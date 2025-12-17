9 beneficios del yoga caliente para un cuerpo y una mente más saludables

Por qué es importante: cualquier tipo de práctica de movimiento puede tener un efecto en el estado de ánimo y la salud mental, y el yoga caliente no es una excepción, ya que ofrece apoyo emocional.

Hacer ejercicio suave basado en la respiración, como el yoga, no solo puede ayudar físicamente a la salud pulmonar, sino que también puede ayudar con el estrés y la ansiedad.

Según Harvard Health, tanto el yoga como la meditación pueden ayudar a reducir los síntomas de la ansiedad y la depresión. En parte, esto puede deberse a que el yoga fortalece el cerebro de maneras clave que benefician la memoria, la atención, la conciencia, el pensamiento y el lenguaje; básicamente, hace que el cerebro funcione de manera más eficiente en todos los aspectos, incluido el procesamiento emocional.

Un estudio de agosto de 2019 en la revista Journal of Alternative and Complementary and Medicine descubrió que un curso de ocho semanas de yoga caliente redujo los síntomas de depresión, incluida la mala calidad de vida y la función cognitiva reducida, en las mujeres de mediana edad.

Incluso aquellos que padecen un trastorno depresivo mayor pueden experimentar cierto alivio. Una revisión de investigaciones publicada en marzo de 2023 en Frontiers in Psychiatry reveló que, en comparación con un grupo de control, las personas que practicaban yoga experimentaban una mejora de los síntomas depresivos.