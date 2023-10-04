Cómo limpiar calzado con lodo

Si pasaste por una zona de lodo en tu recorrido de senderismo o pisaste un charco por error, quitar el lodo del calzado lo mantendrá en buenas condiciones para tener muchas aventuras al aire libre.

Si tienes el calzado de running o las botas de senderismo llenas de lodo, aquí encontrarás una guía sobre cómo limpiarlas.

(Contenido relacionado: Cómo lavar el calzado en seis sencillos pasos)