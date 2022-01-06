Cómo hacer ejercicio en casa sin equipo

Te das el tiempo, tienes un plan de entrenamiento y estás listo para ir con todo. Pero después te das cuenta de que no tienes el equipo adecuado. No tienes una barra de pesas para hacer sentadillas o una banda de resistencia para hacer aperturas de pecho. Tal vez no tengas equipo del todo.

Pero cualquier entrenamiento es mejor a no hacer nada. Si eso se traduce en sustituir equipo o hacer modificaciones, sigues ahí esforzándote. De hecho, los entrenamientos caseros o sin equipo pueden ser igual de efectivos. Solo debes saber qué hacer.

Si entrenas solo con tu peso corporal o con equipo limitado, podrás adaptarte a lo que requiera tu entrenamiento, sin importar lo que tengas a la mano. Te contamos cómo hacerlo.

Consejo: puedes encontrar muchos entrenamientos con peso corporal en la aplicación Nike Training Club, en el apartado de "sin equipo".