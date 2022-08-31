8 consejos para correr con tu perro

Si quieres correr al aire libre con tu mascota, es importante tener en cuenta el clima. Hay ciertas épocas del año en las que los dueños de mascotas deben dejar a su compañero de running en casa cuando salgan a correr al exterior. Esto sucede con mayor frecuencia en los meses más calurosos y más fríos del año.



En el verano



Los perros no se llevan bien con el calor ni la humedad, debido a su pelaje. Es mejor posponer una carrera con tu perro cuando la temperatura supera los 27 °C o la humedad sobrepasa el 70%. Esto puede significar realizar la carrera vespertina en la mañana antes de que suba la temperatura o simplemente aplazar el entrenamiento hasta que pase la ola de calor.



Correr con tu perro cuando hace calor puede aumentar el riesgo de que sufra un golpe de calor, se deshidrate o sufra una insolación. Estas condiciones pueden llegar a ser graves y requerir una visita inmediata al veterinario.



Las superficies duras como el pavimento también pueden dañar las patas de los perros cuando hace calor, por lo que te recomendamos que consideres trail running o running sobre pasto por la sombra cuando las temperaturas sean altas. Asimismo, ten en cuenta que el pavimento retiene el calor y siempre está más caliente que el aire del exterior. Prueba la temperatura del pavimento poniendo la mano sobre él y comprobando que puedes dejarla ahí durante diez segundos sin quemarte, según la recomendación del American Kennel Club.



En el invierno



Es más sencillo correr con perros cuando el clima es más frío. Aunque existen ciertos peligros, muchos perros adoran salir al aire libre cuando hace frío. Después de todo, tienen un abrigo de pelo incorporado.



Determinar si puedes o no salir a correr con tu perro cuando hace frío es sencillo. Si hace demasiado frío para ti, también lo hace para tu mascota. Si, a pesar de todo, decides salir, te recomendamos acortar la distancia de las carreras durante el invierno para no correr riesgos.



El gusto de tu perro por el frío depende de su raza, su tamaño y el espesor de su pelaje. El running cuando hace frío no es lo ideal para todos los perros. Además, tienes que tener cuidado de peligros como la congelación, las quemaduras por el viento y la exposición. También es bueno recordar que los perros suelen enfriarse más rápido que las personas, ya que están más cerca del suelo.



Debes vigilar las patas de tu perro cuando hace frío, igual que lo haces con el calor. Puedes comprar unas botas para perros no solo para mantener la calidez, sino también para protegerlos de la sal o los descongelantes químicos que haya en el camino. Ambos pueden dañar las suaves almohadillas de los perros.