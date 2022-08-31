8 consejos para correr con tu perro

Ocho consejos para correr con tu perro
Salud y bienestar
A continuación, te explicamos cómo salir a la carretera en compañía de tu amigo peludo con estilo y sin olvidar la seguridad.
Correr con tu perro no tiene por qué ser un entrenamiento para un maratón ni para romper récords. En cambio, puedes simplemente salir al aire libre para que disfruten de la experiencia juntos.
Esto significa que debes aceptar que ciertas cosas serán un poco diferentes cuando salgas a correr con tu perro que cuando corras en solitario. "A muchos perros les encanta correr, pero no saben cómo hacerlo", señala el Global Head Coach de Nike Running Chris Bennett.
Esto es lo que debes saber antes de tomar la correa.
- Crea un ritual de running
- Deja que tu perro imponga el ritmo
- Lleva mucha agua
- Aumenta la resistencia a lo largo del tiempo
- Consigue una correa ajustable
- Elige el terreno adecuado
- Asegúrate de saber cuándo es momento de parar
- Recuerda el baño después de la carrera
Cómo correr con tu perro
Recuerda consultar el clima y tener en cuenta la raza del perro (ver más al final de este artículo). Si todas las condiciones son buenas, sigue esta guía para tener una carrera exitosa con tu perrito.
1.Crea un ritual de running
Los perros son animales de costumbres, por lo que prefieren las rutinas. Para mantenerlos tranquilos cada vez que te prepares para salir a correr, trata de definir una serie de actividades y seguirla siempre en el mismo orden.
Puedes prepararte siguiendo este orden: primero, ponle la correa a tu perro. Después, indícale que se siente a tu lado mientras te pones el calzado. Luego, agarra tu botella de agua y, por último, salgan de casa juntos. Haz todo esto como si fuera parte de tu plan de entrenamiento.
2.Encuentra el ritmo adecuado
Aunque quieras acelerar el paso durante el running, es mejor que dejes que tu perro marque el ritmo. También deberás tener un poco más de paciencia y dejar que tu perro se detenga ocasionalmente, beba toda el agua que necesite y olfatee las cosas. Ya sea que tu perro sea grande o pequeño, disfrutará la estimulación de explorar un nuevo entorno y agradecerá tener unos minutos para descansar.
3.Mantén la hidratación
Cuando salgas a correr con tu perro, necesitarás llevar el doble de agua. Esto es porque debes hidratarte tú y tu amigo peludo. Los perros deben hacer varias pausas cortas durante la carrera para descansar y beber agua.
Puedes conseguir un pequeño bebedero inflable para perros que te facilite compartir el agua con tu perro.
4.Prepárate para carreras largas
La resistencia es la clave para cualquier corredor y consiste en empezar corriendo distancias cortas e ir aumentando la distancia periódicamente hasta que alcances tu objetivo. Los perros siguen el mismo proceso cuando empiezan a correr, así que empieza con carreras cortas cuando lleves a tu mascota. Además, es una buena forma de comprobar si tu perro es un corredor o incluso si le gusta.
Si tu perro no quiere participar, inicia el proceso simplemente sacándolo a pasear. Después, agrega gradualmente tramos cortos de running. Aumenta la distancia de estos recorridos de forma gradual hasta que, después de unas semanas, tu perro pueda correr la distancia al mismo ritmo que tú.
5.Usa una correa ajustable
Debido a que te mueves rápido cuando haces running, necesitarás una forma sencilla de controlar a tu perro. Todo esto es fundamental tanto para la seguridad de tu perro como para la de las personas a tu alrededor. Una correa ajustable te permite controlar fácilmente la distancia a la que puede alejarse tu mascota y evitar que se acerque a zonas con elementos peligrosos como coches o incluso otros perros. Combina la correa regulable con un arnés de pecho para obtener una mayor sujeción. Algunas personas prefieren correr con una correa de manos libres.
Cuelga el arnés y la correa en un lugar específico de la casa para que tu perro sepa cuándo es el momento de salir a hacer running. También debes incluir unas cuantas bolsitas para las heces, ya que tu compañero canino puede necesitar ir al baño.
6.Corre en el terreno adecuado
Aunque tu calzado cuente con la amortiguación necesaria para soportar el pavimento y los caminos abruptos, recuerda que las almohadillas de tu perro no son siempre tan resistentes. El asfalto puede irritarlas, así que intenta buscar rutas que incluyan tramos de tierra, cubierta vegetal o arena. Incluso ir por una ruta de running que vaya por un sendero en lugar de por una calle cuando sales a correr con tu perro puede hacer que ambos se sientan más cómodos.
7.Vigila las señales que indican que es momento de parar
Aunque tu perro no puede avisarte que ya ha corrido lo suficiente por un día, hay ciertas señales visibles que te indican cuando debes parar. Estas son algunas:
- Jadeos fuertes
- Disminución del ritmo
- Rechazo a correr
- Labios muy retraídos
- Lengua de color rojo oscuro
- Salivación excesiva
Observa si tu perro presenta estos signos cuando te detengas a beber agua y, si notas alguno de ellos, da por terminada la sesión.
