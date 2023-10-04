Cómo limpiar el calzado de malla
Cuidado de los productos
Sigue estos consejos sencillos para limpiar el calzado de malla o Nike Flyknit.
Suministros
- Detergente para ropa suave, jabón o limpiador de calzado deportivo
- Bicarbonato de sodio (opcional)
Herramientas
- Cepillo para calzado o un cepillo de dientes limpio de repuesto
- Trapos suaves (como de microfibra)
- Recipiente
- Horma o periódico viejo
A partir de fibras de alta resistencia para crear una parte superior ligera con áreas localizadas de soporte, elasticidad y transpirabilidad, el calzado de la línea Nike Flyknit está diseñado para el alto rendimiento. Ensuciarlo es inevitable.
Ya sea que uses tu calzado deportivo Nike Flyknit para correr, jugar al fútbol o al básquetbol, o para el uso diario, las manchas serán inevitables. La limpieza regular de los modelos de calzado de tejido Knit o malla puede ayudarte a mantenerlos en buenas condiciones y con un buen aspecto.
Nike no recomienda lavar el calzado en la lavadora. La forma más efectiva de limpiar el calzado de malla o Nike Flyknit es lavarlo a mano.
(Relacionado: ¿Puedes meter el calzado en la lavadora? Te contamos la mejor manera de lavar tu calzado Nike)
Sigue estos pasos sencillos para renovar tu calzado.
Cómo lavar a mano los modelos de calzado de Nike Flyknit u otra malla
1.Preparar la solución
Mezcla una pequeña cantidad de detergente para ropa o jabón suave en un recipiente con agua fría o templada. Evita usar agua caliente, ya que podría afectar el tinte del calzado. También es mejor evitar cualquier blanqueador o producto químico agresivo.
2.Cepillar el calzado para retirar la suciedad
Cepilla la parte superior para eliminar la suciedad. Luego, golpea cada lado del calzado entre sí para soltar cualquier aglomeración de suciedad que se haya adherido a la suela. La mejor opción es hacerlo afuera o sobre el fregadero.
3.Retirar las agujetas
Retira las agujetas. Las podrás lavar a mano o en la lavadora. Para lavarlas a mano, masajéalas con la mezcla de jabón y luego enjuágalas con agua fría. Para meterlas en la lavadora, colócalas en una bolsa de malla y lávalas en un ciclo suave. Ponlas a secar al aire, ya que la secadora podría dañar los herretes, o sea, las puntas de las agujetas.
(Contenido relacionado: Tres maneras fáciles de limpiar las agujetas)
4.Rellenar con periódico
Rellena el calzado con papel de periódico arrugado, paños o una horma para mantener la forma.
5.Cepillar el calzado con la solución
Introduce un cepillo para calzado o un cepillo de dientes limpio de repuesto en el líquido jabonoso y cepilla suavemente el calzado en la dirección del patrón del tejido Knit. Ten en cuenta que la dirección puede cambiar en las diferentes partes del calzado. Va a depender de la densidad y el patrón del tejido Knit. No restriegues el calzado con demasiada fuerza y ten cuidado de no enganchar el hilo.
6.Frotar las otras partes del calzado
Frota ambos lados y la parte inferior de la suela con el cepillo.
7.Usar una toalla
Elimina el exceso de jabón con un trapo limpio. Repite los pasos 5 y 6 todas las veces que sea necesario. Si el calzado está muy sucio, deberás repetirlo muchas veces.
8.Dejar secar al aire
Seca el calzado con un trapo y luego déjalo secar al aire. El calor de la secadora puede dañarlo, así que evita usarla.
Texto: Hannah Singleton
Preguntas frecuentes
¿Puedo colocar mi calzado Nike Flyknit en la lavadora?
Debido a la naturaleza delicada de la tela, Nike no recomienda lavar los modelos de calzado Nike Flyknit (o ningún otro) en la lavadora. Siempre lava a mano los modelos de calzado confeccionados en Nike Flyknit y en cualquier otra malla.
¿Puedo colocar mi calzado Nike Flyknit en la secadora?
El calor de la secadora puede dañar el tejido Knit. Es recomendable secar al aire tus modelos de calzado confeccionados en Nike Flyknit y en cualquier otra malla.
¿Cómo limpio la malla Nike de color blanco?
Si quieres mejorar el brillo de tus modelos de calzado Nike de malla blanca, mezcla dos partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua. Aplica esta pasta a la parte superior del tejido Knit con un cepillo suave y luego cepíllala suavemente en la dirección del patrón del tejido Knit o la malla.
También puedes aplicar esta mezcla a la suela de goma y frotarla para retirar cualquier suciedad o mancha. Permite que la mezcla de bicarbonato de sodio actúe durante 30 minutos y luego utiliza un trapo húmedo para limpiar la tela.
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