¿Qué músculos se trabajan en el press de pierna? | Artículo "OGC"

Si has visto una máquina de press de pierna en el gimnasio, es posible que te hayas preguntado qué músculos se trabajan, cómo usarla y si es una buena herramienta para ayudarte a alcanzar tus objetivos de condición física.

"El press de pierna es un ejercicio que se realiza sentado donde tus pies se colocan planos en una plataforma con peso y tú debes alejar el peso de ti", explica Erica Enarusai, entrenadora personal certificada por la N.A.S.M.

Debido a que el press de pierna se realiza con una máquina, puede ser "más estable que las sentadillas tradicionales con barra o peso libre y las variaciones de sentadillas", explica Lin Robinson, entrenadora personal certificada por la N.A.S.M.