de running o pants favoritos con bolsillo, los corredores deben buscar las siguientes características:

  • Una tela elástica que ofrezca una gran amplitud de movimiento, como la Nike Dri-FIT
  • Material transpirable, absorbente de sudor y de secado rápido
  • Algo de compresión para mantener la prenda en su lugar
  • Cobertura amplia

Tienes tus gustos para el largo y el ajuste, tómalos en cuenta para escoger la mejor parte de abajo de running, en lugar de priorizar el bolsillo. El ajuste de los shorts o pants es lo más importante y no la ubicación exacta del bolsillo. Solo asegúrate de que el bolsillo tenga el tamaño correcto para tu teléfono.

¿Con o sin cierre?

Cuando se trata de bolsillos en tus shorts de running, lo que debes preguntarte es esto: ¿necesito un bolsillo con cierre? Los bolsillos con cierre sí ofrecen una capa de seguridad extra al tratarse del teléfono. Una vez cerrado el cierre, es imposible que se te salga de los shorts. Sin embargo, el cierre dificulta el acceso al teléfono. Y si el bolsillo es lo suficientemente profundo, tu teléfono no irá a ningún lado.

Normalmente, los shorts de running que tienen varios bolsillos tienen al menos uno con cierre. Este puede ser lo suficientemente grande para un teléfono o no. Si es demasiado pequeño, recomendamos guardar en este bolsillo otros objetos de valor que lleves al correr. También puedes guardar en un bolsillo para teléfono las llaves, dinero en efectivo, tarjetas de crédito e identificaciones. El cierre es definitivamente una gran opción para los shorts de running, pero no siempre es necesario para mantener seguro el teléfono. Opta por lo que mejor te funcione.

Tu accesorio imprescindible de running

Para muchos corredores, un teléfono es básico, además de una botella de agua, como accesorio imprescindible en cada carrera. Si eres uno de esos corredores, invierte en uno o dos shorts de running o pants de alta calidad, absorbentes de humedad y con bolsillos. Así tendrás siempre un lugar seguro donde guardar tu smartphone sin usar las manos.

Publicado originalmente: 28 de enero de 2022

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