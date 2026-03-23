Pegasus 42: una poderosa actualización para los tenis de correr en pavimento Nike más queridos

Muy pronto, los fanáticos de los Nike Pegasus y los corredores de todo el mundo podrán usar los Pegasus 42, la versión más reciente de los queridos tenis de correr en pavimento, famosos por su comodidad, responsividad y ligereza.

Lanzados por primera vez en 1982, los Pegasus son los tenis de correr más antiguos y más vendidos, con un enfoque en la amortiguación responsiva para usarlos durante todo el día. Siguen siendo los tenis que aman los fanáticos, ahora con algunos ajustes emocionantes en sus tecnologías, que hacen de esta versión la más potente y responsiva hasta el momento.