Cómo puede ayudarte una rutina de ejercicio con la depresión y la ansiedad

Levantar pesas es beneficioso tanto para tus músculos como para tu salud mental. Por ejemplo, en un metanálisis que se publicó en 2018, en JAMA Psychiatry, se reveló que el entrenamiento de fuerza redujo significativamente los síntomas de depresión en adultos, independientemente del número de repeticiones, series y entrenamientos que hicieran.

Además, en una evaluación anterior de Sports Medicine, se demostró que el entrenamiento de fuerza también reduce la ansiedad, tanto en personas sanas como en aquellas diagnosticadas con enfermedades físicas o mentales.

El levantamiento de pesas no se ha estudiado tan exhaustivamente como el cardio o el yoga, pero los mecanismos que mejoran el estado de ánimo son similares. De hecho, en un ensayo clínico que se publicó en The Journal of Consulting and Clinical Psychology, se comparó el levantamiento de pesas con el running y se demostró que ambos reducen los síntomas de la depresión de forma equitativa en mujeres que sufren depresión.

Prueba con diferentes técnicas de levantamiento de pesas hasta que encuentres una que te guste. Te mostramos algunos ejemplos para empezar: