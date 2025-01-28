Pantalones cortos para correr con bolsillo para el teléfono: por qué son tan prácticos

Una tela elástica que ofrezca una gran amplitud de movimiento, como la Nike Dri-FIT

Material transpirable, absorbente de sudor y de secado rápido

Algo de compresión para mantener la prenda en su lugar

Cobertura amplia

Lo principal que deben considerar los corredores al tratarse de shorts de running o pants con bolsillo para teléfono es la calidad de las prendas mismas. Lo más importante del equipo de running es que rinda en tu entrenamiento. Es genial que también guarden tu teléfono, pero si el material no es transpirable o si no te quedan bien, ¿qué caso tiene?Una vez escogidos los shorts de running o pants favoritos con bolsillo, los corredores deben buscar las siguientes características:

Tienes tus gustos para el largo y el ajuste, tómalos en cuenta para escoger la mejor parte de abajo de running, en lugar de priorizar el bolsillo. El ajuste de los shorts o pants es lo más importante y no la ubicación exacta del bolsillo. Solo asegúrate de que el bolsillo tenga el tamaño correcto para tu teléfono.