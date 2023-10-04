Cómo limpiar calzado con lodo

Seis sencillos pasos para limpiar el lodo del calzado
Cuidado de los productos
Después de salir a la calle, el calzado puede quedar cubierto de lodo. Aquí te mostramos cómo limpiarlo.
Suministros
- Jabón suave o detergente líquido para ropa
- Bicarbonato de sodio
- Agua
- Vinagre blanco
- Acondicionador de cuero o un spray impermeabilizante (opcional)
Herramientas
- Cepillo de cerdas suaves o cepillo de dientes
- Paño suave
- Bolsa para ropa
Si pasaste por una zona de lodo en tu recorrido de senderismo o pisaste un charco por error, quitar el lodo del calzado lo mantendrá en buenas condiciones para tener muchas aventuras al aire libre.
Si tienes el calzado de running o las botas de senderismo llenas de lodo, aquí encontrarás una guía sobre cómo limpiarlas.
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Cómo limpiar el calzado de running con lodo
Comienza con el calzado de running que esté completamente seco. Si acabas de llegar de una carrera, un recorrido de senderismo o una caminata por el lodo, déjalo secar durante el resto del día o hasta que esté completamente aireado. Una vez seco, está listo para que lo limpies.
1.Elimina el exceso de suciedad
Con un cepillo de dientes o un cepillo para lavar platos de cerdas suaves, limpia toda la suciedad suelta que puedas. Haz esto al aire libre o pon un periódico debajo para evitar cualquier residuo.
Puedes presionar la parte inferior del calzado, pero hazlo con suavidad al cepillar la parte superior.
2.Ocúpate de la suciedad persistente
Para las suelas, usa el cepillo para fregar del paso 1 y crea una pasta espesa de tres partes de bicarbonato de sodio y una de agua.
Aplica mucha presión en todas las grietas de la suela. Si el cepillo no funciona, usa tu creatividad y encuentra otra herramienta pequeña que se ajuste a ellas.
3.Limpia la parte superior
Puedes preparar una solución de limpieza con un jabón suave o un detergente líquido para ropa diluido en agua. Lava suavemente los materiales de la parte superior del calzado con la solución de limpieza y enjuaga abundantemente con agua.
Nota: Si usas jabón para platos, dilúyelo con abundante agua. Con algunos materiales, usar una mezcla con una alta concentración de jabón para platos puede provocar decoloración o eliminar los aceites naturales de los materiales (a continuación encontrarás consejos para limpiar cuero y gamuza). Siempre es recomendable hacer una prueba en una zona pequeña del calzado para asegurar que el jabón no cause daños.
4.Lava las agujetas
Hay dos formas de limpiar las agujetas. La primera: retíralas del calzado y lávalas a mano en tu solución de limpieza suave. Frota las agujetas con tus dedos, enjuágalas y sécalas con un paño suave.
O bien, una vez que las retires del calzado, puedes poner las agujetas en una bolsa de malla para ropa y meterlas en la lavadora. Usa agua fría y sécalas a temperatura baja para que el plástico de las puntas no se derrita. La bolsa de malla evitará que se enreden durante el centrifugado.
(Contenido relacionado: Tres maneras fáciles de limpiar las agujetas)
5.Limpia las plantillas por separado
Si tu calzado de running tiene plantillas extraíbles, retíralas del calzado y límpialas por separado. Frótalas con el mismo cepillo y con la solución de limpieza que usaste para el resto del calzado. Enjuágalas bien debajo del chorro de agua cuando termines.
Deja que se sequen durante varias horas antes de volver a ponerlas dentro del calzado y no las metas en la secadora.
6.Seca tu calzado al aire libre
Separa el calzado, las agujetas y las plantillas para agilizar el proceso de secado. Casi todo el calzado tarda al menos 8 horas en secarse por completo. Una vez que todas las partes estén secas, ponlas otra vez en su lugar.
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Cómo limpiar botas de cuero llenas de lodo
1.Elimina el exceso de suciedad
Espera hasta que el lodo sobre las botas se seque por completo. Con un cepillo de cerdas suaves o un paño suave, quita toda la suciedad suelta que puedas.
2.Limpia las manchas
Las botas de cuero no deben sumergirse en agua. En lugar de eso, es necesario limpiar las manchas. Sumerge un paño suave en una mezcla de una parte de vinagre blanco y una parte de agua, y úsalo para limpiar las manchas. Usa un paño limpio sumergido en agua limpia para enjuagar la bota.
Para la gamuza, espera a que el lodo esté completamente seco antes de limpiarla. Cepilla con cuidado la suciedad seca con un cepillo para gamuza o un paño limpio. Sumerge la esquina de un paño en vinagre blanco o en alcohol y, sin empapar el calzado, frota con un movimiento de lado a lado y deja que la gamuza se seque.
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3.Lava las agujetas
Según el material de las agujetas, puedes lavarlas con las mismas instrucciones anteriores: ya sea a mano en una solución suave de jabón para platos o detergente para ropa diluido con abundante agua o en una lavadora con agua fría dentro de una bolsa de malla para ropa.
Sin embargo, si las agujetas son de cuero, no las pongas en la lavadora de ropa ni las sumerjas en agua. Cepilla la suciedad con un cepillo para ropa pequeño o un paño. Usa un paño húmedo con agua tibia y pásalo por las agujetas para eliminar las manchas. Después, sécalas al aire libre.
4.Pule y protege
Una vez que tus botas estén limpias y secas, puedes aplicarles una capa de protección, como un acondicionador de cuero o un spray impermeabilizante que sea seguro para el cuero o la gamuza, para hacer más fácil la limpieza de tus botas en el futuro.
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Texto: Lesly Gregory