Cómo evitar la procrastinación de la hora de acostarse según los expertos

La mayoría de nosotros tenemos vidas sobrecargadas, dice Jennifer Martin, PhD, psicóloga clínica, especialista en medicina del comportamiento del sueño y profesora de medicina en UCLA. Las personas a menudo sacrifican tiempo de sueño para hacer cosas que les gustan, especialmente cuando no viven solos, dice. Dices; “Una más” (una hora de redes sociales, una página más de un libro, etc.). Cuando te das cuenta, son las 2 a. m. y tienes que levantarte a las 7 a. m.

"Cuando te encuentras en un estado de somnolencia, generalmente no tomas las mejores decisiones", dice Martin. Es un círculo vicioso porque cuando decides postergar el momento de dormir, experimentarás todavía más cansancio al día siguiente, dice Martin, lo que aumenta las posibilidades de que se convierta en un hábito.

Probablemente no sea necesario que te recordemos que no dormir las siete a nueve horas recomendadas por noche puede afectar cómo piensas y cómo te sientes durante las horas de vigilia, pero lo haremos.

"Notarás un estado de atontamiento, falta de concentración y dificultad para recordar cosas", dice Keisha Sullivan, especialista en medicina del sueño. Emocionalmente, sentirás irritación y mal humor. A nivel físico, la falta de un sueño reparador agotará tu cuerpo y esto hará que liberes más cortisol (la hormona del estrés) lo que debilita tu sistema inmune y aumenta la propensión a enfermarte, dice Sullivan. Y esas son únicamente las consecuencias a corto plazo. Nada de esto es un buen augurio para lograr tus ambiciones de nutrición, estado físico o salud mental.

¿Tenemos tu atención? Genial. Ahora que conoces los inconvenientes de postergar la hora la hora a la que te acuestas, todo lo que necesitas para recuperar el poder es tomar las riendas del asunto y seguir este consejo.