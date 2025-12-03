Devin Booker inicia un nuevo capítulo en su historia con Nike con la colección Book 2
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La segunda colección exclusiva de tenis y ropa de la estrella de la NBA combina un estilo vintage con elementos contemporáneos y tecnologías innovadoras de alto rendimiento, lo que da como resultado un reflejo de su estilo personal y su destacada carrera con los Phoenix Suns.
- Los segundos tenis exclusivos de Devin Booker, los Nike Book 2, son una versión moderna del estilo clásico de tenis de básquetbol, ideales tanto para la cancha como para la calle.
- Los Nike Book 2 presentan un perfil bajo para una sensación cercana a la cancha sin sacrificar la comodidad.
- La colección de ropa Book 2, que combina características retro y modernas, celebra la cultura del básquetbol, los logros profesionales de Booker con los Phoenix Suns y su estilo personal.
- Busca el lanzamiento de calzado y ropa Book 2 en Nike.com y en tiendas distribuidoras seleccionadas en enero de 2026.
Comienza el próximo capítulo de Devin Booker con Nike. La estrella de los Phoenix Suns lanza sus segundos tenis exclusivos de Nike, los Book 2, con una línea de ropa que los acompaña. Los tan esperados tenis que siguen a los Nike Book 1 son una versión moderna de los tenis de básquetbol retro de Nike. Sus elementos de diseño se inspiran en el estilo personal de Booker, celebran los éxitos del jugador estrella con los Phoenix Suns y hacen un guiño a la ciudad desértica donde construyó su carrera.
La clave del diseño de los Book 2 y la visión de Booker es su perfil bajo. "Para mí era muy importante sentir la cancha y estar un poco más cerca del suelo", dice. Y, gracias a una combinación estratégica de tecnologías de calzado de rendimiento de básquetbol de Nike, los Book 2 no sacrifican la comodidad por la innovación.
Al igual que sus predecesores, los Book 2 ocultan sus tecnologías de rendimiento detrás de un exterior clásico y sin adornos. El resultado son unos tenis de básquetbol que se sienten como en casa tanto en la cancha como en la calle. Ben Nethongkome, diseñador principal del calzado Devin Booker, afirma: "Como quitamos materiales para acercarnos al suelo, pudimos mover la unidad Air Zoom desde el talón hasta el antepié, logrando la sensación y el rendimiento deseados por Devin con un peso más ligero".
"Gran parte de la inspiración provino de los tenis clásicos", dice Booker. "Unos que me vienen a la mente son los Air Zoom Spiridon. Con los primeros estilos, quería rendir homenaje a Phoenix con el naranja y el negro como base de las combinaciones de colores Phoenix y Rising, para que los fans tuvieran algo que presumir en cada juego".
Los Nike Book 2 combinan características de diseño antiguas y nuevas. Su inspiración se basa en los modelos de básquetbol de Nike de la vieja escuela mejorados con un toque actual. Por ejemplo, la suela duradera de los Nike Book 2 presentan un patrón de tracción de espiga inspirado en los Nike Air Force 1, pero con una base más ancha y de mayor apoyo para una mayor estabilidad.
Los Nike Book 2 mantienen las cosas emocionantes al ofrecer opciones de diseño retro y más actuales. Dos modelos cuentan con una parte superior de malla ligera similar a la Nike Air Zoom Spiridon original de 1997, mientras que los otros muestran un aspecto más contemporáneo con una nueva parte superior moldeada que proporciona el mismo soporte en el mediopié y un ajuste firme similar a los tenis de básquetbol distintivos de Nike.
El guardia de los Phoenix Suns agregó elementos de diseño complejos a sus tenis exclusivos para seguir contando su historia. Por ejemplo, la suela de los Book 2 presenta un motivo del desierto inspirado en los cactus que hace referencia clara a Phoenix, Arizona, la ciudad donde Booker dejó su huella en la NBA. Además, la selección de combinaciones de colores de los Book 2 hace referencia al ascenso de la superestrella de un destacado jugador de básquetbol universitario hasta convertirse en All-Star de los Phoenix Suns en la NBA.
Esta narrativa también se refleja en la colección de ropa Book 2, una incorporación emocionante que celebra la cultura del básquetbol, la vida en el desierto y los logros de Booker con los Phoenix Suns. Confeccionadas con telas premium, de alta densidad y acabadas con grabado láser para lograr un aspecto desteñido por el sol, las ocho versátiles piezas van desde playeras hasta conjuntos a juego. Cada producto de la colección, incluida una playera de manga larga en honor al querido perro de Devin, Haven, y una playera recortada con un borde sin rematar creada según las especificaciones exactas del atleta exclusivo de Nike, cuenta una parte de la historia de la estrella del básquetbol mediante una minuciosa atención al detalle.
El calzado y la ropa Nike Book 2 se lanzarán en enero de 2026 en nike.com y en tiendas Retail seleccionadas.