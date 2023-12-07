20 ideas aprobadas por expertos para guardar el calzado
Cuidado del producto
Tal vez nunca tendrás que buscar una pieza de calzado perdido otra vez.
Ya sea que quieras guardar tu impresionante colección de calzado, con la esperanza de reunir todos tus pares de fitness en un mismo lugar o con la necesidad de mantener un armario pequeño organizado, el almacenamiento de calzado puede ser un desafío. Seamos realistas: aunque puede ser tentador, dejar el calzado tirado junto a la puerta de entrada no es una opción.
"El almacenamiento del calzado puede ser todo un arte, especialmente si tienes una colección", dijo Jean Prominski, organizadora profesional certificada y fundadora de Seattle Sparkle, un negocio de organización de hogares. "No es solo cuestión de guardar los pares juntos para encontrar el calzado que necesites cuando lo desees, el almacenamiento adecuado del calzado te ayudará a conservarlo en buen estado".
No son pocas las estrategias de organización de este tipo: desde ideas complejas para el almacenamiento del calzado que requieren repisas adicionales hasta opciones más directas, como cajas transparentes con puertas abatibles de fácil acceso para exhibir tu calzado. Más adelante encontrarás también ideas de almacenamiento de calzado para espacios pequeños, como vestíbulos, y detalles decorativos que permiten ocultar el calzado sucio rápidamente.
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Cómo organizar el calzado para guardarlo
Antes de afrontar la organización del calzado, divide tu calzado en categorías: por ejemplo, calzado de entrenamiento, casual o de temporada. Este paso es especialmente importante porque te permite filtrar los pares que no usas, que tienen las suelas desgastadas o que ya no te quedan.
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Una vez que hayas identificado el calzado que quieres conservar, considera cuándo y cómo lo usas. Separa el calzado entre el que te pones con frecuencia y el que solo usas en ocasiones o climas especiales.
Si tienes una colección amplia, tal vez quieras dedicar un armario completo para guardar tu calzado, destacó Prominski. De cualquier forma, es mejor ubicar el calzado de uso frecuente en un estante o tapete cerca de la entrada.
"Lo más importante es que tu sistema sea lo más sencillo posible, de modo que sea fácil mantenerlo y regresar el calzado a su lugar", agregó.
Sigue leyendo para ver 20 soluciones aprobadas por expertos para guardar el calzado, organizadas según el lugar y el enfoque del almacenamiento.
7 ideas de almacenamiento de calzado en el armario
1. Invierte en cajas transparentes para calzado.
Aunque apilar las cajas originales del calzado sobre estantes o en el piso puede parecer buena idea, esta no es una solución óptima para almacenar el calzado. "Las cajas originales no mantienen su forma cuando están apiladas, por lo que el calzado se puede deformar", afirmó Prominski. "Además, no puedes ver lo que hay en las cajas, lo que dificulta encontrar el calzado que necesitas".
Las cajas de acrílico transparente para calzado son una alternativa efectiva. Son resistentes y podrás ver fácilmente lo que hay dentro.
2. Construye un estante en el armario.
No necesitas experiencia manual para agregar repisas flotantes en tu armario. Puedes comprar repisas listas para instalar o conseguir soportes y tablas de madera en una tienda de mejoras para el hogar. Incluso puedes pedirle a un asociado de la tienda que las corte a la medida.
Esta idea de almacenamiento en armarios es ideal si quieres alinear tu calzado en un estante, pero no tienes espacio en tu armario tal y como está.
3. Cuelga estantes metálicos para calzado.
La instalación de este truco de organización de calzado solo tomará unos minutos. Consigue un estante para calzado con gancho para la puerta y colócalo dentro de la puerta del armario para facilitar el acceso.
4. Consigue cajas de plástico.
Haz que tu armario se vea como una boutique con cajas apilables que exhiban el perfil lateral de tu calzado. Extra: algunas cajas para calzado están hechas con plástico que ofrece protección contra los rayos UV que puede ayudar a conservar el calzado sin que se decolore o se ponga amarillo.
5. Escoge grandes contenedores.
Tal vez las grandes cajas de plástico no tienen una puerta abatible al frente, pero eso no debería ser impedimento para usarlas para guardar el calzado de temporada o para ocasiones especiales. Las transparentes funcionan bien, pero si terminas con cajas de colores sólidos, asegúrate de marcarlas con una lista o fotos del calzado que hay adentro.
6. Coloca un librero.
Muchas veces, los armarios grandes tienen espacio para poner un librero, que podría servir como el mejor exhibidor de calzado. Aumenta el impacto del nuevo estante para tu calzado pintándolo de un color divertido.
