Cómo funciona la puntuación de tenis según los entrenadores

En cuanto a los beneficios del tenis, existen muchas razones para practicarlo. Un estudio de 2017 del British Journal of Sports Medicine destacó que los deportes con raquetas (incluido el tenis) se asociaban con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y un estudio de 2018 de la Mayo Clinic descubrió que la participación constante en el tenis se asociaba con mejoras en la expectativa de vida.

Por otra parte, ¿cuál razón podría tener una persona para alejarse de este deporte? Es un juego repleto de términos y reglas únicos, muchos de los cuales pueden desconcertar a los jugadores nuevos, explica Mario Musa, instructor de tenis certificado de la U.S.P.T.A. y fundador de Tennis Racket Ball.

"La puntuación del tenis puede ser confusa para los principiantes", menciona. "Pero una vez que [un jugador] comprende lo básico, se vuelve muy sencillo".

Aprende estas reglas clave de puntuación del tenis y sal a la cancha con confianza.

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