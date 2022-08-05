Los mejores guantes de fútbol americano de Nike para esta temporada

Los mejores guantes Nike de fútbol americano para esta temporada
Guía de compra
Echa un vistazo a la tecnología de los guantes Nike de fútbol americano que, con sus materiales de agarre y sus diseños transpirables y ajustables, llevan tu juego al siguiente nivel.
Lograr tu mejor desempeño en el campo de fútbol americano requiere tanto dedicación como preparación: levantar pesas, hacer ejercicios de juego de pies y una nutrición adecuada son solo algunas de las áreas para elevar tu nivel de juego.
Además, es importante que el día del partido cuentes con el equipo apropiado, en especial con unos guantes bien ajustados (dependiendo de tu posición). Echa un vistazo a los mejores guantes Nike de fútbol americano para esta temporada y descubre cómo pueden ayudarte a optimizar tu desempeño en el campo.
(Contenido relacionado: Guía para principiantes sobre las posiciones del fútbol americano)
Los mejores guantes Nike de fútbol americano
1.Para correr con el balón: guantes Nike de fútbol americano D-Tack
Para los corredores es crucial contar con un acolchado en la parte exterior de las manos que amortigüe cualquier golpe que estas reciban al esquivar tacleadas y maniobrar a través de la defensa. Los guantes Nike D-Tack protegen la parte exterior de las manos con un acolchado, ayudándolas cada vez que cargan el balón.
Además, brindan una mayor ventaja para la retención del balón: las palmas pegajosas tienen un 24 por ciento de caucho, lo que proporciona una superficie de agarre natural que ayudará a lograr las atrapadas y asegurar la posesión del balón a lo largo de toda la temporada, aun en condiciones de humedad.
2.Para las atrapadas con una sola mano: guantes Nike de fútbol americano Vapor Jet
Las atrapadas con una sola mano de las superestrellas del fútbol americano requieren estado atlético, habilidades y talento... y usar un par de guantes de fútbol americano de primer nivel también ayuda. Estos guantes Nike de fútbol americano de receptor con tecnología Magnigrip+, igual que los Nike Vapor Jet 7.0, están confeccionados con una combinación de materiales de poliéster, silicona y spandex.
Cuando los tienes puestos, los guantes se sienten elásticos, de manera que puedes mover y doblar los dedos. Sin embargo, cuando tienes el balón, te brindan agarre y tracción, lo que te ayuda a hacer atrapadas ganadoras de partidos.
También cuentan con perforaciones en los dedos para ofrecer transpirabilidad, y un puño ajustable para un ajuste personalizable.
3.Ideales para mantener la calidez: guantes Nike de fútbol americano Sideline
Si no puedes sentir los dedos, tampoco podrás sentir el balón. Cuando la temperatura está entrando al terreno de lo frío y tú estás a la espera de regresar al partido, desliza sobre tus manos un par de guantes Nike Sideline para mantenerlas cálidas.
Están forrados con tejido Fleece para brindar calidez y cuentan con zalea duradera en la palma. La correa ajustable en la muñeca también ayuda a impedir que pase el frío.
4.Para los jugadores más jóvenes: guantes de fútbol americano Nike Superbad y Nike Shark
Los guantes Nike Vapor Jet y Nike D-Tack vienen en tallas para niños, a fin de equipar a los pequeños como todos unos profesionales. Si prefieres un estilo solo para niños, echa un vistazo a los guantes Nike Superbad y Nike Shark para niños.
Ambos estilos incluyen material Magnigrip en las palmas para atrapadas seguras, y el Nike Superbad cuenta también con una capa de acolchado ligero y flexible en el dorso de la mano y los dedos. Permite que el pequeño atleta en tu vida escoja el estilo con el que se sienta mejor en el campo.
Texto: Greg Presto