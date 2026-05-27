Cómo limpiar el calzado de fútbol

Cómo limpiar los tacos de futbol: una guía paso a paso para su limpieza, secado y cuidado
Cuidado del producto
Limpia los tacos de futbol después de cada partido para extender su vida útil. Lávalos a mano con detergente suave y agua tibia, sécalos al aire lejos del calor directo y lava las agujetas por separado. Este artículo ofrece una guía completa para el cuidado de los tacos de futbol Nike.
Suministros
- Detergente suave para ropa
Utensilios
- Cepillo de limpieza suave
- Una herramienta, como una espátula o un destornillador (opcional)
- Tazón pequeño
- Paño
No toma mucho tiempo para que un nuevo par de calzado de futbol se ensucie en el campo de juego. Para presentarte el gran día con un calzado de futbol que parezca nuevo y ayudar a prolongar la vida útil de tu par favorito, es importante saber cómo limpiar el calzado de futbol en casa.
Puntos clave
- Limpia los tacos de futbol lo antes posible después de cada partido o entrenamiento para evitar que la suciedad se incruste.
- Lavar a mano únicamente. Las lavadoras pueden estropear los tacos y, a la vez, dañarse durante el lavado.
- Usa una mezcla de detergente suave para ropa con agua tibia. Evita los químicos agresivos o el blanqueador.
- Sécalos en interiores, lejos de la luz directa del sol, y evita las secadoras de pelo y secadoras de ropa. El calor daña los materiales.
- Lava las agujetas por separado, ya sea a mano o en una bolsa de malla en un ciclo frío y delicado. Nunca los metas en la secadora.
- Los tacos de futbol deben estar completamente secos antes de volver a usarlos o guardarlos en una bolsa.
Cómo limpiar el calzado de futbol
- Retira la suciedad suelta inmediatamente después del partido. Golpea suela contra suela o usa un palo, una espátula o un destornillador para remover los residuos de las suelas y los tachones.
- Quita las agujetas. Apártalas para lavarlas por separado.
- Mezcla una solución de limpieza de detergente suave para ropa y agua tibia en un tazón pequeño.
- Cepilla las suelas. Usa un cepillo suave o un cepillo de dientes viejo con la solución de limpieza.
- Lava la parte superior. Usa un trapo húmedo y la solución para limpiar la suciedad y las manchas.
- Enjuaga bien. Retira todos los residuos de jabón tanto de la suela como de la parte superior.
- Lava las agujetas. Lávalas a mano con jabón para trastes y agua o colócalas en una bolsa de malla para un ciclo frío y delicado en la lavadora. Deja que sequen solo al aire.
- Deja que los tacos se sequen al aire en interiores. Evita la luz directa del sol, las secadoras de pelo y las secadoras de ropa. Rellénalos con papel periódico para absorber la humedad y mantener la forma.
Cómo limpiar los tacos de futbol Nike Flyknit o Gripknit
Muchos de los tacos de futbol Nike cuentan con partes superiores Flyknit y Gripknit para brindar un ajuste seguro, similar al de un calcetín. Estos incluyen los nuevos y mejorados Mercurial Superfly, hechos para la máxima velocidad, y los Mercurial Vapor, los más ligeros de la marca hasta la fecha.
La limpieza de estas confecciones de tejido Knit requieren un cuidado especial. Usa un cepillo suave en lugar de un estropajo rígido y evita empapar la parte superior. En su lugar, limpia con un paño húmedo y un detergente suave. Luego, déjalos secar al aire.
Cómo limpiar los tacos de futbol Nike FlyTouch o de cuero sintético
La parte superior de cuero sintético que se usa en los tacos de futbol Tiempo de Nike es supersuave y se adapta a la forma del pie para un ajuste cómodo sin estirarse demasiado. También son más duraderos y pueden tolerar un cepillado ligeramente más firme durante la limpieza. Luego, límpialos con un paño húmedo y un detergente suave.
Ten en cuenta que el material de cuero sintético se amolda al pie con el tiempo, por lo que es importante mantener su forma durante el secado. Rellena ligeramente los tacos con papel periódico mientras se secan al aire.
Qué evitar
Saber qué no hacer al limpiar y usar los tacos de futbol puede ayudar a evitar daños y prolongar la vida útil de tu calzado.
Si bien meter los tacos en la lavadora y la secadora puede ser conveniente, hacerlo arruinará los materiales de la parte superior y la plantilla. Por esta razón, es importante lavarlos a mano con una solución de limpieza suave, como una mezcla de detergente de ropa con agua tibia, y dejar que se sequen al aire.
Consejo: Comprueba que estés usando un detergente suave. La lejía y los productos químicos agresivos degradan los materiales sintéticos y pueden afectar el color y la textura de los tacos de futbol.
Cuando laves tus tacos a mano, evita sumergirlos completamente en agua, sobre todo los que tienen la parte superior de tejido Knit, como los Nike Flyknit y Gripknit. Usa un trapo húmedo y una solución para limpiar la suciedad y las manchas antes de enjuagarlos bien.
