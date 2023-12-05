Cómo limpiar un tapete de yoga en 7 pasos rápidos

Cómo limpiar un tapete de yoga en siete pasos rápidos
Cuidado del producto
Limpiar correctamente tu tapete de yoga toma tan solo unos minutos y requiere productos de limpieza que probablemente ya tengas en casa.
Suministros
- Jabón suave para platos
- Agua tibia
Herramientas
- Atomizador (opcional)
- Trapo para lavar
Desenrollar un tapete de yoga limpio puede marcar el inicio de un entrenamiento rejuvenecedor. Si limpias bien y con regularidad tu tapete de yoga, durará más tiempo y evitarás que se ensucie. Limpiar correctamente tu tapete de yoga Nike toma tan solo unos minutos y requiere ingredientes que probablemente ya tengas en casa.
Después de tu próxima savasana, limpia minuciosamente tu tapete para alargar su vida útil y mantenerlo en buen estado.
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Cómo limpiar un tapete de yoga
1.Revisa las instrucciones de cuidado
Cuando compres o recibas por primera vez un tapete de yoga nuevo, revisa las instrucciones de cuidado que aparecen en la etiqueta. Quizá te sorprendas al descubrir que muchas técnicas de limpieza (como meter un tapete de goma en la lavadora o utilizar productos químicos agresivos como blanqueadores y alcohol) no son recomendables para el tapete.
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2.Combina agua tibia con jabón suave para platos
Prepara una solución limpiadora con agua tibia y unas dos a cuatro gotas de jabón suave para platos. Puedes revolverlos en un tazón o en un atomizador, si tienes uno. El jabón suave para platos eliminará los aceites naturales y la suciedad, sin degradar el tapete de yoga como podrían hacerlo el alcohol, el blanqueador o incluso el vinagre.
3.Agrega solución limpiadora al tapete
Independientemente de que uses un atomizador o que mojes un trapo en agua con jabón, evita que el tapete de yoga se moje demasiado. El tapete puede absorber el exceso de agua, lo que aumenta el riesgo de que se formen moho y hongos. Con un ligero rociado o una capa fina bastará.
4.Usa un trapo suave para frotar
Pasa el trapo suave por todo el tapete con movimientos circulares. Concéntrate principalmente en las zonas en las que las manos y pies hacen contacto con más frecuencia. Si pasas un trapo por ambos lados del tapete, quedará impecable cuando lo enrolles (pero todavía no llegas a ese punto).
5.Elimina los residuos de jabón
Enjuaga el jabón del trapo que utilizaste para limpiar el tapete y vuelve a limpiarlo. El objetivo es eliminar cualquier residuo de jabón que pueda hacer que el tapete se vuelva resbaladizo o pegajoso la próxima vez que lo utilices.
6.Cuelga el tapete para que se seque
Deja el tapete en un lugar ventilado donde pueda secarse del todo antes de enrollarlo. Puedes colgarlo en el exterior, pero sin que le dé la luz directa del sol.
7.Guarda correctamente el tapete
No enrolles el tapete de yoga hasta que se haya secado por completo. Si lo enrollas con el lado que da al suelo, el tapete quedará plano la próxima vez que lo utilices. Guárdalo en un lugar lejos de la luz directa del sol y en el que esté a una temperatura inferior a 50 grados Celsius.
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Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia debe lavarse un tapete de yoga?
Para mantener tu tapete de yoga en perfecto estado, lávalo cada vez que lo uses, especialmente después de entrenamientos intensos o sudorosos, como HIIT o yoga caliente.
¿Cuál es la mejor solución limpiadora para un tapete de yoga?
Utiliza agua tibia y algunas gotas de jabón suave para platos cuando limpies el tapete. Otros productos de limpieza como blanqueadores y alcohol pueden hacer que el tapete se degrade con el tiempo.
¿Puedo meter un tapete de yoga en la lavadora?
No metas tu tapete de yoga Nike en la lavadora y evita sumergirlo en agua En lugar de eso, utiliza una mezcla de jabón suave y agua tibia, ya sea en un atomizador o en un tazón, así como un trapo suave para frotar con delicadeza y dejar el tapete de yoga limpio.
¿Cómo limpio mi tapete de yoga sobre la marcha?
Si quieres limpiar rápido tu tapete de yoga al terminar una clase de estudio, lleva en la bolsa de gimnasio tu propio spray para tapetes. Un atomizador en tamaño de viaje lleno de agua con unas gotas de jabón suave para platos te servirá para rociar tu tapete de yoga. Procede a limpiarlo rápidamente con una toalla. No olvides desenrollar el tapete cuando llegues a casa y dejar que se seque por completo.
Texto: Jessica Murri