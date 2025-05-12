Libera tu KD interior con los Nike KD18
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Los Nike KD18, que hacen alusión al rendimiento y estilo únicos de Kevin Durant, maximizan la comodidad y el control en una fusión de herencia de básquetbol e innovación en tenis.
Kevin Durant es un maestro de su oficio. Poseedor de un conjunto de habilidades único y uno de los más espectaculares jamás vistos en la cancha, el estilo de juego de KD evoluciona continuamente con una eficiencia sin esfuerzo que resiste la prueba del tiempo.
Un artista de esta magnitud requiere calzado digno de grandeza. Los Nike KD18 son un homenaje a su homónimo. No son solo unos tenis de básquetbol, sino una herramienta de rendimiento que encapsula el estilo de Durant, alimentando la cultura de este deporte con las últimas innovaciones de Nike y una estética moderna.
Comodidad y control desde el arranque hasta el silbato final
Con una nueva confección que mantiene el pie sujeto para ofrecer un control y una comodidad revolucionarios, estos tenis exclusivos se diseñaron para ayudar a jugadores de cualquier nivel a canalizar su KD interior y mejorar su juego.
El gran diferenciador de los KD18 es la estabilidad del mediopié. Son tenis que mantienen los pies firmes durante movimientos explosivos sin sacrificar la flexibilidad. Ya sea que te dirijas al rack o que te prepares hacer un tiro en suspensión, la sensación de soporte te da la confianza necesaria para jugar a alta velocidad.
La base reforzada con lo último en tecnología de amortiguación de Nike aporta equilibrio y estabilidad para favorecer los primeros pasos rápidos y los aterrizajes suaves que todo jugador necesita. En combinación con las unidades de Air Zoom en la punta y el talón, la confección de la planta del pie ofrece un ajuste conocido para los fans de las ediciones anteriores de la colección de Durant.
“Se espera que todos los tenis de la línea exclusiva de KD ofrezcan el máximo rendimiento y comodidad”, afirma Ross Klein, director sénior de Diseño de producto de calzado de básquetbol para hombre Nike. “La oportunidad con este estilo es ayudar a que KD dé el siguiente paso. El ajuste en el mediopié y la tracción en la planta del pie les dan a él y a los jugadores que usan estos tenis la confianza que necesitan para mantener su lugar”.
Asegura, toma el control
Los KD18 ayudan a los basquetbolistas que quieren jugar como Durant a sentirse uno con su calzado, promoviendo un movimiento revolucionario y un rendimiento que bate récords.
La seña de identidad de Durant en la cancha es su capacidad para dominar el partido desde cualquier posición, en cualquier lugar de la cancha y en cualquier momento. Estos tenis están diseñados para ese tipo de versatilidad. Su excepcional sistema de amortiguación absorbe los impactos e impulsa un despegue rápido, lo que permite un tiro de tres o un slash hacia el aro.
El patrón de tracción de los tenis, que coincide con la sensación de naturalidad en el centro del juego de KD, promueve cortes y avances continuos para los jugadores que viven para atacar la canasta. Los materiales ligeros conservan más energía durante el partido, lo que te ayuda a mantener las piernas descansadas para el momento crucial.
Rendimiento y estilo
Aunque los KD18 están diseñados para potenciar el rendimiento y el estilo de juego de Durant, no sacrifican el look. El estilo rinde homenaje a los tenis de básquetbol de herencia con una estética moderna inspirada en un origen improbable. Con reminiscencias de los tenis de trail running Nike Terra Humara de finales de los 90, los KD18 combinan la nostalgia de Nike con el gusto contemporáneo de Durant. Esto crea un lienzo para la expresión de materiales y colores audaces.
Estos son tenis que no pasan desapercibidos, ya sea dentro o fuera de la cancha, por lo que es una pieza destacada en cada partido o para replicar la mentalidad de un jugador en la calle.
Los KD18 debutaron antes del All-Star Weekend de la NBA como parte de la colección Black Label de Nike, con un lanzamiento inicial de solo 1,988 pares en retail, un homenaje al año de nacimiento de Durant. Si quieres amarrarte las agujetas como KD, entre abril y mayo de 2025 estarán disponibles más estilos y combinaciones de colores en todo el mundo.
Ponte los Nike KD18 y descubre la grandeza de Kevin Durant.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuestan los KD18?
Los KD18 vienen en tallas para adultos por $160. Los precios pueden variar a medida que estén disponibles otras combinaciones de colores y estilos. Compra la línea de productos Nike Kevin Durant para obtener actualizaciones.
¿Cuándo se lanzaron los Nike KD18?
Los KD18 se presentaron antes del All-Star Weekend de la NBA 2025 en San Francisco como parte de la colección Black Label de Nike de calzado de básquetbol. Solo se pusieron a la venta 1,988 pares, coincidiendo con el año de nacimiento de Durant. El estilo estará disponible a nivel mundial en combinaciones de colores adicionales entre abril y mayo de 2025.
¿Dónde puedo comprar la edición Black Label de Nike de los KD18?
Como parte de su colección de tenis exclusivos Black Label, Nike lanzó calzado exclusivo para las estrellas del básquetbol Kevin Durant, LeBron James, Ja Morant, Devin Booker, Victor Wembanyama, Sabrina Ionescu y Giannis Antetokounmpo. Los KD18 “Black Label” están disponibles en distribuidores seleccionados de Nike Básquetbol, en la tienda, en línea y en Nike.com.