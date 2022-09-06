Todo lo que necesitas saber sobre los términos de puntuación en el golf

Todo lo que necesitas saber sobre la puntuación en el golf
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Los entrenadores de golf explican qué constituye una "buena" puntuación en el golf, además de términos clave y su significado.
En cierto modo, la puntuación del golf es sencilla: cada vez que golpeas la pelota, a eso se le llama golpe. El número total de golpes que se necesitan para meter la pelota en el hoyo es tu puntuación para ese hoyo.
Por ejemplo, si te toma cinco golpes meter la pelota en el hoyo, la puntuación para ese hoyo es 5. El número total de golpes para toda la ronda es tu puntuación total para esa ronda. Si haces 100 golpes en 18 hoyos, tu puntuación será 100. Cuanto más baja sea la puntuación, mejor.
Sin embargo, la puntuación en el golf es algo más que una simple suma.
¿Qué significa "par" en el golf?
Cuando ves una tabla de clasificación de golf, la puntuación de golf ya no parece tan sencilla. Puede que veas un número positivo o negativo junto al nombre de cada jugador. Su puntuación puede ser +3, -4, -1 u otro número. Puede que incluso veas una "E".
Todos estos números están relacionados con el "par", que es la cantidad de golpes fijada para cada hoyo o para toda la ronda en el campo. Por ejemplo, el primer hoyo de un campo puede ser un par 4, lo que significa que para conseguir la puntuación de par, tendrías que meter la pelota en el hoyo en cuatro golpes. Si lo hicieras en tres golpes, tu puntuación sería "uno por debajo de par" o -1. Así que una puntuación negativa es algo bueno.
Según Jon Whithaus, entrenador jefe asociado de golf femenino de la Universidad de Duke, la terminología del golf puede hacer que el juego sea a veces frustrante o confuso para cualquier principiante. A continuación, Whithaus y otros entrenadores explican la numeración y los nombres de las puntuaciones de golf, así como la forma de pensar en estas cuando eres principiante.
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Términos relacionados con la puntuación que debes conocer
Según la Asociación de Golfistas Profesionales de Estados Unidos (PGA), el término "par" se utiliza para la puntuación del golf desde 1911. El par es la cantidad de golpes fijada para cada hoyo, pero es un estándar para los expertos.
La United States Golf Association (USGA) define el par como "la puntuación que se espera que haga un jugador experto". Por lo tanto, si eres un principiante, tratar de anotar un par puede ser algo frustrante.
Los diferentes hoyos tienen diferentes puntuaciones de par, normalmente dependiendo de su longitud. La USGA recomienda que los hoyos de hasta 240 metros para los hombres y de hasta 200 metros para las mujeres se consideren par 3. Los hoyos de par 4 tienen entre 220 y 450 metros para los hombres y entre 180 y 380 metros para las mujeres. Y los hoyos de par 5 tienen entre 410 y 650 metros para los hombres y entre 340 y 550 metros para las mujeres.
En diferentes campos, encontrarás una combinación diferente de estos hoyos de par 3, 4 y 5. En un campo, por ejemplo, el cuarto hoyo puede ser un par 4. En otro campo, el cuarto hoyo puede ser más corto y, por tanto, ser un par 3.
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Además de la puntuación de par de cada hoyo, cada campo tiene una puntuación de par total, que equivale a la suma de todas las puntuaciones de par de cada hoyo. Esto es lo que significan los números positivos y negativos en la tabla de clasificación: Si un jugador tiene una puntuación de "-1", está un golpe por debajo (o mejor) de par total. Si su puntuación es "+4", está cuatro golpes por encima (o peor) de par. Y si su puntuación es "E", eso significa que tiene exactamente la puntuación de par.
Las puntuaciones que están por encima o por debajo de par en un hoyo tienen nombres diferentes.
1.Un golpe por debajo de par: Birdie
Cuando un jugador consigue un 3 en un hoyo de par 4, un 2 en un hoyo de par 3 o un 4 en un hoyo de par 5, está 1 golpe por debajo del par del hoyo. Esto recibe el nombre de "birdie".
2.Dos golpes por debajo de par: Eagle
Esta puntuación poco habitual indica una diferencia mayor respecto al par. Si un jugador consigue un 2 en un hoyo de par 4 o un 3 en un hoyo de par 5, ha conseguido un eagle. Técnicamente, una puntuación de 1 en un hoyo de par 3 también se consideraría un eagle, pero recibe el nombre de "ace" (más abajo lo explicamos en detalle).
3.Tres golpes por debajo de par: doble eagle o albatros
Esta puntuación es extremadamente rara. En lo que va de 2022, una puntuación de 3 golpes por debajo del par de un hoyo solo se ha conseguido en 4 ocasiones. Cuando esto ocurre, casi siempre es una puntuación de 2 en un par 5.
"Me saca de quicio que los estadounidenses lo llamen doble eagle", comenta Jake Amos, entrenador jefe de golf masculino de la Universidad Estatal de East Tennessee. Para Amos el término correcto es "albatros".