8.Limpieza después de la carrera
No es necesario que bañes a tu perro después de salir a correr, pero sí debes prestar atención a sus patas. Es posible que haya basura entre las patas de tu mascota que pueden provocar irritaciones o incluso una infección. Límpialas con un paño templado y con jabón después de cada carrera para evitar problemas.
Al igual que tienes una rutina con tu perro antes de salir a correr, establece otra para cuando vuelvan a casa. Puedes enjuagar sus patas antes de entrar a la casa y darle un premio. O puedes lavarle las patas al cruzar la puerta. No importa el momento, la limpieza debe ser una parte importante del enfriamiento.
"Recuerda tener premios para celebrar después de la carrera. Siempre debes celebrar".
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Por qué salir a correr con tu perro
Los propietarios de perros saben que el ejercicio es tan importante para sus mascotas como lo es para ellos. Salir a correr con tu mascota es una buena forma de hacer ejercicio y pasar tiempo juntos. Además, para las personas que tienen perros de razas que necesitan hacer mucho ejercicio, el running es una manera de liberar energía y una excusa para salir de casa.
El running también es una forma excelente de controlar el peso de nuestro perro, mantener su mente ágil y contribuir positivamente a su salud y resistencia en general. Incorporar una salida a trotar en la rutina de tu perro le da algo que esperar con ilusión cada día y es una forma sencilla de salir a correr con frecuencia.
Busca una raza de perro adecuada para correr
Si lo que buscas es un amigo peludo que te acompañe a correr siempre, no elijas una raza al azar. Es importante saber qué raza elegir cuando busques a tu compañero canino de running. No todos los perros son corredores naturales; a algunos ni siquiera les interesa.
Los perros con hocicos y patas cortas no suelen ser los mejores corredores. Por ejemplo, un bulldog no puede correr igual que un retriever. Si tu objetivo es salir y caminar, los pugs o los salchicha pueden ser ideales. Sin embargo, si lo que buscas es hacer running de verdad, considera alguna de las siguientes razas:
● Labrador
● Border collie
● Pastor alemán
● Ganadero australiano
● Husky
● Braco de Weimar
● Setter inglés
Tener un perro que pueda seguirte el ritmo y correr la misma distancia que tú hace que sea más sencillo llevarlo contigo.
Revisa el pronóstico del tiempo
Si quieres correr al aire libre con tu mascota, es importante tener en cuenta el clima. Hay ciertas épocas del año en las que los dueños de mascotas deben dejar a su compañero de running en casa cuando salgan a correr al exterior. Esto sucede con mayor frecuencia en los meses más calurosos y más fríos del año.
En el verano
Los perros no se llevan bien con el calor ni la humedad, debido a su pelaje. Es mejor posponer una carrera con tu perro cuando la temperatura supera los 27 °C o la humedad sobrepasa el 70%. Esto puede significar realizar la carrera vespertina en la mañana antes de que suba la temperatura o simplemente aplazar el entrenamiento hasta que pase la ola de calor.
Correr con tu perro cuando hace calor puede aumentar el riesgo de que sufra un golpe de calor, se deshidrate o sufra una insolación. Estas condiciones pueden llegar a ser graves y requerir una visita inmediata al veterinario.
Las superficies duras como el pavimento también pueden dañar las patas de los perros cuando hace calor, por lo que te recomendamos que consideres trail running o running sobre pasto por la sombra cuando las temperaturas sean altas. Asimismo, ten en cuenta que el pavimento retiene el calor y siempre está más caliente que el aire del exterior. Prueba la temperatura del pavimento poniendo la mano sobre él y comprobando que puedes dejarla ahí durante diez segundos sin quemarte, según la recomendación del American Kennel Club.
En el invierno
Es más sencillo correr con perros cuando el clima es más frío. Aunque existen ciertos peligros, muchos perros adoran salir al aire libre cuando hace frío. Después de todo, tienen un abrigo de pelo incorporado.
Determinar si puedes o no salir a correr con tu perro cuando hace frío es sencillo. Si hace demasiado frío para ti, también lo hace para tu mascota. Si, a pesar de todo, decides salir, te recomendamos acortar la distancia de las carreras durante el invierno para no correr riesgos.
El gusto de tu perro por el frío depende de su raza, su tamaño y el espesor de su pelaje. El running cuando hace frío no es lo ideal para todos los perros. Además, tienes que tener cuidado de peligros como la congelación, las quemaduras por el viento y la exposición. También es bueno recordar que los perros suelen enfriarse más rápido que las personas, ya que están más cerca del suelo.
Debes vigilar las patas de tu perro cuando hace frío, igual que lo haces con el calor. Puedes comprar unas botas para perros no solo para mantener la calidez, sino también para protegerlos de la sal o los descongelantes químicos que haya en el camino. Ambos pueden dañar las suaves almohadillas de los perros.
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