Cómo elegir el calzado correcto

"Los puntos clave en la parte superior del pie, cuando el cordón se siente demasiado ceñido, pueden inhibir la movilidad del pie en una carrera", dice Welch, así que asegúrate de que no te aprieten. Y recuerda revisar que no roce la parte posterior de tu tobillo, cerca del tendón de Aquiles, o que no haya demasiado espacio o no lo suficiente a los lados.



Ya sea que estés en una tienda o que realices tu pedido en línea, asegúrate de probarte el calzado después de correr o por la noche. Tus pies se hinchan en el transcurso del día de la misma manera que se hinchan durante el entrenamiento, dice Welch. Si te pruebas el calzado antes de hacer ejercicio o temprano en la mañana, podrías terminar con un ajuste demasiado ceñido.