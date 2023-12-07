Descubre estas cinco sudaderas con gorro cálidas para las condiciones invernales

Descubre estas cinco cálidas sudaderas con gorro para las condiciones invernales
Guía de compra
Desde cómodas sudaderas sin cierre de tejido Fleece hasta clásicas sudaderas con cierre, estos cinco estilos de sudaderas con gorro de Nike mantendrán la calidez durante todo el invierno.
Ya sea para ir al trabajo o para entrenar al aire libre en invierno, para enfrentarse al frío se necesitan capas abrigadas que sean fáciles de quitar una vez que entras en calor. Una sudadera sin cierre abrigada o una sudadera con gorro y cierre son la capa perfecta para el frío. Puedes ponértela debajo de un abrigo de invierno para un mayor aislamiento o usarla sola con un atuendo abrigado e informal.
Las sudaderas con gorro más abrigadas de Nike incorporan tecnología termorreguladora, tejidos afelpados, bolsillos con cierre y gorros ajustables que las hacen ideales para los entrenamientos de invierno o para el uso diario. Lee esta guía para descubrir más sobre las mejores sudaderas con gorro Nike para las condiciones invernales.
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5 estilos de sudaderas con gorro cálidas de Nike
1. Sudaderas con gorro Nike Therma-FIT ADV
Si quieres una sudadera con gorro Nike duradera y con tecnología que mantenga la calidez, elige una sudadera con gorro Nike Therma-FIT ADV. Los innovadores materiales de estas prendas ofrecen beneficios termorreguladores para que mantengas tu calor corporal, sin sobrecalentarte.
Una amplia gama de estilos de sudaderas con gorro contienen la tecnología Nike Therma-FIT ADV, desde las de estilo cropped en tejido Fleece con un dobladillo ceñido hasta estilos de entrenamiento de alto rendimiento con cierre lateral para una ventilación ajustable. No importa el estilo, cualquier sudadera con gorro de esta colección está diseñada para brindar calidez.
Si, para ti, la sustentabilidad es un factor importante a la hora de comprar, te recomendamos las sudaderas con gorro Nike Forward. Estas sudaderas incorporan la tecnología Nike Therma-FIT ADV que regula el calor, además de la última innovación en ropa de Nike.
Nike Forward utiliza un eficiente proceso de punto ruso, en lugar de los procesos tradicionales de tejido Knit y Woven, para crear prendas cálidas, suaves y aislantes con materiales reciclados. La primera colección produce un promedio de 75% menos emisiones de carbono comparada con los materiales tejidos estándar.
2. Sudaderas con gorro Nike Dri-FIT
Presente en todo tipo de prendas deportivas de Nike, incluidas las sudaderas, la tecnología Nike Dri-FIT está diseñada para dispersar la humedad por la superficie de una tela y permitir una rápida evaporación.
Las sudaderas con gorro Nike Dri-FIT son ideales para los entrenamientos en condiciones invernales, ya que no atrapan el sudor una vez que el cuerpo se calienta, y esto ayuda a los atletas a evitar esa sensación de ropa húmeda y sudada después de un arduo entrenamiento. Estas sudaderas con gorro también son ideales para usarse debajo de un rompevientos o una chamarra para la lluvia si piensas entrenar en condiciones de lluvia, viento o incluso nieve.
3. Sudaderas con gorro Nike Tech Fleece
Si buscas una sudadera con gorro Nike premium y de aspecto elegante que además sea cálida, dale una mirada a la colección Nike Tech Fleece. Estas sudaderas (y las partes de abajo que combinan con ellas) presentan un diseño ligero que abriga sin ser voluminoso, y contienen prácticos bolsillos con cierre. Estas sudaderas están disponibles en una amplia gama de colores y en tallas para hombre, mujer y niños.
Sudaderas con gorro Nike Club Fleece
Parecidas a las Tech Fleece, las sudaderas con gorro Nike Club Fleece son versátiles y clásicas, y pueden usarse en capas fácilmente para agregarle calidez a cualquier atuendo. Sin embargo, la principal diferencia entre los dos materiales es que Club Fleece es un tejido Fleece cepillado ultrasuave con un aspecto cálido e informal.
Algunos modelos incluyen tela de canalé en las mangas y el dobladillo, y la mayoría de las sudaderas con gorro incluyen el clásico bolsillo canguro. También encontrarás versiones con cierre y con gorro de cuello en embudo. Elige Club Fleece cuando busques un estilo informal y cómodo.
Y al igual que Tech Fleece, puedes combinar tu sudadera con gorro Club Fleece con partes de abajo a juego.
5. Sudaderas con gorro Nike Phoenix Fleece
Con estilos que van desde sudaderas con gorro hasta la rodilla y cierre, hasta estilos sin cierre extragrandes con gorro, las sudaderas Nike Phoenix Fleece para mujer ofrecen un look desenfadado y cálido que moderniza la clásica sudadera con gorro de tejido Fleece.
La mayoría de las sudaderas con gorro Phoenix Fleece están diseñadas para ofrecer un ajuste holgado. Combinadas con un tejido Fleece cepillado supersuave y una sensación de holgura, estas sudaderas con gorro están hechas para ofrecer calidez y comodidad.
Texto: Julia Sullivan