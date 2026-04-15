Cómo elegir el calzado correcto

La anatomía del pie y la forma de correr pueden marcar la diferencia a la hora de elegir los tenis ideales. Aquí te explicamos cómo tener en cuenta los problemas más comunes:

Sobrepronación y supinación

Todas las personas necesitan un cierto nivel de pronación. Cuando una persona corre, el pie se mueve de forma natural desde una posición de pronación (hacia dentro) al impactar contra el suelo a una posición de supinación (hacia fuera) cuando el pie se despega del suelo. Este cambio natural de una posición a otra nos permite ser ágiles con los pies y desenvolvernos en terrenos irregulares, explica Welch. Y, sobre todo, "es una forma en que tu cuerpo absorbe los impactos para evitar lesiones".

Los problemas surgen cuando la pronación es excesiva. Las personas con pronación excesiva suelen preferir tenis que brindan estabilidad con una entresuela firme para evitar que el pie se apoye demasiado hacia dentro. Las personas con supinación suelen elegir tenis neutros, que proporcionan más amortiguación (pero menos soporte) y más absorción de impactos.

Pies planos o arcos altos

Si tienes los pies planos, es recomendable elegir tenis con un poco más de soporte, dice Welch. Por lo general, las personas con arcos altos "pueden usar lo que quieran y les irá muy bien con unos tenis neutros", comenta.

Fascitis plantar

La fascitis plantar es una lesión en la fascia plantar, una banda de tejidos resistente que recorre el centro del pie y sujeta el puente, dice Klein. Es causada a menudo por un esfuerzo excesivo, como un entrenamiento demasiado intenso o un aumento repentino de la distancia. La inflamación suele causar un dolor punzante en la planta del pie, desde el talón hasta los dedos.

Si tu fascitis plantar es leve o se detecta y trata a tiempo, normalmente puedes seguir corriendo siempre y cuando no te excedas en la distancia. Y si es tu caso, cuanto más soporte te proporcionen los tenis, mejor. Unos tenis estables con mayor amortiguación en el talón podrían contribuir a disminuir el dolor.