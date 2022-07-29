¿Puedes lavar el calzado en la lavadora? Te contamos como lavar tu calzado Nike

Para tratar previamente las manchas del calzado antes de lavarlo por completo, puedes crear una solución casera y suave al mezclar ½ taza de agua con una cucharada de bicarbonato de sodio. O, si tienes a la mano vinagre blanco, puedes usar ¼ de taza de agua y ¼ de taza de vinagre, más la cucharada de bicarbonato de sodio.

Con un cepillo de dientes limpio, moja las cerdas y sumérgelas en un poco de bicarbonato de sodio. Frótalas suavemente en la mancha, espera de 10 a 15 minutos, luego limpia el calzado con una toalla o paño de microfibra limpio y húmedo.

Consejo: puedes tratar las manchas en tu ropa usando este mismo método.

Si la suela inferior de tu calzado de tenis está cubierta de barro o tiene pequeños trozos de grava u otros elementos en grietas difíciles de alcanzar, toma un cepillo de cerdas suaves, un poco de detergente suave y agua tibia para sacarlos. Luego, enjuágala con agua.