4.Un golpe por encima de par: Bogey
Al igual que el juego del golf, esta palabra tiene su origen en Escocia. Al principio, las palabras "bogey" y "par" se usaban indistintamente, como explica la PGA. No fue hasta mediados del siglo XX cuando empezó a utilizarse para "un golpe por encima de par".
En un hoyo, las puntuaciones de 2 por encima de par y 3 por encima de par reciben los nombres de doble y triple bogey respectivamente.
5.Puntuación de un golpe en cualquier hoyo: Ace
Puede que conozcas esta puntuación como "hoyo en uno", pero también se le conoce como "ace". Para muchos jugadores, un ace es uno de esos logros que solo se alcanzan una vez en la vida. Lo más probable es conseguirlo en un hoyo de par 3.
El desafío, según Mike Small, entrenador jefe de golf masculino de la Universidad de Illinois y antiguo profesional del PGA Tour, es evitar obsesionarse con hacer un ace para no echar por tierra el resto del partido.
"Conseguí un hoyo en uno en un juego del PGA Tour y fue muy emocionante. Creo que hice un birdie en el siguiente hoyo, pero luego hice un doble bogey", recuerda. "Y pensé, 'vaya, ahora estoy de vuelta donde estaba'", porque el doble bogey de +2 anuló el -2 de su puntuación gracias al ace.
¿A qué se considera una "buena" puntuación en el golf?
Dependiendo del campo, los golfistas profesionales tienden a marcar el par o mejor, ya que consiguen muchos birdies en el camino.
Pero recuerda que el par es la puntuación que se espera para los jugadores expertos. Cuando se es principiante, los entrenadores dicen que debes olvidarte del par, e incluso de la puntuación total mientras juegas.
Piensa en "ganar" cada hoyo, no en la puntuación total de la ronda
"Si comparas una ronda de golf con otro deporte, es casi como jugar toda una temporada", explica Whithaus. Su consejo: Piensa en una ronda de golf como una temporada de fútbol de 18 partidos, donde cada hoyo es su propio partido. "Enfréntate al oponente que tienes delante en este partido [u hoyo], y luego pasa al siguiente".
Whithaus trabaja con los jugadores para determinar qué se considera una victoria en cada hoyo según su nivel de habilidad y les anima a intentar conseguir esa puntuación para ganar cada hoyo.
Cuando estás empezando, puede que un doble bogey o una puntuación mejor sea una victoria y un triple bogey o una puntuación peor sea una derrota. Pensar en los hoyos de esta manera significa que no tienes que preocuparse por el par, sino concentrarte en alcanzar tu puntuación objetivo.
"Si elijo este enfoque, creo que un 3 o 4 es un resultado plausible", señala. "Si hay un estanque o un arroyo, no intento superarlo con un golpe largo. Quizás necesite 3 o 4 golpes para ello".
Small explica que fijar un objetivo de puntuación realista en cada hoyo puede ayudar con el aspecto más importante del golf para los principiantes: mantiene la diversión del juego.
"Desde un punto de vista recreativo, a las puntuaciones se les da demasiada importancia [de forma desproporcionada], porque la gente es competitiva", comenta Small. "Si sales a jugar con la esperanza de conseguir una buena puntuación y divertirte al mismo tiempo, juegas mejor que si solo te preocupas por la puntuación".
Cómo conseguir tu puntuación "ganadora" en cada hoyo
Si tu puntuación "ganadora" es un 6 en un par 4, puedes empezar planificando esos seis golpes. Por ejemplo, podrías conducir la bola hacia la calle y luego tratar de golpear la pelota hacia otra parte del hoyo. Pero en lugar de pensar en golpes exactos y perfectos que te permitan obtener ese 6, Amos sugiere simplificar la forma de visualizar tu objetivo.
Piensa lo siguiente: necesito que la pelota llegue a esta área. "Si meto la pelota en esta área desde el tee, entonces tengo la oportunidad de golpearla en la siguiente área a la que tengo que llegar para alcanzar mi puntuación".
Él aconseja que en lugar de señalar un punto exacto para la pelota, intentes golpearla hacia un área amplia y general. Si estás en un hoyo que se curva hacia la izquierda alrededor de algunos árboles, el peor lugar para que tu primer golpe caiga es en esos árboles. Si te mantienes alejado de los árboles, el siguiente golpe puede seguir estando lejos, pero es más fácil que si intentas dar un golpe perfecto y acabas en el bosque.
"De eso se trata el golf: intentar que tu siguiente golpe sea lo más fácil posible", afirma Small.
Cada jugador tiene sus fortalezas, y elegir golpes que le ayuden a mostrar esas fortalezas puede hacer que el siguiente golpe sea más sencillo. Intenta hacer o preparar tus golpes para que hagan uso de tus fortalezas, aconseja Small. Si tienes que hacer un golpe que te resulte más difícil, intenta usarlo para colocarte en una posición que favorezca tus fortalezas.
Texto: Greg Presto