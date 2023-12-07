Descubre estas cinco sudaderas con gorro cálidas para las condiciones invernales

Si quieres una sudadera con gorro Nike duradera y con tecnología que mantenga la calidez, elige una sudadera con gorro Nike Therma-FIT ADV. Los innovadores materiales de estas prendas ofrecen beneficios termorreguladores para que mantengas tu calor corporal, sin sobrecalentarte.

Una amplia gama de estilos de sudaderas con gorro contienen la tecnología Nike Therma-FIT ADV, desde las de estilo cropped en tejido Fleece con un dobladillo ceñido hasta estilos de entrenamiento de alto rendimiento con cierre lateral para una ventilación ajustable. No importa el estilo, cualquier sudadera con gorro de esta colección está diseñada para brindar calidez.

Si, para ti, la sustentabilidad es un factor importante a la hora de comprar, te recomendamos las sudaderas con gorro Nike Forward. Estas sudaderas incorporan la tecnología Nike Therma-FIT ADV que regula el calor, además de la última innovación en ropa de Nike.

Nike Forward utiliza un eficiente proceso de punto ruso, en lugar de los procesos tradicionales de tejido Knit y Woven, para crear prendas cálidas, suaves y aislantes con materiales reciclados. La primera colección produce un promedio de 75% menos emisiones de carbono comparada con los materiales tejidos estándar.