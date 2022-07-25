Cómo funciona la puntuación de tenis según los entrenadores

Puntuación de tenis para principiantes: explicación básica de cómo ganar un partido
Deportes y actividades
Aprende estos términos de puntuación del tenis y fortalece tu confianza en la cancha.
En cuanto a los beneficios del tenis, existen muchas razones para practicarlo. Un estudio de 2017 del British Journal of Sports Medicine destacó que los deportes con raquetas (incluido el tenis) se asociaban con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y un estudio de 2018 de la Mayo Clinic descubrió que la participación constante en el tenis se asociaba con mejoras en la expectativa de vida.
Por otra parte, ¿cuál razón podría tener una persona para alejarse de este deporte? Es un juego repleto de términos y reglas únicos, muchos de los cuales pueden desconcertar a los jugadores nuevos, explica Mario Musa, instructor de tenis certificado de la U.S.P.T.A. y fundador de Tennis Racket Ball.
"La puntuación del tenis puede ser confusa para los principiantes", menciona. "Pero una vez que [un jugador] comprende lo básico, se vuelve muy sencillo".
Aprende estas reglas clave de puntuación del tenis y sal a la cancha con confianza.
(Relacionado: ejercicios de tenis que pueden mejorar tu juego)
Cómo se estructura un juego de tenis
Como lo explica Rhonda Costa, entrenadora de tenis certificada de P.T.R. y fundadora de Indie Tenis, este deporte comienza de forma bastante sencilla: los dos jugadores individuales o las dos parejas se sitúan a ambos lados de una cancha rectangular dividida por una red.
"Al comienzo del partido, los jugadores lanzan una moneda para ver quién (o qué equipo) hace el primer servicio", comenta. "Quien gane el lanzamiento de la moneda puede decidir hacer el primer servicio o dejarlo pasar. El otro jugador (o jugadores) pueden decidir en qué lado de la cancha quieren comenzar el juego".
(Dato: La U.S. Tennis Association señala que cualquier jugador o equipo también puede girar la raqueta para decidir el orden de los servicios).
De acuerdo con Costa, así es como un juego de tenis comienza:
- El jugador que hace el servicio tiene dos servicios para comenzar. "[El jugador que hace el servicio] siempre debe llevar dos pelotas”, agrega. "¡Es parte importante de la etiqueta del tenis!"
- Si el servicio pasa por encima de la red hacia el cuadro diagonalmente opuesto al tuyo, la persona contra la que juegas tiene un solo rebote antes de golpear la pelota de regreso a ti. "Una vez que el servicio está en juego, un jugador gana el punto si mantiene la pelota sobre la red y dentro de las líneas de la cancha, o si realiza un gran tiro a un punto en el que el oponente no es capaz de devolver la pelota", afirma Costa.
- Si el servicio roza la red, pero aterriza en el cuadro diagonalmente opuesto al tuyo, tienes oportunidad de hacer otro servicio. "Se le llama LET", añade Costa.
- Si el servicio no aterriza en el cuadro opuesto al tuyo, tienes oportunidad de hacer un segundo servicio. Si lo fallas también, pierdes el punto.
- "Después de cada juego impar, ambos jugadores cambian sus lados de la cancha", explica Costa, quien agrega que esto mantiene un juego justo si hay viento o luz solar intensa sobre la cancha.
¿Otro elemento que debes conocer según Musa? "Primero lo primero: siempre inicias un juego en la cancha deuce o bien el lado derecho", explica, y agrega que esto se aplica a ambos, el que sirve y el receptor. "Luego, comienzas el punto siguiente en la cancha ad o bien el lado izquierdo. [Después,] te alternas durante todo el juego".
Cabe agregar que las canchas de tenis pueden tener diferentes dimensiones y superficies, según el nivel de juego y tipo de partido. Si quieres profundizar más en las canchas, mira esta explicación del Comité Olímpico Internacional.
(Artículo relacionado: El mejor calzado de Nike para jugar tenis en canchas duras)
Cómo se puntúa un juego de tenis
Algo muy importante que destaca Costa es que quien sirve debe anunciar en voz alta y clara la puntuación antes de servir, ya que los jugadores necesitan tener una comprensión sólida del sistema de puntuación para competir.
"En tenis, ganas un juego si ganas cuatro puntos", aclara Musa. El sistema de puntuación funciona de la siguiente manera:
- 0 puntos = Love
- 1 punto = 15
- 2 puntos = 30
- 3 puntos = 40
- 4 puntos = ganaste el juego
"Si la puntuación está empatada, se usa el término iguales", explica Musa. Aquí tenemos un ejemplo:
- Si los jugadores están empatados 1-1, la puntuación es 15-iguales.
- Si los jugadores están empatados 2-2, la puntuación es 30-iguales.
"Sin embargo, una vez que llegamos a un empate 3-3, [al tenis] le gusta complicar las cosas y usar el término empate o ventaja igual", agrega. "¡No digas 40-iguales porque todos sabrán que eres apenas aprendiz de tenis!"
Musa agrega que en el empate, las cosas se vuelven más complicadas para los principiantes del deporte. "Tienes que ganar el juego con una ventaja de dos puntos", aclara. "Si el que hace el servicio gana el punto de empate, se llama a la puntuación ventaja-adentro (ad-in). Eso quiere decir que tiene el punto [ganador del juego]". (Dato extra: ad-in es la abreviatura de ventaja-adentro en inglés)
Si el oponente gana ese punto, Musa afirma que la puntuación regresa a empate. Si el receptor gana un punto, para el servicio siguiente anunciará en voz alta ventaja-afuera (ad-out) antes de comenzar a jugar. (Del mismo modo, ad-out es la abreviatura de ventaja-afuera en inglés.)
"Una vez más, el receptor debe convertir ese punto para ganar el juego o se regresa a empate, y continúa así hasta que alguno gane ese punto y, por ende, el juego", aclara Musa.
Cómo es la puntuación de un set y un partido
Si un jugador o equipo gana un juego (por dos puntos), tendrá que ganar seis juegos para ganar el set.
Como indica la U.S. Tennis Association, existen dos tipos de sets: de ventaja y de desempate.
- En un set de ventaja, un jugador o equipo tiene que ganar seis juegos por dos puntos, y no hay juego de desempate a 6-6. Si la puntuación llega a 6-iguales, el set continúa hasta que un jugador gane por dos puntos.
- El un set de desempate, se produce un juego de desempate si el marcador llega a 6-iguales.
"Un desempate se aborda como un juego", explica Costa. "La primera persona que llegue a siete (con ventaja de dos) gana. Entonces la puntuación se registra como 7-6 para completar el set".
Para ganar el partido, un jugador o equipo tiene que ganar dos sets (en un partido al mejor en dos de tres) o tres sets (en un partido al mejor en tres de cinco).
¿Cuánto tiempo se necesita para aprender tenis?
"En promedio, a los jugadores nuevos les toma de tres a cuatro meses manejar los fundamentos básicos para sentirse seguros en la cancha", afirma Costa. Dicho esto, Costa agrega que la curva de aprendizaje más grande se centra en las exigencias físicas del deporte en sí, como perfeccionar la ubicación del agarre, el swing y la potencia. Comprender la puntuación de un partido de tenis se logra mucho antes que eso.
Desde luego, contar con ayuda adicional puede acelerar ambos procesos. "Las reglas y puntuación del tenis se comprenden y practican mejor en un entorno formal, como en lecciones de tenis privadas o clases grupales con un instructor certificado", indica Costa.
Texto: Julia Sullivan, terapeuta física con certificación A.C.E.