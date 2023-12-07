Ya sea que quieras guardar tu impresionante colección de calzado, con la esperanza de reunir todos tus pares de fitness en un mismo lugar o con la necesidad de mantener un armario pequeño organizado, el almacenamiento de calzado puede ser un desafío. Seamos realistas: aunque puede ser tentador, dejar el calzado tirado junto a la puerta de entrada no es una opción.

"El almacenamiento del calzado puede ser todo un arte, especialmente si tienes una colección", dijo Jean Prominski, organizadora profesional certificada y fundadora de Seattle Sparkle, un negocio de organización de hogares. "No es solo cuestión de guardar los pares juntos para encontrar el calzado que necesites cuando lo desees, el almacenamiento adecuado del calzado te ayudará a conservarlo en buen estado".

No son pocas las estrategias de organización de este tipo: desde ideas complejas para el almacenamiento del calzado que requieren repisas adicionales hasta opciones más directas, como cajas transparentes con puertas abatibles de fácil acceso para exhibir tu calzado. Más adelante encontrarás también ideas de almacenamiento de calzado para espacios pequeños, como vestíbulos, y detalles decorativos que permiten ocultar el calzado sucio rápidamente.

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