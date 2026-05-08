Jayson Tatum regresa a la cancha con los Tatum 4 de la marca Jordan

Quienes esperaban el regreso de Jason Tatum al baloncesto ahora tienen otro motivo más de celebración: la vuelta de la estrella de los Bolton Celtics viene acompañada de sus nuevos tenis exclusivos de la marca Jordan, los Tatum 4.

La cuarta entrega de su línea exclusiva de tenis de la marca Jordan está pensada no solo para triunfar, sino también para sobreponerse a las adversidades. Tras el diseño sencillo pero distintivo de los Tatum 4 se esconden unos tenis innovadores que acompañan sus movimientos rápidos de siempre con energía, fluidez y eficiencia.

"La grandeza no se mide solo por las victorias, También se trata de encarar los reveses y seguir adelante. Volver a rendir al máximo no ha sido tarea fácil, pero cada reto me ha enseñado algo y me ha hecho más fuerte", afirma Jayson. "Los Tatum 4 forman parte de ese camino: están hechos para darlo todo y me recuerdan el valor de la resiliencia cuando apuntas alto de verdad".