Cómo saber si usar guantes de golf es lo ideal para mí
Guía de compra
Un guante de golf bien ajustado puede brindar agarre y comodidad adicionales para mejorar tu juego. Te mostramos cómo encontrar el guante de Nike adecuado para agregarlo a tu bolsa de golf.
Aunque no es obligatorio que uses un guante de golf para jugar, el guante adecuado puede ofrecer beneficios útiles para el rendimiento de los golfistas, por ejemplo, puede ayudar a que cada golpe llegue más lejos, evitar que las manos se cansen durante la ronda, e incluso ofrecer pistas sobre lo que va bien (o mal) en tu swing de golf. Por eso verás que la mayoría de los profesionales usan un guante de golf durante las giras profesionales. A continuación te explicamos cómo un guante de golf puede mejorar tu juego y cómo encontrar los guantes Nike adecuados para agregar a tu equipo de golf.
¿Cuáles son los beneficios de usar un guante de golf?
Los guantes de golf ayudan a crear más fricción entre la mano y el palo, lo que permite un mejor control del palo sin necesidad de apretar demasiado las manos ni los antebrazos. Cuando agarras mejor el palo con el brazo adelantado, que es el izquierdo en las personas diestras y el derecho en las zurdas, utilizas más este brazo que el otro para mover el palo durante el swing. Este tipo de swing en el que se involucra más el brazo adelantado es probablemente una de las técnicas que hacen que los swings de cualquier golfista profesional estén en un nivel superior, de acuerdo con la evaluación de una investigación sobre lesiones de golf de la revista Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.
Y tirar del palo con el brazo adelantado (utilizando el agarre mejorado) puede dar lugar a algo más que un mejor golpe de la pelota, también puede generar menos lesiones en el codo, según los científicos de la misma revisión de la revista. Las lesiones por tensión en el codo, a menudo causadas por agarrar el palo con demasiada fuerza, son de las más comunes entre los golfistas aficionados.
Tres beneficios de los guantes de golf para mejorar tu juego
1.Golpes más largos
En un estudio que se publicó en Research in Sports Medicine, los científicos descubrieron que los golfistas que usaban guantes tenían una mayor velocidad con los palos y la pelota al hacer un swing con un driver, lo que hacía que los golpes llegaran 9 metros más lejos que el promedio. Según un estudio publicado en el informe Distance Insights de la Asociación de Golf de Estados Unidos en 2020, un aumento de 14 metros en la distancia de tiro puede reducir un golpe en la puntuación total, en parte porque la longitud de los hoyos es cada vez mayor. Entre 2004 y 2018, la longitud de los hoyos del par 4 y del par 5 aumentó unos 4,6 metros en promedio. Por lo tanto, un drive 9 metros más largo significa que estás tan cerca de la bandera como lo habrías estado con un drive más corto hace 20 años.
2.Comentarios sobre el agarre y la técnica de swing
Por lo general los guantes de golf se desgastan con más frecuencia en la base de la palma de la mano. Si esto empieza a suceder, no solo significa que el guante se está desgastando, sino que el agarre del golfista también está afectando negativamente a su juego. Esto se debe a que una palma desgastada indica que se sujeta el palo con esa parte de la mano, en lugar de con los dedos. Agarrar el palo con los dedos da a las muñecas más libertad de movimiento para el swing, lo que puede mejorar la distancia y, lo que es más importante, reducir las posibilidades de hacer un hook o un slice.
3.Mejor sensación y confianza
Debes tener en cuenta cómo te sientes con el guante. Igual que darte ánimos puede mejorar tu rendimiento, sentirte con energía para jugar mejor con un buen equipo también puede ayudar. Los científicos que estudian la tecnología del agarre en el deporte afirman que un mejor agarre puede crear una mejor sensación de otros equipos, como el palo de golf, y al "nivel de rendimiento percibido". El juego mental y la mentalidad importan. El aumento de la confianza puede hacer la diferencia a la hora de alcanzar los objetivos de golpes en la tarjeta de puntuación.
¿Un guante o dos? ¿Y en qué mano?
Para casi todos los golfistas del circuito profesional, un guante es suficiente y se lleva en la mano que está encima de la mano que agarra el palo. Esta mano superior es la responsable de mantener el agarre del palo. Para los diestros, es la mano izquierda. Para los zurdos, el guante se usa en la mano derecha.
¿Cómo debería ser el ajuste de un guante de golf?
Busca el término medio: ni muy holgado, ni muy ajustado. Si el guante está demasiado ajustado, será más difícil cerrar los dedos y habrá tirones en las puntas de los dedos. Esto puede distraer e incomodar, y puede impedir que el agarre del palo sea más relajado, lo que es una de las ventajas de usar un guante de golf.
Si el guante es demasiado grande, la tela se amontonará alrededor de los dedos o se extenderá más allá de las puntas de los dedos, y puede hacer que el palo se resbale más de lo que lo haría con las manos desnudas. Los guantes demasiado grandes también pueden provocar roces, que pueden dejar las manos cubiertas de ampollas.
El ajuste ideal se sentirá como una segunda piel. La mano debe moverse libre y cómodamente. Si te pruebas un guante en una tienda, es posible que haya una tabla de ajuste de la talla de la mano para probarlo antes de comprarlo. Considera la posibilidad de preguntar a alguien en la tienda si puedes hacer algunos swings con el guante puesto para comprobar cómo se siente en acción.
¿Cuántos guantes de golf necesitas?
Algunos golfistas tienen dos tipos diferentes de guantes: uno para el clima cálido y otro para el clima más frío.
Los guantes para clima más cálido, como los Nike Tour Classic 4 y los Nike Tech Extreme VII, suelen tener muchos agujeros. Estos hacen que los guantes sean transpirables para mantener las manos frescas y sin sudor. Los guantes para climas más fríos, como los guantes de tejido Fleece, ayudarán a mantener los dedos calientes para brindar una gran sensación en el agarre y ofrecerán más comodidad para jugar una ronda a principios de la primavera o finales del otoño.