Cómo elegir la mejor chamarra de running para la lluvia Nike

Algunas personas consideran que el correr bajo la lluvia es un agradable respiro, al mismo tiempo que otras tratan de evitarlo a como dé lugar. Independientemente de lo que te guste, invertir en el equipo para correr bajo la lluvia adecuado te ayudará a garantizar la constancia del entrenamiento de una temporada a otra

Una buena chamarra para la lluvia para el running puede mejorar tu carrera, tanto si llovizna como si llueve intensamente. Nike ofrece una gran variedad de chamarras de correr para clima húmedo. Algunas presentan tecnología impermeable Nike Storm-FIT ADV, que mantendrá la transpirabilidad con lluvia ligera. Otros están equipados con tecnología Therma-FIT que ayuda a resistir la pérdida de calor.

A continuación, echa un vistazo a las mejores chamarras de correr para la lluvia de Nike, gracias a la tecnología aplicada en los diseños.