Jayson Tatum regresa a la cancha con los Tatum 4 de la marca Jordan
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Después de sufrir una grave lesión en los playoffs de 2025, la estrella de los Celtics regresa con unos nuevos tenis exclusivos basados en el liderazgo dentro y fuera de la cancha.
- Con el regreso de Jayson Tatum a la NBA tras su lesión en los playoffs de 2025, llegan los Tatum 4, sus últimos tenis exclusivos de la marca Jordan.
- Ofrecen un ajuste que se adapta al pie para potenciar el rendimiento y son los más ligeros de la línea de baloncesto de la marca Jordan.
- Los Tatum 4 se lanzaron en tallas para adultos y niños en Jordan.com y en Retail Stores seleccionadas el 10 de octubre de 2025.
Quienes esperaban el regreso de Jason Tatum al baloncesto ahora tienen otro motivo más de celebración: la vuelta de la estrella de los Bolton Celtics viene acompañada de sus nuevos tenis exclusivos de la marca Jordan, los Tatum 4.
La cuarta entrega de su línea exclusiva de tenis de la marca Jordan está pensada no solo para triunfar, sino también para sobreponerse a las adversidades. Tras el diseño sencillo pero distintivo de los Tatum 4 se esconden unos tenis innovadores que acompañan sus movimientos rápidos de siempre con energía, fluidez y eficiencia.
"La grandeza no se mide solo por las victorias, También se trata de encarar los reveses y seguir adelante. Volver a rendir al máximo no ha sido tarea fácil, pero cada reto me ha enseñado algo y me ha hecho más fuerte", afirma Jayson. "Los Tatum 4 forman parte de ese camino: están hechos para darlo todo y me recuerdan el valor de la resiliencia cuando apuntas alto de verdad".
El último estilo exclusivo de la estrella del baloncesto, que sigue siendo el más ligero de la línea de baloncesto Jordan, se adapta al pie para ofrecer la máxima flexibilidad y una mayor estabilidad. La unidad Strobel con costura en S y la mediasuela Cushlon 3.0 aportan suavidad y una responsividad revolucionaria, mientras que la unidad Air Zoom en el antepié suma una sensación de propulsión. Además, el nuevo enfranque estabilizador de TPU ayuda a sujetar el pie al encadenar movimientos.
La mayor estabilidad de los Tatum 4 también se debe a su parte superior moldeada. Combina una capa base con elasticidad en cuatro direcciones con canales de tracción múltiples en la suela exterior para respaldar movimientos rápidos en la cancha.
"La combinación de Cushlon 3.0, Air Zoom en el antepié y un enfranque estabilizador en el mediopié ofrece la responsividad y la contención que necesitan los atletas de élite, mientras que el diseño cercano al pie favorece un movimiento rápido y seguro", explica Edric Egberuare, director global de la línea de producto de calzado de la marca Jordan.
Los Tatum 4 se lanzarán en la combinación de colores St. Louis, en homenaje a la ciudad que vio nacer a Jayson. Destacan su exterior rojo y blanco de gamuza de primera calidad con acabados de lujo, detalles de malla de diseño reflectante que capturan la energía de su ciudad natal y el "0" en el talón, que alude a su dorsal y replica su característico collar.
Los Tatum 4 celebran tanto el camino recorrido como el que está por venir.
"Con los Tatum 4, quisimos crear un estilo que reflejase la evolución de Jayson, no solo en la cancha, sino también como líder", añade Egberuare. "Son un sistema de rendimiento pensado para el trote diario y para los futuros talentos que ven en Jason no solo una estrella, sino un referente de hasta dónde se puede llegar".
Los Tatum 4 de la marca Jordan se lanzaron el 10 de octubre de 2025 en Jordan.com y en distribuidores seleccionados en tallas para adultos y niños.