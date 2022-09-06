Todo lo que necesitas saber sobre los términos de puntuación en el golf

Según la Asociación de Golfistas Profesionales de Estados Unidos (PGA), el término "par" se utiliza para la puntuación del golf desde 1911. El par es la cantidad de golpes fijada para cada hoyo, pero es un estándar para los expertos.

La United States Golf Association (USGA) define el par como "la puntuación que se espera que haga un jugador experto". Por lo tanto, si eres un principiante, tratar de anotar un par puede ser algo frustrante.

Los diferentes hoyos tienen diferentes puntuaciones de par, normalmente dependiendo de su longitud. La USGA recomienda que los hoyos de hasta 240 metros para los hombres y de hasta 200 metros para las mujeres se consideren par 3. Los hoyos de par 4 tienen entre 220 y 450 metros para los hombres y entre 180 y 380 metros para las mujeres. Y los hoyos de par 5 tienen entre 410 y 650 metros para los hombres y entre 340 y 550 metros para las mujeres.

En diferentes campos, encontrarás una combinación diferente de estos hoyos de par 3, 4 y 5. En un campo, por ejemplo, el cuarto hoyo puede ser un par 4. En otro campo, el cuarto hoyo puede ser más corto y, por tanto, ser un par 3.

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Además de la puntuación de par de cada hoyo, cada campo tiene una puntuación de par total, que equivale a la suma de todas las puntuaciones de par de cada hoyo. Esto es lo que significan los números positivos y negativos en la tabla de clasificación: Si un jugador tiene una puntuación de "-1", está un golpe por debajo (o mejor) de par total. Si su puntuación es "+4", está cuatro golpes por encima (o peor) de par. Y si su puntuación es "E", eso significa que tiene exactamente la puntuación de par.

Las puntuaciones que están por encima o por debajo de par en un hoyo tienen nombres diferentes.