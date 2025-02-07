A'ja Wilson atrae todas las miradas con los Nike A'One, su primera colección exclusiva de tenis y ropa.
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"Mis tenis exclusivos son todo lo que necesito; están diseñados para mi deporte y mi estilo, además de que motivan a la siguiente generación a darlo todo".
A'ja Wilson ha ganado dos anillos de la WNBA, dos medallas de oro olímpicas, un título de la NCAA y tres premios MVP de la WNBA.
Y eso fue todo antes de revelar su última hazaña: los A'One.
El nuevo estilo, los primeros tenis exclusivos Nike de A’ja, se diseñaron para llevar su rendimiento a un nuevo nivel y dejar atrás a la defensa. "Si crees que has visto lo mejor de mí, te equivocas", dice A’ja. (Y sí, ya es una de las mejores de todos los tiempos en este juego).
Tras dos años de desarrollo, los tenis exclusivos de básquetbol Nike A'One finalmente están (casi) listos para ayudar a las jugadoras a subir de nivel, ya sean jugadoras de la NBA o la WNBA o que simplemente estén comenzando a jugar. "Desde el principio, diseñamos los tenis para fortalecer mi rendimiento y dar a las jóvenes basquetbolistas una herramienta para superar sus límites", afirma A’ja.
"A’ja es un ejemplo, una inspiración, para la próxima generación", dice Ben Nethongkome, diseñador principal de los A'One. "Diseñamos los Nike A'One para que cuando las niñas se amarren las agujetas, lleven el ánimo de A'ja a sus tenis y sepan que algún día pueden ser como ella".
Este estilo ofrece la mejor combinación de comodidad y versatilidad, para dar a las basquetbolistas todo lo que necesitan: amortiguación, tracción y soporte. La espuma Cushlon ST2 tiene una base más firme que ofrece una responsividad explosiva y aterrizajes suaves y amortiguados, para estar lista en cada jugada. El patrón de tracción rediseñado te permite cortar, girar y moverte de lado a lado con precisión. La plantilla con soporte y la parte superior de malla transpirable son la base de tu movimiento dinámico e imparable.
"Los A'One están diseñados para llegar más lejos, tomar el control desde el salto y dominar la cancha en cada jugada", dice A’ja. "Desde el principio diseñamos los tenis como soporte para mi rendimiento y para que las basquetbolistas jóvenes subieran de nivel. Los A'One cumplen con esa tarea, porque ofrecen exactamente lo que necesito para impulsar mi rendimiento y que la próxima generación lo dé todo en cada jugada".
El inconfundible estilo de A’ja comienza con el lanzamiento de la combinación de colores rosa A'ura, con atrevidas capas de color rosa, su color favorito, que reflejan su seguridad, lealtad y pasión. (Wilson es de Leo, por lo que esa energía se percibe fácilmente).
Los A'One también presentan toques muy personales, como los acabados que representan el collar de perlas que la abuela de Wilson le regaló cuando era pequeña y que le ofrece un símbolo de fuerza que puede llevar con ella. Los símbolos celtas, que significan "mamá" y "papá", rinden homenaje a los padres de Wilson, a quienes ella reconoce como la base de su éxito.
Wilson también inspira al incluir algunas citas que tienen un significado especial para ella. La suela cuenta con una frase favorita de su difunta abuela: "De hecho, lo mejor está por venir". Una cita en el talón para después del partido habla de su tenacidad característica: "Debilidad, debilidad. No tenemos tiempo para eso".
La "estrella" de su nuevo estilo es el logotipo exclusivo de Wilson, que dio a conocer en 2024. Inspirado en su firma (Wilson siempre dibujó una estrella en la "A" de su nombre), también es una referencia abstracta a su papel como estrella, una jugadora de baloncesto "A1" que inspira a las niñas a alcanzar sus sueños. (Las Nike A'One estarán disponibles en tallas para niño/a a partir de 1 año).
"Cuando los atletas se pongan mis zapatillas o cualquiera de las prendas de mi colección, quiero que sientan la fuerza que hay detrás de ese logotipo: el poder de soñar a lo grande y luego esforzarse un poco, con estilo y confianza", dice Wilson.
Ese ambiente seguro pero elegante se traslada a la colección de ropa exclusiva de Wilson, que incluye ocho piezas para mujeres, hombres y niños que pueden combinarse o mezclarse con otras favoritas. Si bien los fanáticos ya pueden obtener una réplica de la jersey de Wilson, la nueva colección combina la alta costura con el estilo deportivo clásico, reflejando las audaces elecciones de moda de Wilson, tanto dentro como fuera de la cancha, que siempre parecen generar conversación.
Una prenda emblemática que los fans reconocerán al instante son las mallas A'Symmetric, unas mallas de compresión de una sola pierna que Wilson popularizó con su enfoque de darle su toque personal. En 2018, durante su año de novata, Wilson cortó una pierna de sus mallas para mantener su pierna lesionada tuviera calidez y un ajuste holgado, y comenzó una tendencia de moda masiva, convirtiendo así ese gesto en una gran tendencia de moda que imitaron muchas otras personas. Las camisetas cortas y largo completo completan la llamativa estética de la oferta de ropa para mujer.
Disponibles para adultos y niños, las chanclas Nike A'One Calm están inspiradas en otro básico actual del guardarropa de Wilson, las chanclas Nike Calm. Wilson se desliza con el estilo de espuma suave pero de apoyo cuando se levanta de la cama por la mañana (pero también es perfecto para el uso después del entrenamiento, así como para viajes por carretera).
Otras selecciones perfectas para niño/a son las mallas de baloncesto A'Symmetric, la sudadera con capucha, la shorts de malla y la Playera.
"Mi primera colección A'One refleja tanto mi visión del futuro del juego como las inspiraciones que impulsan mi rendimiento y estilo todos los días", dice Wilson.
El nuevo estilo y la colección de la estrella del baloncesto se basan en su trabajo para animar a la próxima generación de atletas en su trabajo dentro y fuera de la cancha. Wilson fue incluida en la lista de atletas de Nike en la primavera de 2024, uniéndose a un creciente equipo de mujeres que se han asociado con la marca para desarrollar colecciones exclusivas con un significado más profundo. Wilson, atleta Nike desde hace mucho tiempo, también forma parte del Tanque Athlete Think de Nike desde 2022, ayudando a informar sobre cómo la marca crea productos innovadores, experiencias significativas y comunidades de apoyo para mujeres y niña.
Los tenis Nike A'One, la colección ropa y las chanclas Calm estarán disponibles en SNKRS, nike.com y distribuidores seleccionados en mayo de 2025.