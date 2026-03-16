¿Con qué frecuencia debería cambiar mis tenis de correr?

1. La parte inferior de los tenis está desgastada

A veces, echar un vistazo a la suela (la parte inferior) y los laterales puede indicarte cuándo es hora de unos nuevos tenis de correr.

El desgaste de la pisada es normal, pero la suela con frecuencia es la última parte en deteriorarse. Si uno de los tenis está más desgastado que el otro, puede provocar un desequilibrio en la zancada al correr (específicamente el patrón repetitivo de tu movimiento) o incluso alterar tu pisada. Esto podría provocar molestias, dolor o lesiones más graves.

2. La sensación de amortiguación es plana

Los tenis de correr tienen una entresuela diseñada para absorber los impactos. Tras muchos pasos, el material de espuma de la entresuela tiende a aplanarse y comprimirse, lo que reduce la absorción de impactos y puede aumentar la tensión en las articulaciones.

Para comprobar la amortiguación de los tenis, presionar la entresuela con el pulgar. En los tenis blandos o con máxima amortiguación, la espuma debe comprimirse y recuperarse rápidamente. Si se siente densa, el rebote es lento o tiene un aspecto desigual o arrugado, la entresuela podría estar deteriorándose, incluso si la suela todavía se ve intacta. Las líneas de compresión a lo largo del lateral son una señal temprana de que la absorción de impactos ha disminuido.



Cómo saber si los tenis de correr de todos los días tienen suficiente amortiguación: unos tenis de correr de todos los días deben brindar protección sin sentirse inestables. Si notas más dolor en las articulaciones, un impacto más fuerte contra el suelo o fatiga en rutas que ya conoces, es posible que tus tenis ya no proporcionen la amortiguación adecuada. Los tenis deben sentirse iguales en ambos pies, ya que una firmeza desigual puede indicar desgaste.



3. Hace mucho tiempo que tienes los tenis

Si corres con frecuencia, pero no llevas un registro de tus kilómetros, medir el tiempo que llevas con los tenis puede ser la mejor manera de saber cuándo cambiarlos. La vida útil de unos tenis de correr suele ser de 3 a 12 meses: más larga para runners ocasionales y más corta para quienes entrenan para carreras de larga distancia.

Independientemente del volumen de entrenamiento, si has usado tus tenis de correr regularmente durante varios meses, es posible que debas actualizarlos.

4. Te duelen los pies o las articulaciones



Una de las mayores señales de que es hora de reemplazar tu tenis de correr no está en los tenis en sí, sino cómo afectan a tu cuerpo. El dolor inesperado en las articulaciones, especialmente en los tobillos, las rodillas, la cadera, la parte baja de la espalda o el cuello, puede significar que los tenis desgastados están alterando tu postura y pisada.

Conforme los tenis viejos pierden su soporte y amortiguación, tus pies pueden comenzar a moverse más y crear fricción que provoca irritación y ampollas.

Un aumento gradual del dolor en las rodillas, la cadera o los tobillos, especialmente durante carreras fáciles, suele indicar una disminución de la amortiguación de la entresuela más que un problema de entrenamiento.

5. Correr se vuelve más difícil

Presta atención si, de repente, tus tenis se vuelven incómodos, te cansas más rápido, sientes más dolor de lo normal o las sesiones que ya has hecho varias veces ahora se sienten más difíciles.

Esto puede deberse a cambios en los patrones de sueño, entrenamiento o nutrición. Pero también son señales de que tus tenis de correr ya no están a la altura. Pon atención a lo que te dice tu cuerpo. Los tenis desgastados pueden afectar significativamente tu rendimiento.

Otras señales a tener en cuenta