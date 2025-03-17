El logotipo Nike de A’ja Wilson desafía las expectativas

A'ja Wilson nunca ha encajado en un molde. Su dominio en la cancha y su confianza inquebrantable fuera de ella vuelven su presencia innegable. Esa esencia ahora vive en su logotipo exclusivo de Nike: un emblema brillante que representa su personalidad multifacética, trayectoria e impacto. No obstante, como ocurre con todas las expresiones poderosas de identidad, no se concibió para entenderse fácilmente. Se concibió para sentirse.

"Quiero que, cuando los atletas se pongan mis tenis o cualquiera de las prendas de mi colección, sientan la fuerza que hay detrás de ese logotipo: el poder de soñar a lo grande y luego darlo todo con estilo y confianza", dice A’ja.