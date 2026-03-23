Pegasus 42: una poderosa actualización para los tenis de correr en pavimento Nike más queridos

Los Pegasus 42: una potente actualización para los icónicos tenis de correr en pavimento de Nike
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El último modelo de Pegasus es el más responsivo hasta ahora, sin dejar de ser fiel a su herencia como los tenis de correr para todos los días favoritos de los fanáticos.
- Los Nike Pegasus 42 son unos tenis de correr en pavimento para todos los días que ofrecen amortiguación responsiva y un mayor retorno de energía que sus predecesores, gracias a su unidad Air Zoom curvada de largo completo.
- Con amortiguación adicional en el antepié y una parte superior ligera y transpirable que se adapta al pie, el nuevo modelo Pegasus se convierte en el más cómodo y con mayor soporte hasta la fecha.
- Además, lucen un aspecto elegante que se expresa en múltiples combinaciones de colores.
- El lanzamiento de este estilo está previsto para el 9 de abril de 2026, en nike.com y en distribuidores seleccionados.
Características y rendimiento de los Nike Pegasus 42
Muy pronto, los fanáticos de los Nike Pegasus y los corredores de todo el mundo podrán usar los Pegasus 42, la versión más reciente de los queridos tenis de correr en pavimento, famosos por su comodidad, responsividad y ligereza.
Lanzados por primera vez en 1982, los Pegasus son los tenis de correr más antiguos y más vendidos, con un enfoque en la amortiguación responsiva para usarlos durante todo el día. Siguen siendo los tenis que aman los fanáticos, ahora con algunos ajustes emocionantes en sus tecnologías, que hacen de esta versión la más potente y responsiva hasta el momento.
Mejoras y diferencias clave de los Nike Pegasus 42
La mejora más notable de los populares tenis de correr es su unidad Air Zoom curvada de largo completo, que brinda una sensación potente y ultrarresponsiva, similar a la de un calzado de carrera en pavimento de Nike. De hecho, gracias a esta nueva construcción, los Pegasus 42 ofrecen al menos un 15% más de retorno de energía que los Pegasus 41.
"Crecí en una tienda especializada en running y he visto la profunda pasión y el amor por la franquicia Pegasus cada año", dice el atleta de Nike Ethan Strand, campeón de 3000 m en pista cubierta de la NCAA. "Los Pegasus 42 son una evolución emocionante: mantienen una sensación familiar, pero con una pisada mejorada. Cuando los uso para correr, puedo sentir el aire bajo los pies, lo que me da más potencia en cada zancada".
Actualizaciones clave:
- Más de 15% de retorno de energía en comparación con las Pegasus 41
- Unidad Air Zoom curvada de largo completo para una puntera más potente
- Entresuela de espuma ReactX Foam para una amortiguación reactiva
- Amortiguación adicional en el antepié sin aumentar la altura de la suela
- Sistema de soporte en el mediopié actualizado
- Plantilla totalmente moldeada
- Parte superior ligera y transpirable
- Suela modernizada con tracción mejorada
Amortiguación, soporte y pisada perfeccionadas
La nueva versión de Pegasus mejora la amortiguación y el soporte, lo que la vuelve ideal para correr a distintos ritmos. Los Pegasus 42 mantienen la entresuela de espuma ReactX Foam suave del modelo predecesor, pero suman más amortiguación, sobre todo en la punta. La innovadora estructura de resorte se ajusta a la amortiguación adicional sin aumentar la altura total de la suela.
Otras novedades son un sistema renovado de soporte en el mediopié, una plantilla totalmente moldeada y una parte superior ligera y transpirable que se ajusta al pie. Para completar estas emocionantes mejoras tecnológicas, la suela se modernizó, lo que permite transiciones suaves y también ofrece una tracción mejorada para enfrentar una variedad de superficies.
Diseño y combinaciones de colores
Visualmente, los Pegasus 42 destacan por un diseño emocionante, con una entresuela elegante y la marca Pegasus actualizada. Esta última edición de los queridos tenis de correr está disponible en diversas combinaciones de colores llamativas, desde opciones audaces y brillantes hasta tonos neutros sutiles.
"Convertimos lo que los corredores siempre han amado de la franquicia Pegasus en su mejor versión hasta ahora con los Pegasus 42", afirma Elliott Heath, experto senior en calzado de Nike Running. "Estos tenis logran un equilibrio entre los elementos que conectan con su legado, tanto en apariencia como en sensación, y una nueva innovación que los hace aún más icónicos, al estilo exclusivo de Nike".
Cómo encajan los Pegasus en la línea de tenis de correr en pavimento de Nike y detalles de su lanzamiento
Información de la fecha
Los Pegasus son uno de los tres modelos centrados en el atleta que forman la línea de tenis de correr en pavimento de Nike, y cada uno ofrece comodidad a través de la amortiguación. Cada modelo enfatiza un tipo específico, desde la amortiguación responsiva de los Pegasus hasta la amortiguación con soporte de los Structure y la máxima de los Vomero.
El lanzamiento de los Nike Pegasus 42 está previsto para el 9 de abril de 2026 en nike.com y en distribuidores seleccionados.
Preguntas frecuentes sobre Nike Pegasus 42
¿Cuál es la fecha de lanzamiento de los Nike Pegasus 42?
Los Nike Pegasus 42 se lanzarán el 9 de abril de 2026.
¿Dónde puedo comprar los Nike Pegasus 42?
Puedes encontrarlos en nike.com y en distribuidores seleccionados.
¿Los Nike Pegasus 42 son tenis de correr?
Sí. La línea Nike Pegasus es ampliamente considerada como una de las mejores opciones de tenis de correr versátiles para el entrenamiento diario. Desde su presentación en 1982, se ha confiado en ellos para correr en pavimento a diario, entrenar largas distancias, hacer carreras fáciles, trabajos de ritmo y mantenerse en forma en general.
¿Los Nike Pegasus 42 tienen más amortiguación que los Pegasus 41?
Sí. Los Pegasus 42 ofrecen al menos un 15% más de retorno de energía que los Pegasus 41 e incorporan amortiguación adicional en el antepié, lo que genera una pisada más propulsora y responsiva, sin perder la comodidad característica de la franquicia.
¿Qué distingue a los Nike Pegasus?
Los Nike Pegasus son conocidos por su amortiguación responsiva y su retorno de energía mejorado, lo que los convierte en tenis de correr en pavimento confiables para el uso diario, largas distancias y entrenamientos versátiles.
¿Los Nike Pegasus 42 son tenis de estabilidad?
No. Los Pegasus 42 son tenis de correr neutros. No cuentan con elementos de estabilidad tradicionales, como postes mediales o sistemas de guía estructurados. Los corredores que necesitan mayor soporte pueden optar por modelos como el Structure.
¿Cuál es el mejor calzado Nike para correr a diario?
Para muchos corredores, los Nike Pegasus se encuentran entre los mejores tenis para el uso diario por su equilibrio de amortiguación, responsividad y durabilidad.
¿Los Nike Pegasus 42 son buenos para entrenamientos de velocidad?
Sí. Los Nike Pegasus 42 ofrecen una pisada más propulsora gracias a su unidad Air Zoom curvada de largo completo y a su aumento de al menos 15% en el retorno de energía frente a los Pegasus 41, lo que los hace ideales para entrenamientos más rápidos y esfuerzos de ritmo, sin perder la comodidad diaria.
¿Cuánto duran los Nike Pegasus 42?
Para la mayoría de los corredores, los Nike Pegasus suelen durar entre 480 y 800 km, dependiendo del peso corporal, la superficie de carrera, la mecánica de la marcha y el uso general.