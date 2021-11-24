La ciencia de un buen sueño

El sueño reparador y profundo debería constituir aproximadamente un tercio de tu vida, pero si eres como la mayoría de las personas, es probable que no duermas lo suficiente. "No solo impacta seriamente la salud en general, sino que dormir puede ayudarte a moverte mejor, tomar decisiones más inteligentes con las comidas y darte una ventaja competitiva", comenta la doctora Jennifer Martin, una profesora adjunta de medicina en la UCLA y miembro del Nike Performance Council.