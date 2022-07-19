Beneficios clave de escalar la cuerda

Estás de pie frente a una cuerda ordinaria. ¿Ahora qué?

El punto clave de partida es colocar los brazos lo más alto posible para establecer el agarre. Después brinca y jala las piernas hacia arriba, dice Caroline Grainger, entrenadora personal certificada en Fitness Trainer.

"Ya que hayas subido las piernas, necesitas usar los pies y las pantorrillas para mantener el agarre en la cuerda al subir los brazos más alto y extender el cuerpo hacia arriba con las manos", comenta. "Las cuerdas con nudos son ideales para principiantes, pues ofrecen el mayor soporte para los pies. También ten precauciones de seguridad como un piso acolchado bajo la cuerda".

Cuando la gente se cae, normalmente no es porque su agarre falle, sino por la colocación de los pies y la pérdida de fuerza en las piernas, dice Holland. Debido a eso, se recomienda experimentar con distintos agarres de pie, también llamados bloqueos de pie. Esto crea estabilidad debajo de ti, particularmente mientras las manos sueltan la cuerda para seguir subiendo. También brinda un descanso para la parte superior de los brazos y un freno para no caer.

Lo más fácil es un amarre y bloqueo básicos, también llamados gancho J, que se usa frecuentemente en CrossFit. Con la cuerda a lo largo del centro de tu cuerpo y las rodillas dobladas hacia arriba, da un paso hacia abajo con tu pie dominante mientras presionas hacia arriba con el otro pie en la punta suelta. Esto pone la cuerda entre los pies y pasa por el pie no dominante. Para mayor seguridad, pon ese pie encima del dominante para "bloquear" la cuerda en ese punto.

Al acostumbrarte al movimiento de subir la cuerda, puedes jugar con otras variaciones de bloqueos de pie para ver cuál es la más cómoda y eficaz para ti. Implementa una técnica más avanzada como ejercicio en tu día de brazo y no uses pies ni piernas para nada.

Encontrar una cuerda puede ser más difícil que usar otros tipos de equipo de fitness, pero si se trata de un entrenamiento divertido de cuerpo completo y que pueda darte más seguridad, vale la pena escalar.

Texto: Elizabeth Millard