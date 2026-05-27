Cómo limpiar el calzado de fútbol

Saber qué no hacer al limpiar y usar los tacos de futbol puede ayudar a evitar daños y prolongar la vida útil de tu calzado.

Si bien meter los tacos en la lavadora y la secadora puede ser conveniente, hacerlo arruinará los materiales de la parte superior y la plantilla. Por esta razón, es importante lavarlos a mano con una solución de limpieza suave, como una mezcla de detergente de ropa con agua tibia, y dejar que se sequen al aire.

Consejo: Comprueba que estés usando un detergente suave. La lejía y los productos químicos agresivos degradan los materiales sintéticos y pueden afectar el color y la textura de los tacos de futbol.

Cuando laves tus tacos a mano, evita sumergirlos completamente en agua, sobre todo los que tienen la parte superior de tejido Knit, como los Nike Flyknit y Gripknit. Usa un trapo húmedo y una solución para limpiar la suciedad y las manchas antes de enjuagarlos bien.

Las agujetas deben limpiarse por separado. Quítalas del calzado y colócalas en una bolsa de malla para ropa antes de meterlas en la lavadora con la siguiente carga de ropa. Pero no las pongas en la secadora. El calor excesivo puede dañar las puntas de plástico o hacer que se encojan.

Una vez que tus tacos estén secos, estarán listos para jugar. Sin embargo, es fundamental usar los tacos de futbol en la superficie adecuada. Por ejemplo, usar tacos diseñados para pasto artificial en superficies duras, como pavimento o banquetas, acelera el desgaste de los tacos y deteriora la placa del pie.

Consejo: guarda las botas en una bolsa deportiva y opta por unas chanclas Nike cuando no estés en el campo.