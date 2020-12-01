Cómo hacer que tu cerebro te dé un mejor sueño

Es una cuestión de perspectiva. En general, las personas son más optimistas o más pesimistas, y algunos estudios recientes sugieren que esta inclinación no solo te afecta a nivel consciente, sino que también podría predeterminar lo bien que duermes.



En un estudio publicado en el "Journal of Behavioral Medicine", se pidió a más de 3.500 adultos que rellenaran una encuesta acerca de su opinión sobre el mundo para luego completar una autoevaluación de su sueño. Los investigadores descubrieron que aquellos que se consideraban más optimistas tendieron a calificar la calidad de su descanso como normal o muy buena, considerando factores como la rapidez con la que se dormían, las vueltas que daban y cuántas horas descansaban en total. Esto concuerda con lo que ya sabemos sobre la perspectiva: las personas optimistas tienden a anticipar buenos resultados de cualquier situación.



Sin embargo, el equipo de investigación creía que había algo más que eso y se hicieron la siguiente pregunta: ¿las personas optimistas duermen mejor por su forma de ver la vida? ¿O es que descansar lo suficiente hace que se sientan bien y, por lo tanto, las vuelve más optimistas?



Para averiguarlo, cinco años más tarde, el equipo realizó un seguimiento y pidió al mismo grupo de participantes que repitiese el experimento. Aquellos que se habían considerado muy optimistas pero con una baja calidad del sueño tenían más probabilidades de haber experimentado una mejora en su descanso en comparación con los que eran pesimistas. En otras palabras, su calificación del sueño cambió mientras que su actitud no lo hizo, por lo que los investigadores pueden concluir que el optimismo es un factor importante para dormir como un angelito.