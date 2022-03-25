El mejor equipo de golf de Nike para principiantes

Antes de empezar una ronda de golf, asegúrate de verificar si el campo de golf exige un determinado código de vestimenta. A menudo, los clubes de golf exigen playeras con cuello y pantalones de vestir para hombres y playera con cuello y pantalones de vestir o falda para mujeres. La ropa de golf Nike está diseñada para cumplir con las necesidades del tipo de deporte y al mismo tiempo brinda comodidad y beneficios de alto rendimiento, como una rápida evaporación de la humedad, transpirabilidad y elasticidad para que tengas la amplitud completa de movimiento para desplegar tu swing. Para obtener una versión moderna de la clásica playera con cuello, busca una opción con un elegante cuello en v.