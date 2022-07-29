¿Puedes lavar el calzado en la lavadora? Te contamos como lavar tu calzado Nike

¿Puedes meter el calzado en la lavadora? Te contamos la mejor manera de lavar tus Nikes
Cuidado de los productos
Para conservar la calidad de tu calzado, echa un vistazo a la mejor manera de limpiarlo.
Si te encanta el look del calzado nuevo, recién sacado de la caja, pero también quieres prolongar la vida de tu viejo par favorito, es importante lavar tu calzado de manera regular (y de la manera correcta, para evitar dañarlo en el proceso). A continuación, echa un vistazo a los mejores métodos para tratar de limpiar el calzado.
¿Puedes meter el calzado en la lavadora?
Primero lo primero: Nike no recomienda lavar el calzado en la lavadora. Lavar correctamente a mano tu calzado es la mejor manera de garantizar que no se dañará accidentalmente en el proceso. Además, puedes dañar tu lavadora al lavar artículos voluminosos, como el calzado, en su interior.
La mejor manera de limpiar el calzado sin dañarlo es cepillarlo con una solución de limpieza suave y dejarlo secar al aire libre. Es importante tener un cuidado especial cuando se limpian ciertos materiales como la gamuza.
Materiales del calzado: lo que debes saber antes de lavarlo
Por lo general, es seguro lavar a mano con una solución de limpieza suave el calzado confeccionado con algodón, nylon, lona o poliéster.
(Contenido relacionado: Cómo lavar el calzado en seis sencillos pasos)
Ten mucho cuidado cuando se trate de limpiar materiales más delicados del calzado, como el cuero o la gamuza. Para el calzado de cuero, puedes usar una goma de limpieza para el hogar o un acondicionador de cuero para eliminar las manchas. Para evitar dañar el cuero, frota suavemente.
Ya que la gamuza es una tela delicada que absorbe fácilmente la humedad y puede mancharse rápidamente, es recomendable evitar que ocurran manchas en primer lugar al aplicar un protector de gamuza.
(Contenido relacionado: Cómo hacer que tu calzado de gamuza luzca como nuevo)
Cómo tratar previamente las manchas del calzado antes de lavarlo
Para tratar previamente las manchas del calzado antes de lavarlo por completo, puedes crear una solución casera y suave al mezclar ½ taza de agua con una cucharada de bicarbonato de sodio. O, si tienes a la mano vinagre blanco, puedes usar ¼ de taza de agua y ¼ de taza de vinagre, más la cucharada de bicarbonato de sodio.
Con un cepillo de dientes limpio, moja las cerdas y sumérgelas en un poco de bicarbonato de sodio. Frótalas suavemente en la mancha, espera de 10 a 15 minutos, luego limpia el calzado con una toalla o paño de microfibra limpio y húmedo.
Consejo: puedes tratar las manchas en tu ropa usando este mismo método.
Si la suela inferior de tu calzado de tenis está cubierta de barro o tiene pequeños trozos de grava u otros elementos en grietas difíciles de alcanzar, toma un cepillo de cerdas suaves, un poco de detergente suave y agua tibia para sacarlos. Luego, enjuágala con agua.
Preguntas frecuentes
¿Puedes meter el calzado en la lavadora?
Nike no recomienda lavar el calzado en la lavadora. La mejor manera de limpiar el calzado sin dañarlo es cepillarlo con una solución de limpieza suave y dejarlo secar al aire libre. Es importante tener un cuidado especial cuando se limpia calzado de gamuza.
(Contenido relacionado: Cómo lavar el calzado en seis sencillos pasos)
¿Puedes meter el calzado en la secadora?
El calor de la secadora puede causar daño a tu calzado, así que es mejor dejarlo secar al aire libre.
Texto: Claire Tak