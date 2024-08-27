Mantén tu mochila ligera con estos artículos imprescindibles Nike

Tanto si vas a recorrer un par de kilómetros desde el automóvil hasta el campamento como si estás haciendo una ruta de varios días, el peso de la mochila es un factor importante a la hora de mantener la energía, por no hablar del estado de ánimo. Una investigación sugiere que la colocación y la carga de la mochila también pueden determinar qué músculos activas y cómo de bien te mueves al caminar.

Teniendo en cuenta lo importante que es llevar la mochila bien ajustada y equilibrada, elegir un equipo ultraligero es esencial para salir de excursión. Y eso incluye la ropa y los tenis. Esta es la selección de equipo Nike ligero de pies a cabeza para llevar en la mochila.