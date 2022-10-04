Los tres mejores shorts de running de tiro alto para mujer de Nike

Los 3 mejores shorts de running de cintura alta de Nike
Guía de compra
Siente seguridad y comodidad en tu próxima carrera con estos shorts de running de cintura alta de Nike.
La mejor ropa de running ofrece un equilibrio entre comodidad y funcionalidad, y los shorts de running no son la excepción. El par ideal de shorts de running evita los roces, elimina el sudor y se adapta al cuerpo.
Los shorts de running de cintura alta tienen una entrepierna más larga que los shorts de running tradicionales, y la cintura está diseñada para ajustarse a la altura del ombligo o por encima de este. Algunos corredores consideran que el ajuste de unos shorts de cintura alta ayuda a proporcionar una mayor comodidad y cobertura durante una carrera. Para obtener más información, dale un vistazo a los mejores shorts de running de cintura alta de Nike.
(Relacionado: Los mejores shorts de running Nike para mujer)
Los mejores shorts de running de cintura alta de Nike
1.Versatilidad excepcional: shorts de entrenamiento 2 en 1 para mujer Nike Flex Essential
Los shorts de running de ajuste holgado facilitan el flujo del aire y aportan libertad, mientras que los shorts de compresión ajustada se sienten cómodos y seguros. Estos shorts se caracterizan por su diseño dos en uno: una capa exterior holgada y tejida con una capa base elástica incorporada debajo.
Características principales:
- Las partes de abajo ajustadas evitan la fricción con una capa espaciosa en la parte superior
- Los bolsillos interiores permiten guardar objetos imprescindibles, incluido un bolsillo lo suficientemente grande para guardar un teléfono
- Tela absorbente de sudor
(Relacionado: El mejor equipo de running con elementos reflejantes de Nike)
2.Para obtener una sensación holgada y aireada: shorts de running de 8 cm para mujer Nike Eclipse
Elaborados con tela Nike Flex que se mueve contigo y la tecnología Nike Dri-FIT absorbente de sudor para evitar la humedad, estos shorts se diseñaron para que no los notes en las carreras. Además, están disponibles en casi una docena de colores para que destaquen en los caminos.
Características principales:
- La pretina ancha de tiro alto con material elástico proporciona soporte
- El bolsillo lateral con cierre es lo suficientemente grande para guardar un teléfono
- El bolsillo interior en el centro de la parte posterior es ideal para guardar objetos pequeños
3.Para obtener un ajuste de compresión: shorts de cintura alta de 18 cm para mujer Nike Pro 365
Gracias a su ajuste de compresión, que se adapta al cuerpo, estos shorts no se levantan ni se enrollan, incluso con las piernas en constante movimiento. Póntelos para carreras de larga distancia, clases con intervalos de alta intensidad, paseos en bicicleta, sesiones de entrenamiento de fuerza o cualquier otra actividad de mucho movimiento. Una cintura elástica resistente evita que estos shorts se bajen.
Características principales:
- Tela elástica con tecnología Nike Dri-FIT absorbente de sudor
- Diseño de tiro alto
- Ajuste ceñido
Texto: Julia Sullivan