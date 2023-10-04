Cómo limpiar el calzado de malla

A partir de fibras de alta resistencia para crear una parte superior ligera con áreas localizadas de soporte, elasticidad y transpirabilidad, el calzado de la línea Nike Flyknit está diseñado para el alto rendimiento. Ensuciarlo es inevitable.

Ya sea que uses tu calzado deportivo Nike Flyknit para correr, jugar al fútbol o al básquetbol, o para el uso diario, las manchas serán inevitables. La limpieza regular de los modelos de calzado de tejido Knit o malla puede ayudarte a mantenerlos en buenas condiciones y con un buen aspecto.

Nike no recomienda lavar el calzado en la lavadora. La forma más efectiva de limpiar el calzado de malla o Nike Flyknit es lavarlo a mano.

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Sigue estos pasos sencillos para renovar tu calzado.