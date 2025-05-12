Libera tu KD interior con los Nike KD18

Con una nueva confección que mantiene el pie sujeto para ofrecer un control y una comodidad revolucionarios, estos tenis exclusivos se diseñaron para ayudar a jugadores de cualquier nivel a canalizar su KD interior y mejorar su juego.

El gran diferenciador de los KD18 es la estabilidad del mediopié. Son tenis que mantienen los pies firmes durante movimientos explosivos sin sacrificar la flexibilidad. Ya sea que te dirijas al rack o que te prepares hacer un tiro en suspensión, la sensación de soporte te da la confianza necesaria para jugar a alta velocidad.

La base reforzada con lo último en tecnología de amortiguación de Nike aporta equilibrio y estabilidad para favorecer los primeros pasos rápidos y los aterrizajes suaves que todo jugador necesita. En combinación con las unidades de Air Zoom en la punta y el talón, la confección de la planta del pie ofrece un ajuste conocido para los fans de las ediciones anteriores de la colección de Durant.