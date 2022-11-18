Cómo limpiar tu calzado en 6 pasos fáciles

Es difícil mantener el calzado impecable si no lo limpias con frecuencia. En el momento en que ese calzado nuevo sale de la caja, querrás usarlo afuera, donde se maltratará con suciedad, barro, rozaduras y manchas.

Para garantizar el máximo rendimiento del calzado deportivo durante el mayor tiempo posible, es importante darle el cuidado y el mantenimiento adecuados, incluida la limpieza. Antes de empezar, coloca el calzado en una horma o llénalo de periódicos arrugados para ayudar a que mantenga su forma durante la limpieza. Y, a continuación, manos a la obra

Estos consejos te ayudarán a mantener fresco y limpio tu calzado deportivo, incluido el calzado de uso diario, el de básquetbol y el de running, en unos pocos y sencillos pasos.