¿Cuáles son los mejores alimentos para aumentar el volumen corporal?

La calidad de las calorías que consumes, así como el equilibrio de macronutrientes, también puede hacer una gran diferencia. Algunos expertos aconsejan distribuir los macronutrientes en un 55-60 por ciento de carbohidratos, un 25-30 por ciento de proteínas y un 15-20 por ciento de grasa. Pero otros sugieren un enfoque más individualizado.



Por ejemplo, en un informe publicado, los investigadores sugieren enfocarse en planificar la ingesta de macronutrientes en torno a las proteínas. En otras palabras, calcula cuál es tu ingesta óptima de proteínas y luego consume el 15-30 por ciento de las calorías restantes de grasa. Luego, se puede asignar el porcentaje restante a los carbohidratos.



Ten en cuenta que la ingesta de proteínas es la más importante durante la fase de aumento de volumen. Tu cuerpo necesita aminoácidos para aumentar el volumen y mantener la masa magra. Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Existen 20 aminoácidos, la mayoría de los cuales los fabrica el cuerpo. Pero nueve aminoácidos (llamados aminoácidos esenciales) deben consumirse a través de los alimentos porque tu cuerpo no los fabrica.



La en orientación nutricional más actualizada proporcionada por la International Society of Sports Nutrition (ISSN) se sugiere que para el aumento y el mantenimiento de la masa muscular, una ingesta general de proteínas diarias de 1.4-2.0 gramos por kilogramo de peso corporal por día es suficiente para la mayoría de los deportistas.



Pero otras fuentes recomiendan consumir 1.6-2.2 gramos por kilogramo de peso corporal por día distribuidos uniformemente a lo largo del día durante la fase de aumento de volumen cuando consumes más calorías de las que tu cuerpo necesita. Cabe señalar que la mayoría de los expertos recomiendan aumentar la ingesta de proteínas (a 3.0 g/kg/día o más) durante la fase de pérdida de grasa, o cuando la ingesta de calorías disminuya.



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