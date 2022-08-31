Prueba este entrenamiento de piernas con peso corporal aprobado por expertos

Además de ayudar a dominar diversos deportes y entrenamientos, desarrollar músculos fuertes en las piernas puede proporcionar sostén, literalmente, para una amplia variedad de actividades diarias también.

"Unas piernas fuertes te ayudan con las actividades cotidianas como caminar, correr y subir escaleras", dijo la entrenadora personal certificada por la NASM, Brittany Noelle. También constituyen una base excelente para la fuerza del cuerpo completo, te ayudan en la defensa personal y facilitan el mover objetos pesados", señaló. Por eso es importante agregar entrenamientos de piernas a tu rutina de condición física. Encontrar el entrenamiento correcto de piernas con peso corporal no es difícil, en especial si cuentas con el apoyo de expertos.

¿Cuáles son los beneficios de los entrenamientos de piernas con peso corporal? Tienen muchos. De acuerdo con Sara Bradford, una entrenadora personal certificada por la NASM, especialista en ejercicio pre y posnatal, así como especialista en rehabilitación del core y el suelo pélvico, los entrenamientos de piernas con peso corporal ayudan a mejorar la estabilidad y el control, aumentan el rendimiento atlético, mejoran los patrones de movimiento funcionales, incrementan la fuerza de las articulaciones y, por supuesto, desarrollan fuerza en las piernas, los glúteos, el core e incluso el suelo pélvico.

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Bradford también mencionó que los glúteos, los cuádriceps (la parte delantera de los muslos) y los isquiotibiales (la parte trasera de los muslos) son los grupos musculares más grandes del cuerpo. Una mayor masa muscular ayuda a quemar más calorías (incluso en descanso), aumenta la tasa metabólica general y promueve un peso corporal más saludable.

Noelle y Bradford nos comparten sus tres mejores entrenamientos de piernas con peso corporal que puedes hacer en casa.