Las agujetas deben limpiarse por separado. Quítalas del calzado y colócalas en una bolsa de malla para ropa antes de meterlas en la lavadora con la siguiente carga de ropa. Pero no las pongas en la secadora. El calor excesivo puede dañar las puntas de plástico o hacer que se encojan.
Una vez que tus tacos estén secos, estarán listos para jugar. Sin embargo, es fundamental usar los tacos de futbol en la superficie adecuada. Por ejemplo, usar tacos diseñados para pasto artificial en superficies duras, como pavimento o banquetas, acelera el desgaste de los tacos y deteriora la placa del pie.
Consejo: guarda las botas en una bolsa deportiva y opta por unas chanclas Nike cuando no estés en el campo.
Cómo prevenir y quitar los malos olores de los tacos de futbol
Los tacos de futbol malolientes son un problema habitual. Ese olor desagradable proviene de las bacterias que se reproducen en gran número en los pies. Las bacterias de los pies generan ácidos orgánicos que producen mal olor al descomponerse. Entre ellos se encuentra el metanotiol, que desprende un olor que recuerda a la col en descomposición. Asqueroso, ¿verdad?
Por suerte, hay muchas soluciones para prevenir y eliminar el hedor de los pies de tus tacos de futbol.
Los aerosoles para el olor pueden parecer una solución fácil, pero a menudo enmascaran el origen del olor en lugar de eliminarlo. Por lo tanto, lo mejor es limpiar los tacos de futbol después de cada entrenamiento o partido. Pero asegúrate de que estén completamente secos antes de volvértelos a poner o de meterlos en tu bolsa de deporte. Si aún están húmedos cuando los metas en la bolsa o si vuelves a introducir bacterias de los pies, se podrían generar bacterias y malos olores.
También es útil quitar las plantillas periódicamente y lavarlas por separado para reducir la acumulación de olor.
Si no puedes limpiar a fondo tus tacos de futbol entre sesiones, utiliza bicarbonato sódico como solución provisional. El bicarbonato de sodio actúa como un desodorante natural que absorbe los olores y las bacterias. Mezcla ¼ de vaso de bicarbonato sódico, ¼ de vaso de levadura y ½ vaso de maicena antes de dividir la mezcla entre dos calcetines. Haz un nudo en la parte superior de cada calcetín y colócalo en cada tenis; déjalos toda la noche.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se limpian los tacos de futbol Flyknit o Gripknit?
Los tacos de futbol con tejido Knit, como Nike Flyknit y Gripknit, deben limpiarse con un cepillo suave en lugar de uno de cerdas duras. Además, evita empapar la parte superior. En su lugar, limpia con un paño húmedo y un detergente suave. Deja que se sequen al aire.
¿Puedo meter los tacos de futbol en la lavadora?
Lo mejor es lavar a mano el calzado de futbol para evitar dañarlo. Utiliza una solución de limpieza suave (como la mezcla de detergente en agua tibia) para lavarlos a mano, y déjalos secar al aire.
¿Puedo meter los tacos de futbol en la secadora?
El calor excesivo puede estropear los tacos de futbol, así que es mejor dejarlos secar al aire. Evita secarlos exponiéndolos a la luz solar directa, con un secador o meterlos en la secadora.
¿Cómo se quita el olor de los tacos de futbol?
El olor del calzado se produce cuando el sudor y la humedad quedan atrapados, lo que hace que las bacterias de los pies se multipliquen. Limpiar regularmente los tacos de futbol puede ayudar a evitar su proliferación. Pero si tus tacos parecen oler mal por mucho que los laves, prueba a pulverizar el interior de los tacos con una solución de vinagre blanco y agua a partes iguales después de cada limpieza para neutralizar los olores y combatir las bacterias. Deja que se sequen al aire.
¿Qué tan seguido debo limpiar los tacos de futbol?
Limpiar los tacos de futbol lo antes posible después de cada partido o entrenamiento puede ayudar a prolongar su vida útil.
¿Se pueden lavar las agujetas de los tacos de futbol en la lavadora?
Sí. Retira las agujetas de los tacos y limpia cualquier suciedad adherida con un cepillo de dientes que ya no uses. Después, colócalas en una bolsa de malla para ropa y agrégalas a la siguiente carga de lavado. No pongas las agujetas de los tacos de futbol en la secadora, ya que el calor puede dañar las puntas de plástico o provocar que se encojan. Es mejor dejar que se sequen al aire.
¿Cómo prolongar la vida útil de los tacos de futbol?
Limpia los tacos de futbol tan pronto como sea posible después de cada entrenamiento o partido para evitar que la suciedad y las bacterias causantes del mal olor se adhieran. Sigue siempre las instrucciones de cuidado para evitar daños. Por ejemplo, evita los productos de limpieza agresivos y no metas los tacos ni las agujetas en la secadora. También es importante no usar los tacos de futbol fuera del campo, ya que las superficies duras pueden desgastarlos.