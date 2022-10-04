Los tres mejores shorts de running de tiro alto para mujer de Nike

La mejor ropa de running ofrece un equilibrio entre comodidad y funcionalidad, y los shorts de running no son la excepción. El par ideal de shorts de running evita los roces, elimina el sudor y se adapta al cuerpo.

Los shorts de running de cintura alta tienen una entrepierna más larga que los shorts de running tradicionales, y la cintura está diseñada para ajustarse a la altura del ombligo o por encima de este. Algunos corredores consideran que el ajuste de unos shorts de cintura alta ayuda a proporcionar una mayor comodidad y cobertura durante una carrera. Para obtener más información, dale un vistazo a los mejores shorts de running de cintura alta de Nike.

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