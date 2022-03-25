El mejor equipo de golf de Nike para principiantes

Los 10 artículos principales de Nike Golf que son imprescindibles para principiantes
Guía de compra
Probar un deporte nuevo requiere mucha práctica y el equipo adecuado. Revisa los principales artículos de golf Nike que son imprescindibles para prepararte para tu primer día en el green.
Para los novatos del golf, rentar o comprar un juego de palos y pelotas de golf es un buen punto de partida: no puedes llegar al green sin ellos. Pero debes saber que el golf es mucho más que palos y pelotas. Para sacar el máximo provecho de tu siguiente ronda, y para mantener la comodidad mientras lo haces, consulta esta lista de equipo imprescindible para que tu primera vez en el campo sea todo un éxito, sin importar las condiciones.
10 artículos imprescindibles de Nike Golf para principiantes
1.Bolsa de golf
Para llevar los palos con comodidad, ya sea que uses un carrito de golf o camines en el campo, busca una bolsa de golf con una correa dual anatómicamente correcta. Te ayudará a distribuir el peso de los palos para tener mayor equilibrio en el cuerpo. Las bolsas con bolsillos resistentes al agua pueden ser especialmente útiles si el clima está algo cambiante. En ellos podrás guardar cualquier elemento valioso y un gorro para la lluvia mantendrá los palos seguros si llueve.
2.Guante de golf
El guante de golf te protege contra las ampollas y brinda un agarre que evitará que el palo se resbale, lo cual es útil si tiendes a tener manos sudorosas o si estás practicando golf en condiciones calurosas y húmedas. Los guantes de golf Nike están hechos de cuero suave y duradero, y ofrecen un diseño transpirable con perforaciones en el dorso de la mano.
3.Gorra o visera
Como en cualquier deporte o actividad al aire libre, una gorra o una visera proporcionarán protección contra el sol. Cuando practicas golf, el sol en los ojos también puede afectar el juego. Las gorras, viseras y gorros tipo pescador de golf Nike confeccionados con materiales absorbentes de sudor pueden mantener la frescura y transpirabilidad y, al mismo tiempo, completan tu vestuario de golf. Pero funcionará cualquier gorra que tengas en el armario.
4.Lentes de sol
Otro accesorio clave para reducir el resplandor y protegerte del sol es un buen par de lentes de sol. Servirá cualquier par favorito, que sea ligero y tenga un buen ajuste. Si son polarizados, será aun mejor para evitar el reflejo del agua o la nieve.
5.Botella de agua
Asegúrate de mantener la hidratación durante las largas horas en el green. Puedes guardar fácilmente una botella de agua reutilizable en uno de los bolsillos de la bolsa de golf. Busca una opción con aislamiento para mantener los líquidos fríos para que se sientan refrescantes.
6.Calzado de golf
Los que son nuevos en el golf deben tener presente que este deporte implica estar de pie casi todo el tiempo y caminar mucho. La longitud de un campo reglamentario de 18 hoyos oscila entre 6,200 y 7,000 yardas, lo que es aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros y medio. El calzado de golf ayuda a brindar soporte al pie con amortiguación adicional, tracción y características impermeables para mantener a raya la humedad de la lluvia o el rocío.
7.Playera o polo de golf
Antes de empezar una ronda de golf, asegúrate de verificar si el campo de golf exige un determinado código de vestimenta. A menudo, los clubes de golf exigen playeras con cuello y pantalones de vestir para hombres y playera con cuello y pantalones de vestir o falda para mujeres. La ropa de golf Nike está diseñada para cumplir con las necesidades del tipo de deporte y al mismo tiempo brinda comodidad y beneficios de alto rendimiento, como una rápida evaporación de la humedad, transpirabilidad y elasticidad para que tengas la amplitud completa de movimiento para desplegar tu swing. Para obtener una versión moderna de la clásica playera con cuello, busca una opción con un elegante cuello en v.
8.Pantalones o faldas de golf
Según el clima y los requisitos del campo, los hombres podrán usar pantalones o shorts de golf y las mujeres faldas, shorts o pantalones. Después de verificar las reglas del código de vestimenta, elige lo que te brinde mayor comodidad y transpirabilidad durante todo el día. Los estilos Nike Dri-FIT alejarán el sudor de la piel y, cuando el día esté más fresco, busca prendas para la parte inferior confeccionadas en Nike Therma-FIT que mantendrán la calidez. Contar con algunas opciones para combinar con la playera de golf de acuerdo al clima es una gran idea.
9.Cinturón
Ya sea para completar el atuendo o para mantener los pantalones seguros durante el swing, un cinturón es un accesorio que te ayudará mucho (aunque su uso es opcional). Los cinturones de golf Nike están confeccionados en telas elásticas, cuero o tejido Woven con un diseño que favorece la comodidad y la amplitud de movimiento. Cada uno viene con una hebilla de metal regulable para personalizar el ajuste.
10.Chamarra de golf
Si eres un principiante que quiere iniciar una rutina habitual de golf, no dejes que las mañanas frescas y las lluvias leves y repentinas te detengan e impidan que practiques en el campo de prácticas de golf. Un chaleco o chamarra con aislamiento te protegerá del viento y la lluvia para que puedas concentrarte en el juego de golf. Nike cuenta con estilos para cada tipo de clima, desde los diseños de ripstop convertibles hasta los abrigos con aislamiento de plumas y acabado repelente al agua. Los estilos Nike Therma-FIT están diseñados especialmente para conservar el calor sin aumentar el volumen. De esta manera, puedes mantener la calidez sin tener que cargar una chamarra pesada.
Preguntas más frecuentes
¿Qué equipo debe comprar alguien que recién empieza a jugar al golf?
Comienza con un juego de ocho a diez palos, alrededor de una docena de pelotas de golf y una bolsa de golf cómoda para llevar todo. También es recomendable comprar un calzado de golf con soporte y cómodo, y ropa de golf básica para mantener la frescura y transpirabilidad dentro del marco del código de vestimenta en el campo de golf. En días soleados, asegúrate de usar bloqueador solar en las zonas de piel expuesta y de mantener la hidratación durante el juego.
¿Cuántos palos debe llevar un principiante?
Los principiantes pueden empezar con ocho a diez palos mientras aprenden y van aumentando sus habilidades. Si no quieres invertir en un nuevo juego de palos, puedes comenzar por rentarlos o buscar algún juego usado para comprar a un precio más bajo.