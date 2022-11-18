Cómo limpiar tu calzado en 6 pasos fáciles

Cómo limpiar tu calzado en 6 sencillos pasos
Cuidado de los productos
Las limpiezas periódicas mantendrán a tu calzado con el mejor aspecto (y olor). A continuación te explicamos cómo limpiar tu par favorito sin dañarlo.
Suministros
- Jabón para platos
- Bicarbonato de sodio
- Borrador doméstico (opcional)
- Acondicionador para cuero (opcional)
- Vinagre blanco (opcional)
Herramientas
- Cepillo para calzado
- Cepillo de dientes
- Paño suave y limpio
- Cepillo para gamuza (opcional)
Es difícil mantener el calzado impecable si no lo limpias con frecuencia. En el momento en que ese calzado nuevo sale de la caja, querrás usarlo afuera, donde se maltratará con suciedad, barro, rozaduras y manchas.
Para garantizar el máximo rendimiento del calzado deportivo durante el mayor tiempo posible, es importante darle el cuidado y el mantenimiento adecuados, incluida la limpieza. Antes de empezar, coloca el calzado en una horma o llénalo de periódicos arrugados para ayudar a que mantenga su forma durante la limpieza. Y, a continuación, manos a la obra
Estos consejos te ayudarán a mantener fresco y limpio tu calzado deportivo, incluido el calzado de uso diario, el de básquetbol y el de running, en unos pocos y sencillos pasos.
Cómo limpiar tu calzado paso a paso
1.Usa un cepillo seco
Elimina la suciedad suelta de la suela, la entresuela y la parte superior con un cepillo para calzado seco de cerdas suaves. ¿No tienes un cepillo para calzado? No hay problema. Un cepillo de dientes limpio de repuesto funciona bien.
2.Prepara una solución limpiadora suave
Mezcla agua tibia con una pequeña cantidad de detergente suave para ropa o jabón para platos.
En el caso del calzado blanco y de colores más claros, también puedes hacer una pasta de limpieza eficaz mezclando partes iguales de bicarbonato de sodio y agua.
Nota: Al usar jabón para platos, es importante ir con cuidado y diluir el jabón en grandes cantidades de agua. Con algunos materiales, usar una mezcla con una alta concentración de jabón puede provocar decoloración o eliminar los aceites naturales de los materiales.
3.Lava las agujetas a mano
Retira las agujetas del calzado y aplica sobre ellas una pequeña cantidad de la solución limpiadora suave. Masajea las agujetas con las manos, enjuágalas y sécalas con un paño suave.
(Contenido relacionado: Tres maneras fáciles de limpiar las agujetas)
4.Lava las suelas
Aplica la solución suave de limpieza a un cepillo de cerdas suaves, cepillo de dientes o trapo. Limpia a fondo la suela y la entresuela, tomándote tu tiempo para limpiar cada parte de las suelas. Seca con un trapo suave.
Nota: Si necesitas lavar las plantillas, retíralas primero, límpialas con la solución y espera a que se sequen antes de volver a meterlas en el calzado.
5.Lava y seca la parte superior
Usa la solución suave y un cepillo de cerdas suaves, un cepillo de dientes o un paño húmedo para limpiar la parte superior. Cepilla con suavidad para no dañar los materiales.
Cuando se vea limpio, utiliza una toalla seca de microfibra o un paño suave para eliminar toda la suciedad y los restos de jabón que sea posible. Repite el proceso si es necesario. Intenta evitar el secado por frotamiento, ya que puede desgastar la tela del calzado o esparcir los restos de suciedad.
6.Seca tu calzado al aire libre
Seca el calzado al aire libre a temperatura ambiente. Deja siempre que el calzado se seque completamente antes de ponértelo para tu próximo entrenamiento o actividad. El calzado puede tardar en general unas 8 horas en secarse del todo.
Consideraciones especiales para diferentes materiales
Estos son los pasos básicos para mantener el calzado limpio, pero algunas telas y materiales necesitan un poco más de cuidado. Esto es lo que tienes que saber sobre el uso de limpiadores para diferentes tipos de calzado.
- Cómo limpiar el calzado de cuero
El calzado de cuero se puede manchar con facilidad, por lo que es importante limpiarlo con frecuencia. Además de utilizar un cepillo seco y una solución de jabón suave para platos, puedes usar un borrador de limpieza doméstico o un acondicionador para cuero que te ayude a eliminar las manchas. Evita frotar el calzado demasiado fuerte para no dañar el cuero.
- Cómo limpiar el calzado de gamuza
La gamuza es particularmente difícil de limpiar. Si notas marcas de agua, rozaduras, suciedad o manchas, probablemente sea el momento de darle a tu calzado de gamuza una limpieza adecuada. Usa estos trucos recomendados y herramientas especiales para hacer el trabajo.
Usa un cepillo para gamuza o una toalla para limpiar los restos de la superficie, trabajando en la misma dirección que el material (en lugar de ir a contrapelo).
Usa una goma para gamuza o una goma de borrar para eliminar cualquier marca en la superficie del calzado.
Para las manchas más difíciles, usa un paño humedecido en vinagre blanco para frotar la tela en direcciones alternas.
- Cómo limpiar calzado de tejido Knit
El calzado Nike Flyknit ofrece sujeción, transpirabilidad y flexibilidad en muchos tipos de calzado. Para limpiar de forma correcta el calzado de malla o Nike Flyknit, crea una solución de agua jabonosa suave con un jabón que no contenga productos químicos. Es mejor no utilizar lejía ni otros productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañar el material.
Aplica la solución con un cepillo para calzado o uno de dientes limpio en la misma dirección que el tejido. Elimina el exceso de jabón con un trapo limpio y repite tantas veces como sea necesario. Deja que se seque al aire libre y evita usar la secadora, ya que el calor excesivo puede dañar el calzado.
Preguntas frecuentes sobre la limpieza del calzado
¿Puedo meter mi calzado a la lavadora?
Nike no recomienda lavar el calzado en la lavadora. Lavar correctamente a mano tu calzado es la mejor manera de garantizar que no se dañará accidentalmente en el proceso. Los materiales delicados pueden dañarse en la lavadora y el calor de la secadora puede deformar el calzado. Además, puedes dañar tu lavadora si metes artículos voluminosos, como el calzado.
(Relacionado: ¿Puedes meter el calzado en la lavadora? Te contamos la mejor manera de lavar tu calzado Nike)
¿Cómo puedo limpiar mis plantillas para reducir el olor del calzado?
De vez en cuando, también podría ser necesario limpiar las plantillas. Para ello, saca las plantillas y sigue los mismos pasos de limpieza que para el exterior de tu calzado. Asegúrate de secarlas completamente al aire libre antes de volver a colocarlas en tu calzado. Si el olor persiste, es posible que debas cambiar las plantillas. Las plantillas de repuesto están disponibles en muchas tiendas de deportes y de calzado.
¿Qué pasa si mi calzado sigue sucio después de limpiarlo?
Si el calzado sigue sucio después de seguir y repetir los pasos de limpieza recomendados, es posible que debas comprar calzado nuevo. Por ejemplo, el calzado de running se deberían cambiar cada 500 u 800 km.
¿Con qué frecuencia debo limpiar mi calzado?
Tu programa de limpieza depende de la frecuencia con la que uses el calzado y de dónde te lleven tus pies. Para mantenerlo en buen estado, intenta limpiar tu calzado cada dos semanas o cuando empiece a lucir sucio. El mantenimiento regular puede ayudar a reducir el tiempo de limpieza.