Cómo limpiar un tapete de yoga en 7 pasos rápidos

Desenrollar un tapete de yoga limpio puede marcar el inicio de un entrenamiento rejuvenecedor. Si limpias bien y con regularidad tu tapete de yoga, durará más tiempo y evitarás que se ensucie. Limpiar correctamente tu tapete de yoga Nike toma tan solo unos minutos y requiere ingredientes que probablemente ya tengas en casa.

Después de tu próxima savasana, limpia minuciosamente tu tapete para alargar su vida útil y mantenerlo en buen estado.

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