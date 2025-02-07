La "estrella" de su nuevo estilo es el logotipo exclusivo de Wilson, que dio a conocer en 2024. Inspirado en su firma (Wilson siempre dibujó una estrella en la "A" de su nombre), también es una referencia abstracta a su papel como estrella, una jugadora de baloncesto "A1" que inspira a las niñas a alcanzar sus sueños. (Las Nike A'One estarán disponibles en tallas para niño/a a partir de 1 año).

"Cuando los atletas se pongan mis zapatillas o cualquiera de las prendas de mi colección, quiero que sientan la fuerza que hay detrás de ese logotipo: el poder de soñar a lo grande y luego esforzarse un poco, con estilo y confianza", dice Wilson.

Ese ambiente seguro pero elegante se traslada a la colección de ropa exclusiva de Wilson, que incluye ocho piezas para mujeres, hombres y niños que pueden combinarse o mezclarse con otras favoritas. Si bien los fanáticos ya pueden obtener una réplica de la jersey de Wilson, la nueva colección combina la alta costura con el estilo deportivo clásico, reflejando las audaces elecciones de moda de Wilson, tanto dentro como fuera de la cancha, que siempre parecen generar conversación.

Una prenda emblemática que los fans reconocerán al instante son las mallas A'Symmetric, unas mallas de compresión de una sola pierna que Wilson popularizó con su enfoque de darle su toque personal. En 2018, durante su año de novata, Wilson cortó una pierna de sus mallas para mantener su pierna lesionada tuviera calidez y un ajuste holgado, y comenzó una tendencia de moda masiva, convirtiendo así ese gesto en una gran tendencia de moda que imitaron muchas otras personas. Las camisetas cortas y largo completo completan la llamativa estética de la oferta de ropa para mujer.

Disponibles para adultos y niños, las chanclas Nike A'One Calm están inspiradas en otro básico actual del guardarropa de Wilson, las chanclas Nike Calm. Wilson se desliza con el estilo de espuma suave pero de apoyo cuando se levanta de la cama por la mañana (pero también es perfecto para el uso después del entrenamiento, así como para viajes por carretera).

Otras selecciones perfectas para niño/a son las mallas de baloncesto A'Symmetric, la sudadera con capucha, la shorts de malla y la Playera.

"Mi primera colección A'One refleja tanto mi visión del futuro del juego como las inspiraciones que impulsan mi rendimiento y estilo todos los días", dice Wilson.