Hay que tener algo en mente, señaló Prominski: la estantería abierta expone el calzado al ambiente y al polvo, asegúrate de mantenerlo limpio para evitar desgaste innecesario.
7. Instala un estante de calzado para la pared.
Una pared destinada para colocar el calzado con estantes modulares es la solución definitiva para el almacenamiento de calzado en armarios. Puedes ajustar la altura y la profundidad del estante para crear una instalación personalizada que se adapte a tu colección de calzado y a tus necesidades.
5 ideas para el almacenamiento de calzado en espacios reducidos
8. Encuentra un estante para calzado.
Para el almacenamiento de calzado en un espacio reducido, considera un estante para calzado. Hay muchas opciones que varían en tamaños y diseños que podrán satisfacer tus necesidades. Solo ten en cuenta las medidas antes de comprar.
9. Opta por una bolsa para calzado sobre la puerta.
Esta opción funciona bien en el armario del pasillo. Elige un estilo hecho de material PEVA transparente para que puedas ver fácilmente el calzado. Una bolsa para guardar el calzado sobre la puerta también es una gran opción para atrapar los residuos del calzado. Solo debes recordar limpiarla cada cierto tiempo.
10. Decora con un gabinete para calzado.
Un gabinete puede ocultar el calzado y darle personalidad a un espacio pequeño. Mientras el calzado está guardado, puedes usar la parte superior del gabinete como consola o colocar una bandeja multiusos encima.
11. Incorpora un banco.
Un banco pequeño es un artículo conveniente. Después de todo, es más fácil ponerse el calzado estando sentados. Además, puedes colocar algunos pares de calzado en la parte de abajo para acceder fácilmente a ellos.
12. Utiliza canastas tejidas.
Para ocultar el calzado con un toque de buen gusto, selecciona unas cuantas canastas para guardarlo. Puedes conservarlas debajo de un banco o incorporarlas al almacenamiento de un gabinete.
5 ideas de almacenamiento en espacios estrechos
13. Escoge un estante para calzado vertical.
Cuando el espacio no sea suficiente para colocar estantes para calzado tradicionales, busca uno que sea vertical. Un estante para calzado vertical puede ser útil en un espacio estrecho, agregó Prominski.
14. Repisas para exhibir el calzado.
Incluso si no tienes mucho espacio, aprovecha el lugar de las paredes que sí tienes a disposición y exhibe abiertamente los pares de calzado que más te gusten. Aunque las repisas transparentes flotantes son únicamente para un par, puedes organizarlas como lo desees.
15. Encuentra repisas flotantes pequeñas.
Puedes diseñar manualmente un sistema para el calzado acomodando varias repisas flotantes pequeñas de manera vertical. Dependiendo del tamaño de tu espacio, esta configuración puede ir de una a tres hileras.
16. Crea un armario pequeño.
Trata de diseñar armarios pequeños y minimalistas en el área reducida, si hay espacio suficiente. Los espacios de los armarios pequeños ayudan a mantener el calzado organizado, fuera del camino y fácilmente accesibles.
17. Ahorra espacio apilando el calzado.
Olvídate de los estantes y consigue organizadores de calzado que te permitan apilar los pares uno encima del otro. De este modo, puedes colocarlos en filas bien organizadas. Existen incluso algunos ajustables, por lo que puedes usarlos para el calzado alto o plano y casual, según sea necesario.
3 ideas de almacenamiento de calzado en la cochera
18. Elige una bandeja de goma para botas.
Debido a que es poco frecuente que las cocheras tengan controles de humedad, no querrás guardar ahí tus pares más preciados. En lugar de eso, enfócate en lo funcional. Una bandeja de goma para botas es perfecta para los pares que se ensucian como el calzado de trail running o las botas de senderismo que pueden llenarse de lodo.
19. Usa canastillas tipo reja.
Las canastillas tipo reja son útiles cuando necesitas guardar un montón de pares de calzado sin priorizar la estética. Son especialmente útiles para casas en las que hay niños que solo necesitan un lugar en el que puedan acceder fácilmente a su calzado.
20. Instalaciones personalizadas.
Por lo general, las cocheras tienen mucho espacio disponible en las paredes, lo que las hace ideales para instalar una solución de almacenamiento. Puedes usarla como un área multifunción en la que puedes guardar tanto equipo para hacer ejercicio como calzado. Si puedes, asegúrate de tener gabinetes con puertas para mantener el polvo alejado.
Texto: Yelena Moroz Alpert