¿Es beneficioso tomar una ducha fría después de hacer ejercicio?

Darse una ducha fría inmediatamente después de entrenar puede ser tentador, especialmente si el tiempo es escaso. Pero, según Karly Mendez, licenciada en ciencias de fisiología del ejercicio y especialista en rendimiento humano de Memorial Hermann IRONMAN Sports Medicine Institute en Houston, Texas, puede ser mejor esperar al menos veinte minutos después de hacer ejercicio antes de tomar una ducha fría.

"Esto se debe a que, después del entrenamiento, el cuerpo necesita tiempo para enfriarse, específicamente en lo que respecta a la normalización de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal", afirma Mendez. "El cuerpo debe regresar a una temperatura y una frecuencia cardíaca de base para empezar a recuperarse".

ARTÍCULO RELACIONADO: ¿Cuál debería ser mi frecuencia cardíaca promedio al hacer running?

De acuerdo con American Heart Association, si la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal son altas después de entrenar y se omite el proceso de enfriamiento, uno podría "desmayarse o sentirse mal". Por este motivo, después de entrenar, Mendez recomienda enfriarse entre cinco y 10 minutos, y luego estirar otros 10 minutos. Luego, uno puede tomar una ducha fría. Pero ¿cuál es la manera más efectiva de hacerlo? Alerta de spoiler: no incluye saltar a una corriente de agua fría.

"Empieza [tu] ducha con una temperatura tibia para que el cuerpo no se afecte por el cambio de temperatura", indica Mendez. "A medida que la temperatura corporal se adapte a la temperatura, puedes empezar a enfriar el agua. Durante los últimos dos minutos de la ducha, enfría la temperatura hasta el punto que puedas resistir [y] asegúrate de que los chorros de agua entren en contacto con los principales grupos musculares".

Consejo profesional: es probable que solo puedas tocar los grupos musculares ubicados en la parte superior del cuerpo con el cabezal de la ducha, pero, si tienes un cabezal doble que incluya una manguera de mano, puedes apuntar también a los de la parte inferior del cuerpo.