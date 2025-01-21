Sentir un poco de dolor después de correr es normal, sobre todo si estás empezando a correr o regresando de un descanso. Pero los cuádriceps y los isquiotibiales no son las únicas partes del cuerpo que pueden sentirse tensas después de atacar el pavimento: los glúteos también absorben gran parte de ese impacto. Y dado que los glúteos y la zona lumbar están conectados directamente, la rigidez en los glúteos puede verse reflejada en la zona lumbar después de entrenar.

De acuerdo con John Gallucci, Jr., entrenador certificado, fisioterapeuta y CEO de JAG Physical Therapy, "El impacto repetitivo de correr, cambiar las superficies de trote y [usar] calzado inadecuado puede ejercer presión en la columna vertebral y los músculos circundantes, lo que provoca tensión o incomodidad en la parte baja de la espalda". Sin embargo, eso no significa que todas las personas que corren padezcan dolor de espalda, añade. "La técnica y el entrenamiento adecuados pueden minimizar el riesgo".

Correr también puede remediar el dolor lumbar, afirma Milica McDowell, fisioterapeuta y vicepresidenta de operaciones de Gait Happens.

Atender las causas subyacentes del dolor lumbar después de correr es clave tanto para su tratamiento como para prevención en el futuro.