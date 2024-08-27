Mantén tu mochila ligera con estos artículos imprescindibles Nike
Guía de compra
Contar con un equipo que no te agregue mucho peso en la mochila es esencial para conservar las fuerzas en el sendero. Esto es lo que debes tener en cuenta.
Tanto si vas a recorrer un par de kilómetros desde el automóvil hasta el campamento como si estás haciendo una ruta de varios días, el peso de la mochila es un factor importante a la hora de mantener la energía, por no hablar del estado de ánimo. Una investigación sugiere que la colocación y la carga de la mochila también pueden determinar qué músculos activas y cómo de bien te mueves al caminar.
Teniendo en cuenta lo importante que es llevar la mochila bien ajustada y equilibrada, elegir un equipo ultraligero es esencial para salir de excursión. Y eso incluye la ropa y los tenis. Esta es la selección de equipo Nike ligero de pies a cabeza para llevar en la mochila.
La mejor gorra para montañismo: Nike Terra
A lo mejor piensas que un gorro no te va a agregar tanto peso en la mochila, pero en montañismo cada gramo cuenta si buscas ir con la menor carga posible. Por eso es imprescindible elegir un modelo que dé calidez, pero que no pese. Y el Nike Terra es una de las mejores opciones. El tejido Knit es suave y la combinación de poliéster, y nylon ofrece la cantidad perfecta de elasticidad sin perder ligereza.
Los mejores cuellos térmicos para montañismo: Nike Trail
Aunque las bufandas pueden ser útiles para abrigarse, suelen ser más aparatosas para hacer senderismo. Y, a menudo, agregan más peso del que necesitas. Por eso, una buena opción en este contexto pueden ser los cuellos térmicos. El cuello térmico de trail running Nike te ofrece una ligereza total y cuenta con tecnología Nike Dri-FIT para absorber el sudor de la piel. Además, tiene tres bolsillos tipo sobre en los que puedes poner hielo en los días más calurosos.
Las mejores chamarras para montañismo con lluvia: Trail Aireez para hombre y Essential Repel para mujer
Para prepararte para el frío y la lluvia necesitas abrigarte bien, empezando por una chamarra para la lluvia. Lo malo es que este tipo de chamarras pueden añadir peso. Por eso, opciones como la chamarra de running Nike Trail Aireez para hombre y la chamarra Nike Essential Repel para mujer pueden ser perfectas para ti. Las dos son ligeras, duraderas y repelentes al agua. Las aberturas de ventilación son solo una de las características que hacen que estas chamarras destaquen. Y si deja de llover, la Aireez se pliega y se guarda en su propio bolsillo para que te muevas con comodidad.
La mejor playera de manga larga para montañismo: Nike ACG "Goat Rocks" para mujer y Dri-FIT Legend para hombre
Igual que ocurre con la ropa para la lluvia, tu playera de manga larga también debe cumplir una doble función. La Nike ACG "Goat Rocks" para mujer y la Dri-FIT Legend para hombre pueden ser tus aliadas en eso. Las dos playeras son ligeras, absorben el sudor y mantienen la transpirabilidad incluso en las caminatas más exigentes. El modelo ACG, además, cuenta con protección UV y unos orificios para los pulgares que mantienen la playera en su sitio mientras te mueves, por lo que es cómoda y funcional. La playera Legend tiene un ajuste más holgado que una ropa interior deportiva estándar y, por eso, es una opción muy versátil.
La mejor playera de manga corta para montañismo: Nike Primary para hombre y Nike One Classic para mujer
Para días cálidos o como ropa interior deportiva, la Nike Primary para hombre y la Nike One Classic para mujer te dan pura versatilidad. Las dos gestionan el sudor con la tecnología Nike Dri-FIT y la Primary, además, lleva ventilación en las axilas para darte frescura y transpirabilidad. También tienen un tejido Knit que proporciona una suavidad increíble. Y eso hace mucho cuando tienes que llevar la mochila un par de horas o más.
Los mejores pants para montañismo: Nike Sportswear Tech Fleece Lightweight
Incluso cuando estás acampando en el desierto, las noches pueden ser frescas. El tejido Fleece es la mejor opción para mantener la calidez, pero suele ser voluminoso. No es el caso en los pantalones deportivos tipo joggers Nike Sportswear Tech Fleece, que ofrecen una calidez aislante unisex sin peso ni grosor. El estilo más entallado y el tejido Knit ligero son ideales para llevar mientras haces senderismo.
Los mejores calcetines para montañismo: Nike Spark Lightweight
Los calcetines de algodón gruesos no solo ocupan más espacio en la mochila, sino que también pueden retener la humedad, como el sudor, mientras los llevas puestos. Cambiar a una opción como los calcetines Nike Spark Lightweight ahorra espacio, aligera la carga y ofrece amortiguación y absorción de sudor. Incluso cuentan con elementos reflejantes en las zonas clave, lo que resulta muy útil si sales de senderismo al amanecer o al anochecer.
Los mejores tenis para montañismo: Nike Ultrafly
Nike ofrece una amplia selección de tenis ligeros que van genial cuando llegas al campamento y quieres cambiarte las botas de senderismo, que son más pesadas. Un modelo ideal que puedes llevar en tu mochila con el mínimo peso son los Nike Ultrafly, que son unos tenis de trail de competición para hombre y mujer. Cuentan con una placa de carbono y espuma ZoomX Foam para darte mayor comodidad y rendimiento. Además, llevan una suela fabricada con Vibram Megagrip para proporcionar una tracción increíble en cualquier sendero.
Texto: Elizabeth Millard